Kızılay 2026 Kurban Bayramı'nda Türkiye ile birlikte Bosna Hersek, Somali, Afganistan ve Yemen dahil 30 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştirecek.

Türk Kızılay 2026 yılı vekaletle kurban kesim kampanyasında Türkiye ve Gazze/Filistin için hisse bedelini 17 bin 250 TL, yurt dışı 30 ülke için 6 bin 350 TL olarak belirledi.

Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık fiyatları netleşirken, Türk Kızılay'dan bağışçılara bütçe rahatlatacak bir adım geldi. Kızılay, 2026 yılı vekaletle kurban kesim kampanyasında hem Türkiye'de hem de yurt dışında milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflerken, bağışçılar için taksitli ödeme seçeneğini de devreye aldı.

Kızılay, 2026 Kurban Bayramı için vekalet bedellerini duyurdu. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

YURT İÇİ VE GAZZE VEKALET BEDELİ AÇIKLANDI

Türk Kızılay'ın açıkladığı 2026 yılı vekalet bedellerine göre, Türkiye ile Gazze/Filistin için kurban hisse bedeli 17 bin 250 TL olarak belirlendi.

Yurt dışındaki organizasyonlar kapsamında ise 30 farklı ülkede gerçekleştirilecek kurban kesimleri için vekalet bedeli 6 bin 350 TL oldu.

Kızılay, bu yıl da kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için geniş kapsamlı bir organizasyon yürütmeyi planlıyor.