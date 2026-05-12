Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık fiyatları netleşirken, Türk Kızılay'dan bağışçılara bütçe rahatlatacak bir adım geldi. Kızılay, 2026 yılı vekaletle kurban kesim kampanyasında hem Türkiye'de hem de yurt dışında milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflerken, bağışçılar için taksitli ödeme seçeneğini de devreye aldı.
YURT İÇİ VE GAZZE VEKALET BEDELİ AÇIKLANDI
Türk Kızılay'ın açıkladığı 2026 yılı vekalet bedellerine göre, Türkiye ile Gazze/Filistin için kurban hisse bedeli 17 bin 250 TL olarak belirlendi.
Yurt dışındaki organizasyonlar kapsamında ise 30 farklı ülkede gerçekleştirilecek kurban kesimleri için vekalet bedeli 6 bin 350 TL oldu.
Kızılay, bu yıl da kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için geniş kapsamlı bir organizasyon yürütmeyi planlıyor.
BAĞIŞÇILARA 4 TAKSİTE KADAR ÖDEME KOLAYLIĞI
Kurban hisse bedellerinde bağışçılara 2 ila 4 taksit arasında ödeme imkanı sunuluyor. Böylece Kurban Bayramı öncesinde artan giderler karşısında vatandaşların bağış süreçlerini daha rahat planlaması amaçlanıyor.
Bağış yapmak isteyenler, Kızılay'ın resmi internet sitesi üzerinden ya da mobil uygulama aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
Bunun yanı sıra;
üzerinden de vekalet işlemleri yapılabiliyor.
KIZILAY'DAN 30 ÜLKEDE KURBAN ORGANİZASYONU
Türk Kızılay, 2026 Kurban Bayramı kapsamında Türkiye'nin yanı sıra 30 farklı ülkede kurban organizasyonu gerçekleştirecek.
Bosna Hersek'ten Somali'ye, Afganistan'dan Yemen'e kadar uzanan geniş coğrafyada yürütülecek çalışmalarla milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşılması hedefleniyor.
Yurt dışında kesilen kurbanların ise taze et olarak doğrudan ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.
DİJİTAL BAĞIŞ SİSTEMİYLE HIZLI İŞLEM
Kızılay, bağış sürecinde dijital kanalları da aktif şekilde kullanıyor. Hayırseverler, internet sitesi ve banka sistemleri üzerinden 7 gün 24 saat bağış yapabiliyor.
FAST sistemiyle gerçekleştirilen EFT ve havale işlemleri sayesinde vekalet bağışları saniyeler içinde tamamlanabiliyor.
Kurum yetkilileri, vekaletle kurban kesim organizasyonlarının hem şeffaf hem de dini hassasiyetlere uygun şekilde yürütüldüğünü vurguluyor.