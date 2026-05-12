TSKB Gayrimenkul Değerleme'nin araştırmasına göre en çok tercih edilen 14 yazlık bölgesinde fiyat artış hızı yavaşladı ve Bodrum'da 2024'te yüzde 67 olan artış son bir yılda yüzde 20'ye geriledi. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv, Sabah ve AA'dan alınmıştır.)

Muğla'da konut fiyat artışı son yıllarda önemli oranda yavaşladı. TCMB verilerine göre en pahalı il olan Muğla bu yıl yerini İstanbul'a kaptırdı.TSKB tarafından yapılan araştırma da bu yavaşlamayı gözler önüne serdi.Bodrum'da 2023-2024 yılında yüzde 67 olan fiyat artışı son bir yılda yüzde 20 seviyesine geldi. Hızın yavaşlaması fiyatların erişilebilir olduğu anlamına gelmiyor. Bugün Bodrum'da yazlık evlerin ortalama metrekare satış fiyatı 265 bin TL'ye ulaştı. Araştırmaya göre haftalık villa tipi 2+1 evlerin kirası ise 80 bin TL seviyesine geldi. Bölgedeki emlak danışmanlarının verdiği bilgiye göre lüks sitelerde ev fiyatına kiralık görmek mümkün. Mesela; Göltürkbükü'ndeki lüks 6+1 villa için aylık 6 milyon TL talep ediliyor.Haziran-Eylül döneminde ise özellikli villalarda aylık kira rakamları 12 milyona çıkıyor. Araştırmada Muğla'daki bir diğer gözde tatil bölgesi Fethiye'ye de mercek tutuldu. Bölgede 2023 yılında yazlık evlerin metrekare fiyatı 30 bin TL iken, 2024'te 50 bin TL'ye, 2025'te 65 bin TL'ye, bu yıl da 80 bin TL'ye çıktı. Haftalık villa kiraları ise yüzde 29 artışla 45 bin TL'ye ulaştı.