Kampanya toplam 5 bin koltukla sınırlı olacak ve Basic paket ücretleri üzerinden hesaplanacak.

Kampanya kodu yalnızca 10 Mayıs 2026 tarihinde AJet'in resmi WhatsApp kanalında paylaşılacak. İndirimli biletler ise ajet.com ve AJet mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.

AJet, Anneler Günü'ne özel yüzde 30 indirim kampanyası başlattı.

KAMPANYA HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ OLACAK?

AJet'in duyurusuna göre kampanya kapsamında alınacak indirimli biletler, 22 Eylül ile 30 Kasım 2026 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda kullanılabilecek.

Kampanya, tek yön ve gidiş-dönüş tüm iç hat seferlerini kapsayacak. İndirim yalnızca AJet tarafından düzenlenen tarifeli uçuşlarda geçerli olacak.

İNDİRİM ORANI YÜZDE 30 OLACAK

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre kampanya kapsamında yüzde 30 indirim uygulanacak. Ancak indirim hesaplamasına vergiler ve harçlar dahil edilmeyecek.

İndirim, Basic paket ücretleri üzerinden hesaplanacak. Farklı paket tercih eden yolcular ise ek ücret ödeyerek biletleme işlemi yapabilecek.