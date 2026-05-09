TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, programın gençlerin liderlik yolculuğuna katkı sunan bir vizyon projesi olduğunu ifade ederek gerçek liderliğin yarının dünyasını bugünden kurabilmek olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat gençlere hitaben iş hayatında var olmanın üretmekten geçtiğini, güvenilir olmayı ve finansal okuryazarlığı vurgulayarak kararsızlığın yöneticilikte en kötü durum olduğunu belirtti.

Program kapsamında gençler; savunma sanayiinden teknolojiye, turizmden tekstile, medyadan sağlığa, finans ve girişimcilik ekosisteminden üretim dünyasına kadar farklı alanlarda başarı hikâyeleriyle öne çıkan isimlerin tecrübelerini dinleme imkânı buldu. Oturumlarda liderlik, stratejik düşünme, kriz yönetimi, ekip kurma, girişimcilik, marka inşası, üretim kültürü, sürdürülebilir başarı ve gençlerin iş hayatındaki rolü gibi başlıklar ele alındı. TÜGVA, 2018 yılından bu yana düzenlenen Genç Yönetici Okulu projesiyle; gençlerin yalnızca kariyer hedeflerine katkı sunmayı değil, aynı zamanda onları yönetim ahlakı, sorumluluk bilinci, girişimcilik cesareti ve liderlik vizyonuyla geleceğe hazırlamayı amaçlıyor. Program, iş hayatında yöneticilik yapan ya da yönetici olmayı hedefleyen gençlere, alanında uzman isimlerden doğrudan tecrübe aktarımı sağlarken; katılımcıların yönetim kültürünü teorik bilginin ötesinde pratik örneklerle tanımasına katkı sunuyor.

"VARSAN VARSIN, YOKSAN YOKSUN"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TÜGVA tarafından düzenlenen Genç Yöneticilik Okulu projesi kapsamında gençlerle bir araya gelerek iş hayatı, liderlik ve kişisel gelişim üzerine kapsamlı bir tecrübe paylaşımında bulundu. Bakan Bolat, Türkiye'nin geleceğinin 'eşitlik, gençlik, girişimcilik' formülünden geçtiğini vurguladığı konuşmasında, gençlere dijital çağın imkanlarını doğru kullanma ve karakterli birer lider olma çağrısında bulundu.

Başarının tesadüf olmadığını ve sabır gerektirdiğini belirten Bolat, "Hayat yolu bir binanın yükselmesi gibi tuğlaların üst üste konulmasıyla ilerler. Dijital çağda yollar kısalmış görünse de tecrübe; yaşanmışlıkların, acıların ve yenilen kazıkların toplamıdır. Başkalarının tecrübelerinden istifade etmek, düşüp kalkarak vakit kaybetmenizi engelleyecek daha ucuz ve hızlı bir yoldur." şeklinde konuştu.

İş dünyasında var olmanın temel şartının üretmek olduğunu ifade eden Bakan Bolat, şu ifadeleri kullandı: "Hayatta bir kural vardır: Varsan varsın, yoksan yoksun. Eğer bir şeyler ortaya koyup varlığınızı hissettiriyorsanız varsınızdır. Sizi kaybetmek istemeyecek bir işveren, istediğiniz imkanları size sunacaktır. Ancak bunun temelinde 'El-Emin' sıfatına sahip olmak, yani güvenilir bir insan olmak yatar."

Gençlere finansal okuryazarlık ve tasarruf konusunda da önemli tavsiyelerde bulunan Bolat, "Geliriniz ne olursa olsun mutlaka yedek akçe ayırmayı öğrenmelisiniz. 30 bin kazanıp 100 bin harcayan, kredi kartlarını umarsızca kullanan biri için gelecek sıkıntılıdır. Şahsi, ailevi ya da devlet bütçesi fark etmez; standart formül ayağını yorganına göre uzatmaktır." uyarısında bulundu.

Liderliğin sadece unvandan ibaret olmadığını da sözlerine ekleyen Bakan Bolat, yöneticilikte en kötü durumun kararsızlık olduğunu vurguladı: "Ülkeleri yüzde 3'lük bir yönetici kitlesi yönetir. İyi bir yönetici; ortak aklı dinleyen ama nihayetinde irade gösterip karar verebilen kişidir. İletişimde ise tatlı dil ve empatiyi elden bırakmamalıyız. Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına yapmamalıyız."

Bakan Bolat konuşmasını, gençlerin sivil toplum kuruluşlarında aktif rol alarak 'networking' yeteneklerini geliştirmeleri ve 'iş beğenmemezlik' yapmadan hayatın her anını öğrenerek doldurmaları gerektiğini hatırlatarak noktaladı.