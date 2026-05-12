Kurban vekaletinde 4 taksit dönemi! Kızılay 2026 fiyatlarını duyurdu

Kurban Bayramı 2026 için geri sayım sürerken Türk Kızılay, milyonlarca ihtiyaç sahibine umut olacak vekaletle kurban kesim bedellerini duyurdu. Bu yıl ilk kez bağışçılara ödeme kolaylığı sağlamak adına 4 taksit imkanı sunan kurum Türkiye, Gazze ve yurt dışı hisse fiyatlarını netleştirdi. İşte 30 ülkede gerçekleştirilecek dev organizasyonun detayları ve Kızılay 2026 kurban vekalet ücretleri.

Kurban vekaletinde 4 taksit dönemi! Kızılay 2026 fiyatlarını duyurdu
  • Türk Kızılay 2026 yılı vekaletle kurban kesim kampanyasında Türkiye ve Gazze/Filistin için hisse bedelini 17 bin 250 TL, yurt dışı 30 ülke için 6 bin 350 TL olarak belirledi.
  • Kızılay bağışçılara kurban hisse bedellerinde 2 ila 4 taksit arasında ödeme imkanı sunuyor.
  • Bağışlar Kızılay resmi internet sitesi, mobil uygulama, banka ekranları, FAST sistemi, 168 ücretsiz danışma hattı ve 0 212 168 00 00 numarası üzerinden yapılabiliyor.
  • Kızılay 2026 Kurban Bayramı'nda Türkiye ile birlikte Bosna Hersek, Somali, Afganistan ve Yemen dahil 30 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştirecek.
  • Yurt dışında kesilen kurbanlar taze et olarak doğrudan ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık fiyatları netleşirken, Türk Kızılay'dan bağışçılara bütçe rahatlatacak bir adım geldi. Kızılay, 2026 yılı vekaletle kurban kesim kampanyasında hem Türkiye'de hem de yurt dışında milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflerken, bağışçılar için taksitli ödeme seçeneğini de devreye aldı.

Kızılay, 2026 Kurban Bayramı için vekalet bedellerini duyurdu.

YURT İÇİ VE GAZZE VEKALET BEDELİ AÇIKLANDI

Türk Kızılay'ın açıkladığı 2026 yılı vekalet bedellerine göre, Türkiye ile Gazze/Filistin için kurban hisse bedeli 17 bin 250 TL olarak belirlendi.

Yurt dışındaki organizasyonlar kapsamında ise 30 farklı ülkede gerçekleştirilecek kurban kesimleri için vekalet bedeli 6 bin 350 TL oldu.

Kızılay, bu yıl da kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için geniş kapsamlı bir organizasyon yürütmeyi planlıyor.

Türkiye ve Gazze için kurban hisse bedeli 17 bin 250 TL olarak açıklandı.

BAĞIŞÇILARA 4 TAKSİTE KADAR ÖDEME KOLAYLIĞI

Kurban hisse bedellerinde bağışçılara 2 ila 4 taksit arasında ödeme imkanı sunuluyor. Böylece Kurban Bayramı öncesinde artan giderler karşısında vatandaşların bağış süreçlerini daha rahat planlaması amaçlanıyor.

Bağış yapmak isteyenler, Kızılay'ın resmi internet sitesi üzerinden ya da mobil uygulama aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Bunun yanı sıra;

  • Bankaların bağış ekranları
  • FAST sistemi üzerinden EFT/Havale
  • 168 Kızılay ücretsiz danışma hattı
  • Yurt dışı için 0 212 168 00 00 numarası

üzerinden de vekalet işlemleri yapılabiliyor.

Yurt dışı kurban organizasyonlarında vekâlet bedeli 6 bin 350 TL oldu.

KIZILAY'DAN 30 ÜLKEDE KURBAN ORGANİZASYONU

Türk Kızılay, 2026 Kurban Bayramı kapsamında Türkiye'nin yanı sıra 30 farklı ülkede kurban organizasyonu gerçekleştirecek.

Bosna Hersek'ten Somali'ye, Afganistan'dan Yemen'e kadar uzanan geniş coğrafyada yürütülecek çalışmalarla milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşılması hedefleniyor.

Yurt dışında kesilen kurbanların ise taze et olarak doğrudan ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.

Kızılay, bu yıl 30 farklı ülkede kurban organizasyonu gerçekleştirecek.

DİJİTAL BAĞIŞ SİSTEMİYLE HIZLI İŞLEM

Kızılay, bağış sürecinde dijital kanalları da aktif şekilde kullanıyor. Hayırseverler, internet sitesi ve banka sistemleri üzerinden 7 gün 24 saat bağış yapabiliyor.

FAST sistemiyle gerçekleştirilen EFT ve havale işlemleri sayesinde vekalet bağışları saniyeler içinde tamamlanabiliyor.

Kurum yetkilileri, vekaletle kurban kesim organizasyonlarının hem şeffaf hem de dini hassasiyetlere uygun şekilde yürütüldüğünü vurguluyor.

