Ortadoğu'daki savaşın etkisiyle martta 623 milyon dolarlık satış yapan yabancılar, nisan ayında 1.1 milyar doların üzerinde alım gerçekleştirdi. Borsa nisanda yüzde 12.9 yükselerek yatırımcıya getiride en yakın rakibine 3.5 kattan fazla fark attı.



ABD ve İsrail'in İran'a saldırısının etkisiyle mart ayında yüzde 6.7 düşen Borsa İstanbul, nisan ayını rekorlarla tamamlarken, yabancı yatırımcının ilgisi de katlanarak büyüyor. Mart ayında 623.3 milyon dolarlık satış yapan yabancılar, nisanda bu tutarın iki katına yakın net alıma imza atarken, borsa alternatif yatırım araçlarına da getiri farkı attı.

Sabah'tan Okay Özdabakoğlu'nun haberine göre; borsada geçen ay en fazla yükselen endeks yüzde 41 ile finansal kiralama endeksi olurken, en fazla düşüş yüzde 22.8 ile aracı kurum sektöründe yaşandı.Borsada endeksin yüzde 28.5 yükseldiği yıl başından bu yana ise spor endeksi yüzde 4 ile en fazla gerileyen sektör olurken, finansal kiralama endeksindeki artış yüzde 293'e ulaştı. Borsada endeks son 1 yılda yüzde 59 yükselirken, bu dönemde en fazla kayıp yüzde 27 ile yine spor endeksinde görüldü. Son 1 yılda finansal kiralama endeksi yüzde 800, aracı kurum endeksi yüzde 197, halka arz endeksi ise yüzde 183 prim yaptı.Borsada ocakta 1 milyar 993 milyon dolarlık, şubatta ise 864.3 milyon dolarlık net alıma imza atan yabancı yatırımcılar, Ortadoğu'daki savaşın etkisiyle martta 623.3 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. Ekonomi yönetiminin attığı adımların savaşın etkisini minimize ettiği nisan ayında ise yabancılar 1 milyar 120 milyon dolarlık hisse alımı yaptı. Böylece yabancılar martta sattıklarının iki katına yakın hisse alım gerçekleştirmiş oldu. Yabancılar nisanda ayrıca 365 milyon dolarlık tahvil alımı yaptı. Yabancıların ilk 4 aydaki toplam alımları 3 milyar 354 milyon dolara ulaştı.