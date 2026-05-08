Aidat zamlarında site yönetimlerinin keyfi karar almasını önleyecek olan düzenleme TBMM'de kabul edildi. Tapu, imar, TOKİ ve site yönetimlerinde kapsamlı değişiklikler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Yöneticiler, ana gayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden işletme projesi onaylanıncaya kadar avansın toplanmasından sorumlu olacak.

Sabah'tan Burcu Şen'in haberine göre; düzenlemeyle site aidatlarındaki keyfi artışların önüne geçilecek. Kanunla, yöneticinin görevleri, aidat ve toplanacak avans tutarlarının belirlenmesine yönelik yeni düzenlemelere gidildi. Merak edilen soru ve cevaplar şu şekilde:

2- Keyfi olarak aidat artırmanın önüne nasıl geçilecek?

Yöneticinin toplayacağı avans miktarının kat malikleri kurulunca onaylanması zorunlu olacak. İşletme projesi de kat malikleri genel kurulunda onaylanacak.

Yönetici, kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa en geç 3 ay içinde kat malikleri kurulunda onaylanıncaya kadar, gecikmeksizin geçici bir işletme projesi yapacak.

Bu proje, kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara, imzaları karşılığında veya taahhütlü mektupla bildirilecek ve en geç 3 ay içinde aynen veya değiştirilerek kabulüne yönelik genel kurulda karar alınacak.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI

3 - İşletme projesi için öngörülen bedelin belirlenmesinde nasıl bir yol izlenecek?

Mevcut işletme projesi varsa, geçici işletme projesi için öngörülen bedel, yürürlüğü devam eden işletme projesi bedelinin takvim yılı başından geçerli olmak üzere, her yıl bir önceki seneye ilişkin olarak yeniden değerleme oranından fazla olmamak kaydıyla belirlenecek ve kat malikleri kuruluna sunulacak.