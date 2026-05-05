Başvurana 2 milyon TL'ye kadar kredi: KOSGEB iş geliştirme desteği başvurularında tarih belli oldu
KOSGEB'in girişimcileri desteklediği İş Geliştirme Çağrısı'nda 2026 yılı ikinci dönem başvuruları 8 Mayıs'ta sona erecek. Başvuranlar, 2 milyon liraya kadar destek alabilecek.
Ülkemizde iş kurmak ve geliştirmek isteyen girişimciler KOSGEB tarafından destekleniyor. Bu kapsamda yürütülen Girişimci Destek Programı kapsamında girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlanıyor.
Kadın ve genç girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Kredi Finansman Desteği kapsamında ise 1 milyon liraya kadar işletme sermayesi desteği sunuluyor. KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Çağrısı'nda 2026 yılı ikinci dönem başvuruları 8 Mayıs'a kadar alınıyor.
NELER KARŞILANACAK?
İş Geliştirme Desteği'nde, girişimcilere 1.5 milyon liraya kadar yüzde 80 oranında geri ödemeli destek sağlanacak. Girişimcinin; kadın, genç, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olması durumunda üst limit 150 bin lira artırılacak.
Bu çerçevede; personel, makine, teçhizat, kalıp, yazılım ve hizmet alımı giderleri karşılanacak. Diğer paket olan Kredi Finansman Desteği kapsamında ise girişimcilere 1 milyon liraya kadar işletme sermayesi desteği verilecek. Destek anlaşmalı bankalar tarafından kullanılacak ve finansman maliyetinin yarısı KOSGEB tarafından karşılanacak. Burada vadeazami 36 ay olacak.
NASIL BELİRLENECEK?
Başvurular; sektör bazında oluşturulan kurullarda KOSGEB personeli, öğretim elemanları ve bağımsız sektör temsilcileri tarafından değerlendirilecek. Ülke genelinde ilk bin, il bazında ise 6 proje jüri değerlendirmesi için davet edilecek.
Jüri, bunların yarısını eleyerek ülke genelinde ilk 500, il bazında ise ilk 3 projeyi belirleyecek. İsteyen kadın veya genç girişimciler yalnızca Kredi Finansman Desteği'nden yararlanabilecek. geri ödemeli desteklerde fâiz/komisyon uygulanmayacak. Geri ödemeler, 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.
İŞTE KAPSAMDAKİ SEKTÖRLER
İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmet faaliyetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme.
1.8 MİLYAR TL AKTARILDI
İlk kez 2024 yılında hayata geçirilen Girişimci Destek Programı çerçevesinde bugüne dek 5.6 milyar liralık destek kararı alınırken, bin 842 projeye toplam 1.8 milyar lira kaynak aktarıldı.
