2026 yazlık ücretleri belli oldu: İşte belde belde 2026 fiyat haritası
Yaz sezonunun kapıya dayanmasıyla yazlık piyasası da hareketlendi. Ege ve Akdeniz sahil şeridinde yer alan tatil beldelerinde yazlık talebinde dikkat çekici bir artış ortaya çıktı.
Eva Gayrimenkul Değerleme Direktörü Filiz Akkaya, yazlık arayışında olanlar için piyasanın nabzını tuttu. Özellikle Bodrum, Çeşme, Urla, Ayvalık, Kuşadası, Antalya-Fethiye aksı ile Çanakkale sahil şeridine olan talebin bu yıl da öne çıktığını söyleyen Akkaya, "Üst gelir grubu tarafından daha çok Muğla'da Bodrum, İzmir'de Çeşme/Alaçatı ve Urla tercih ediliyor. Bu bölgelere erişemeyen kesim tarafından ise Muğla'da Fethiye, İzmir'de Seferihisar, Foça, Dikili-Çandarlı, Aydın'da Kuşadası ve Didim, Kuzey Ege'de Edremit bölgesi tercih ediliyor. Ayrıca Akdeniz sahil şeridinde Alanya, Kemer-Lara-Belek aksı ile Side ve Alanya ilçeleri de yaz-kış tercih edilen bölgeler arasında öne çıkıyor" dedi.
1+1 EVLER DE GÖZDE
Ege ve Akdeniz'de yazlık fiyatlarında geçen yıla göre ortalama yüzde 20-25 artış gözlemlendiğini belirten Akkaya, "Yazın gelmesiyle bir miktar daha artış beklenmekte. Lüks projelerde artış daha fazla olmakla beraber, mütevazi yazlıklarda daha düşük değer artışı olduğu gözlenmekte" diye konuştu.
Akkaya, konut üretiminin bölgelere göre farklılık gösterdiğini anlatarak, "Çeşme, Urla, Foça, Seferihisar, FethiyeÖlüdeniz bölgelerinde villa tipi projelerde artış yaşanıyor. Edremit'te 1+1 konut üretiminde artış gözlenmekte. Didim-Dikili aksında ve Kuşadası'nda daha çok site tarzı projeler öne çıkıyor. Bodrum'daki artan arsa maliyetleri ve arsa arzının azalması sebebiyle yeni site yapılaşmaları Milas ve Dalaman tarafına kaymaya başladı. Başta Alanya olmak üzere, Kemer-Lara-Belek aksı yaz-kış tercih edilen bölgeler arasında öne çıkmakta. Side-Kaş-Demre'de ise haftalıksezonluk kiralama revaçta" dedi. Akkaya, yazlık bölgelere ilişkin şu bilgileri verdi:
TALEPTE ÖNE ÇIKAN BÖLGELER
ÇEŞME: İzmir'in yazlık piyasasında en çok tercih edilen ilçesi. Talebin en yoğun olduğu bölgeler ise Alaçatı, Ilıca, Boyalık ve Dalyan. Alaçatı ve Ilıca'da sıfır müstakil villalarda metrekare fiyatları çoğu projede 200 bin lirayı aşmış durumda.
URLA: İskele Mahallesi lüks sitelere ev sahipliği yaparken; Çeşmealtı ilçenin köklü yazlık bölgesini oluşturuyor. Güvendik Tepesi daha eski yazlıkların yoğun olduğu bir bölge. Merkeze en yakın sahil şeridi olan Zeytinalanı&Kalabak ise yaz-kış oturuma uygun villa siteleri ile öne çıkıyor. Kekliktepe ultra lüks villalarıyla en üst gelir grubuna hitap ediyor. Gülbahçe-Balıklıova aksı da doğa ile iç içe ve nispeten daha uygun fiyatlı yazlık seçenekleri sunan bir bölge.
OVACIK: Son yıllarda "yeni Alaçatı" olarak parlayan, geniş tarım arazileri içinde modern çiftlik evi konseptli villaların yükseldiği alan olup, nispeten daha uygun fiyatlı yazlık evler bulmak mümkün.
DİKİLİ: Kabakum Mahallesi'ndeki sitelerde dubleks evlerin metrekare fiyatı 65-75 bin lira civarında bulunuyor.
Bu fiyat, İsmetpaşa Mevkii Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sitelerde ise 75-85 bin lira seviyesinde. Salihler Mahallesi'ndeki müstakil yapılarda metrekare fiyatı 80-100 bin lira. Dikili merkezde de 1+1 ve 2+1 dairelerde metrekare fiyatı 50-70 bin lira seviyesinde.
FETHİYE: İlçenin en yüksek gayrimenkul değerine sahip bölgesi Göcek Mahallesi. Ölüdeniz'e en yakın konut bölgesi olan Hisarönü ve Ovacık Mahalleleri'nde hem villa hem de apart daire yazlık yoğunluğu yüksek.
MARMARİS: Deniz turizminin yoğun olması, gayrimenkul değer artışında yüksek beklenti olması, kısa dönemde kira getirisinin yüksek olması bölgeye olan talebi artırıyor. Özellikle İçmeler, Selimiye, Bozburun, Turunç ve Marmaris merkez bölgelerinde deniz manzaralı, havuzlu ve kısa dönem kiralamaya uygun konutlara talep yüksek. Marmaris Merkez, Armutalan, Siteler ve İçmeler Mahallesi'nde metrekare fiyatı ortalama 65-85 bin, deniz manzaralı ve yeni projelerde ise 120-160 bin lira seviyelerinde.
AYVALIK: En ucuz müstakil konut yapılaşmaları Altınova Mahallesi'nde. Burada sıfır müstakil konutların metrekare birim değeri 75-80 bin lira. Ortalama 45-50 metrekare alanlı 1+1 dairelerde ise bu değer 50-60 bin lira civarında.
Sarımsaklı bölgesinde metrekare fiyatları müstakil konutlarda 90-110 bin, 1+1 dairelerde 70-75 bin lira seviyesinde bulunuyor.
Sefa Çamlık Mahallesi'nde müstakil yazlıkların metrekare birim değeri 130- 140 bin lira civarında. Sahilkent ve Sakarya Mahalleleri'nde sıfır müstakil yapıların metrekare birim değeri 120-130 bin lira seviyesinde bulunurken, bu fiyat Cunda'nın doğu ve güney kısmındaki müstakil yazlıklarda 160-200 bin lira civarında.
KAŞ: Antalya'nın en yüksek gayrimenkul değerine sahip ilçesi. Kalkan bölgesinde ortalama konut fiyatları 19.3 milyon lira seviyesinde. İlçede genel olarak villalar 90-110 bin lira metrekare birim fiyatı üzerinden satış görüyor. Bu rakamlar denize sıfır olursa 1.5 ile 2 kat artıyor.
KEMER: Beldibi, Kuzdere ve Göynük mahalleleri son bir yılda en çok değer kazanan bölgeler oldu. Metrekare birim fiyatları ortalama 85-100 bin lira civarında. Bu rakamlar denize sıfır olması ve merkeze yaklaşması durumunda 1.5 ile 2 kat arasında yükseliyor.
MANAVGAT: Side ve Sorgun mahalleleri yazlık segmentinde en çok tercih edilen noktalar. Ortalama konut metrekare fiyatı 55-70 bin lira bandında.
Bu rakamlar denize sıfır olması ve Side antik kentine yaklaşması durumunda 1.5 ile 2 kat arasında artıyor.
Özellikle denize yakın, site içi ve havuzlu projelere yoğun talep var. Talebin yoğun olduğu bölgeler Güzelçamlı, Davutlar, Soğucak. Ekonomik yazlıklar; 90-120 metrekare brüt kullanım alanlı, 2 ya da 3 odalı olarak, 6-8.5 milyon lira aralığında yer alıyor. Bölgede eski tip denize sıfır olmayan villalar için metrekare fiyat aralığı 60-75 bin lira. Denize bir miktar mesafeli yeni inşa edilmiş ortak havuzlu site içi yazlıklarda ise bu aralık 75-100 bin lira civarında. Kadınlar Denizi-Yavansu Hattı'nda ortak havuzlu 15-25 yıllık 3-4 odalı dubleks konutlar 6-8.5 milyon lira aralığında yoğunlaşıyor. Bölgede eski tip denize sıfır olmayan villalar için 70-85 bin lira olan metrekare fiyat aralığı, denize bir miktar mesafeli yeni inşa edilmiş müstakil havuzu bulunan site içi yazlıklarda ise 100-130 bin lira civarında.
Genel olarak otel konseptindeki 1+1 daireler 50-70 bin lira metrekare birim fiyatı üzerinden satış görüyor. Bu rakamlar denize sıfır olması ve merkeze yaklaşması durumunda 1.5 ile 2 kat arasında yükseliyor.
İŞTE FİYATLAR