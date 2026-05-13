2026 yazlık ücretleri belli oldu: İşte belde belde 2026 fiyat haritası

Eva Gayrimenkul Değerleme Direktörü Filiz Akkaya, yazlık arayışında olanlar için piyasanın nabzını tuttu. Özellikle Bodrum, Çeşme, Urla, Ayvalık, Kuşadası, Antalya-Fethiye aksı ile Çanakkale sahil şeridine olan talebin bu yıl da öne çıktığını söyleyen Akkaya, "Üst gelir grubu tarafından daha çok Muğla'da Bodrum, İzmir'de Çeşme/Alaçatı ve Urla tercih ediliyor. Bu bölgelere erişemeyen kesim tarafından ise Muğla'da Fethiye, İzmir'de Seferihisar, Foça, Dikili-Çandarlı, Aydın'da Kuşadası ve Didim, Kuzey Ege'de Edremit bölgesi tercih ediliyor. Ayrıca Akdeniz sahil şeridinde Alanya, Kemer-Lara-Belek aksı ile Side ve Alanya ilçeleri de yaz-kış tercih edilen bölgeler arasında öne çıkıyor" dedi.

Eva Gayrimenkul Değerleme verilerine göre; bu yıl özellikle üst gelir grubu Bodrum, Çeşme ve Urla hattına yüklenirken, daha mütevazı bütçeler Didim, Dikili ve Edremit bölgelerine yöneldi.



1+1 EVLER DE GÖZDE



Ege ve Akdeniz'de yazlık fiyatlarında geçen yıla göre ortalama yüzde 20-25 artış gözlemlendiğini belirten Akkaya, "Yazın gelmesiyle bir miktar daha artış beklenmekte. Lüks projelerde artış daha fazla olmakla beraber, mütevazi yazlıklarda daha düşük değer artışı olduğu gözlenmekte" diye konuştu.



Akkaya, konut üretiminin bölgelere göre farklılık gösterdiğini anlatarak, "Çeşme, Urla, Foça, Seferihisar, FethiyeÖlüdeniz bölgelerinde villa tipi projelerde artış yaşanıyor. Edremit'te 1+1 konut üretiminde artış gözlenmekte. Didim-Dikili aksında ve Kuşadası'nda daha çok site tarzı projeler öne çıkıyor. Bodrum'daki artan arsa maliyetleri ve arsa arzının azalması sebebiyle yeni site yapılaşmaları Milas ve Dalaman tarafına kaymaya başladı. Başta Alanya olmak üzere, Kemer-Lara-Belek aksı yaz-kış tercih edilen bölgeler arasında öne çıkmakta. Side-Kaş-Demre'de ise haftalıksezonluk kiralama revaçta" dedi. Akkaya, yazlık bölgelere ilişkin şu bilgileri verdi:



TALEPTE ÖNE ÇIKAN BÖLGELER



ÇEŞME: İzmir'in yazlık piyasasında en çok tercih edilen ilçesi. Talebin en yoğun olduğu bölgeler ise Alaçatı, Ilıca, Boyalık ve Dalyan. Alaçatı ve Ilıca'da sıfır müstakil villalarda metrekare fiyatları çoğu projede 200 bin lirayı aşmış durumda.



URLA: İskele Mahallesi lüks sitelere ev sahipliği yaparken; Çeşmealtı ilçenin köklü yazlık bölgesini oluşturuyor. Güvendik Tepesi daha eski yazlıkların yoğun olduğu bir bölge. Merkeze en yakın sahil şeridi olan Zeytinalanı&Kalabak ise yaz-kış oturuma uygun villa siteleri ile öne çıkıyor. Kekliktepe ultra lüks villalarıyla en üst gelir grubuna hitap ediyor. Gülbahçe-Balıklıova aksı da doğa ile iç içe ve nispeten daha uygun fiyatlı yazlık seçenekleri sunan bir bölge.