Yaklaşan temmuz, başta memurlar ve emekliler olmak üzere milyonlar için zam ayı olacak. Memurlara yüzde 7 zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, bu oran kamu görevlilerinin sadece maaşlarını değil ek ödemelerini de yükseltecek.
Hatta bu oranın daha pek çok gelir ve ödemeye etkisi olacak. Memurun zam oranı, en az 13 gelir ve ödemeye yansıyacak. Geçen hafta başında açıklanan enflasyon oranlarıyla zam oranı şekillendi. 4 aylık TÜFE yüzde 14.64 olurken, memurlara yüzde 3.28 enflasyon farkı hesaplandı.
Bu oranla temmuz zammı yüzde 10.51'i buldu. Geriye iki veri kalırken, Piyasa Katılımcıları Anketi ipucu verdi. Ekonomistlerin mayıs için yüzde 1.82, haziran için yüzde 1.52 şeklindeki enflasyon tahminlerine göre ilk 6 aylık TÜFE yüzde 18.5 olarak tahmin ediliyor. Bu tahmin gerçekleşirse, memurlara yüzde 6.76 enflasyon farkı oluşacak. Zam oranı da bununla yüzde 14.23'e ulaşacak. İşte bu oranın 13 gelir ve ödemeye yansımaları.
65 YAŞ AYLIĞI: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 6 bin 393 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar 7 bin 302 liraya çıkacak.
ENGELLİ AYLIĞI: Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 5 bin 103 liradan 5 bin 829 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 7 bin 655 liradan 8 bin 744 liraya yükselecek.
ENGELLİ YAKINI AYLIĞI: 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık 5 bin 103 lira ödenirken, bu tutar da tahmin gerçekleşirse 5 bin 829 liraya çıkacak.
HASTALARA NAKDİ YARDIM: Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 13 bin 878 lira tutarındaki yardım da tahminlere göre 15 bin 853 liraya ulaşacak.
ÇOCUK DESTEĞİ: Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri okul öncesi çocuk için 6 bin 592 liradan 7 bin 531 liraya, ilköğretimde okuyan için 9 bin 889 liradan 11 bin 296 liraya, ortaöğretimde okuyan için 10 bin 548 liradan 12 bin 49 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 11 bin 867 liradan 13 bin 555 liraya çıkacak.