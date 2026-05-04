Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) aracılığıyla Sanayide Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi kapsamında Hatay, Kahraman-maraş ve Osmaniye'de faaliyet gösteren KOBİ'lerin yeşil geçişe konu faaliyetleri için 215 milyon lira destek vererek bu illerdeki imalat sanayi sektörünün büyümesine, kadın ve gençlerin istihdamına ivme kazandıracak. Söz konusu illerde hayata geçirilecek yatırımlarda proje başına asgari 2 milyon 750 bin, azami 7.5 milyon lira destek verilmesi planlanıyor.
Bu destek, ilk 6 ayı geri ödemesiz olmak üzere 24 ay vadeli ve faiz ya da kâr payı talep edilmeksizin geri ödenecek şekilde uygulanacak. Projeyle yeşil geçiş sürecinde kadınların ve gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, imalatçı KOBİ'ler için sürecin hızlandırılması öngörülüyor.
KADIN VE GENÇLERE AVANTAJ
Destek sürecinde belirlenen kriterleri karşılayan KOBİ'lere avantaj puan sağlanacak. Kadınlar veya 18-35 yaşındaki gençler tarafından sahip olunan ya da yönetilen KOBİ'ler, yönetim kadrosunun yüzde 50'sinden fazlası kadınlardan veya gençlerden oluşan işletmeler ile ortaklık yapısında payların yüzde 50'sinden fazlası kadınlara veya gençlere ait olan KOBİ'ler öncelikli olarak değerlendirilecek.
Kadınlar, gençler ve diğer kırılgan gruplara yönelik yeni istihdam sağlayan işletmeler ile yeşil geçiş sürecinde daha kırılgan belirlenen yerlere yönelik faaliyet gösterenlere de avantaj puan verilecek.