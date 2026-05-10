Ajet'ten Anneler Günü'ne özel yüzde 30 indirimli bilet: Hangi tarihlerde ve uçuşlarda geçerli?

AJet, yurt içi uçuşlarda geçerli yeni indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Şirketin resmi WhatsApp kanalına özel olarak paylaşılan kampanya kapsamında 22 Eylül - 30 Kasım 2026 tarihli uçuşlarda %30 indirim fırsatı sunulacak. 5 bin koltuk kontenjanıyla sınırlı olan AJet Anneler Günü kampanyası hakkında merak edilen tüm şartlar, tarih aralıkları ve indirim kodu kullanım rehberi haberimizde.

  • AJet, Anneler Günü'ne özel yurt içi uçuşlarda yüzde 30 indirim kampanyası başlatacak.
  • Kampanya kodu 10 Mayıs 2026 saat 11.00'de AJet'in resmi WhatsApp kanalında paylaşılacak.
  • İndirimli biletler 22 Eylül ile 30 Kasım 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda kullanılabilecek.
  • Kampanya toplam 5 bin koltukla sınırlı olacak ve Basic paket ücretleri üzerinden hesaplanacak.
  • Biletler ajet.com ve AJet mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.

AJet, Anneler Günü'ne özel yeni kampanyasını duyurdu. Şirket, WhatsApp kanalına özel hazırladığı kampanya kapsamında yurt içi uçuşlarda yüzde 30 indirim fırsatı sunacak.

Kampanya kodu yalnızca 10 Mayıs 2026 tarihinde AJet'in resmi WhatsApp kanalında paylaşılacak. İndirimli biletler ise ajet.com ve AJet mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.

KAMPANYA HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ OLACAK?

AJet'in duyurusuna göre kampanya kapsamında alınacak indirimli biletler, 22 Eylül ile 30 Kasım 2026 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda kullanılabilecek.

Kampanya, tek yön ve gidiş-dönüş tüm iç hat seferlerini kapsayacak. İndirim yalnızca AJet tarafından düzenlenen tarifeli uçuşlarda geçerli olacak.

İNDİRİM ORANI YÜZDE 30 OLACAK

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre kampanya kapsamında yüzde 30 indirim uygulanacak. Ancak indirim hesaplamasına vergiler ve harçlar dahil edilmeyecek.

İndirim, Basic paket ücretleri üzerinden hesaplanacak. Farklı paket tercih eden yolcular ise ek ücret ödeyerek biletleme işlemi yapabilecek.

KAMPANYA KODU WHATSAPP KANALINDA PAYLAŞILACAK

AJet, kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların şirketin WhatsApp kanalına katılması gerektiğini açıkladı.

Kampanya kodu, Türkiye saatiyle 10 Mayıs 2026 saat 11.00'de erişime açılacak. Kod yalnızca AJet'in resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kullanılabilecek.

İndirimli biletler yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.

KAMPANYA 5 BİN KOLTUKLA SINIRLI

Şirket, indirimli bilet kampanyasının sınırlı kontenjanla sunulacağını duyurdu. Açıklamaya göre kampanya toplam 5 bin koltuk için geçerli olacak.

Öte yandan kampanya başka indirim ve promosyonlarla birleştirilemeyecek. AJet, kampanya koşullarında değişiklik yapma ve gerekli durumlarda kampanyayı sonlandırma hakkını da saklı tuttu.

