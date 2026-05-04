TÜİK nisan ayı verilerini açıkladı: Enflasyon aylık yüzde 4,18 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı enflasyon verilerine açıkladı. Buna göre, enflasyon aylık yüzde 4,18, yıllık 32,37 oranında arttı. Ekonomistler nisanda aylık enflasyonun ortalama yüzde 3,19 olarak gerçekleşmesini bekliyordu.

TÜİK nisan ayı verilerini açıkladı: Enflasyon aylık yüzde 4,18 arttı
  • Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre nisan ayında enflasyon aylık yüzde 4,18, yıllık yüzde 32,37 oranında arttı.
  • Enflasyon bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,64, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,43 artış gösterdi.
  • AA Finans'ın 29 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketinde nisan ayı için aylık enflasyon beklentisi yüzde 3,19 olarak tahmin edilmişti.
  • Ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması nisan ayı itibarıyla yüzde 28,16 seviyesinde bulunuyor.
  • Mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 1,94 artış kaydetmişti.

Nisan ayında enflasyon yüzde 4,18 arttı

TÜİK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TÜFE değişim oranları (%), Nisan 2026 (Haberin fotoğrafları TÜİK internet sitesi ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK %32,37 ARTTI, AYLIK %4,18 ARTTI

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %4,18 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,37 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,43 artış olarak gerçekleşti.

2026 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

TarihEkonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)Aylık Beklenti (Yüzde)Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak23,734,214,84
Şubat24,162,872,96
Mart25,912,401,94
Nisan28,163,194,18

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %34,55 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %34,55 artış, ulaştırmada %35,06 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %46,60 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,72, ulaştırmada 5,66 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,30 yüzde puan oldu.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %3,70 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,70 artış, ulaştırmada %4,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %7,99 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,95, ulaştırmada 0,73 ve konutta 0,90 yüzde puan oldu. (Ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'de, ana harcama gruplarının genel endeksteki aylık ve yıllık değişime olan katkıları Ek Tablo-3'tedir).

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla, 19 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 147 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %30,51 ARTTI, AYLIK %3,42 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,42 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,72 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,51 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,01 artış olarak gerçekleşti.

BEKLENTİ ANKETİNDE TAHMİNLER NE YÖNDEYDİ?

AA Finans'ın nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 29 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin nisanda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,50 ile yüzde 3,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 3,19) martta yüzde 30,87 olan yıllık enflasyonun nisanda yüzde 31,11'e çıkacağı tahmin ediliyordu.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması nisan ayı itibarıyla yüzde 28,16 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, mart ayında yüzde 1,94 artış göstermişti.

