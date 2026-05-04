Mayıs ayında uygulanacak kira artış oranı, kiracı ve ev sahipleri tarafından yakından izleniyor. Yeni dönemde sözleşmesini yenileyecek olanlar, artış oranının ne kadar olacağını ve hangi tarihte netleşeceğini merak ediyor.
Mayıs ayına ilişkin kira artış oranı, 4 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Açıklanacak veriyle birlikte hem konut hem de iş yerleri için uygulanabilecek üst sınır da kesinleşmiş olacak.
KİRA ARTIŞ ORANI NASIL BELİRLENİYOR?
Kira zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınarak hesaplanıyor. Bu oran, sözleşme yenileme döneminde uygulanabilecek en yüksek artış sınırını oluşturuyor.
Dolayısıyla her ay açıklanan enflasyon verileri, kira artış oranı açısından doğrudan belirleyici oluyor.
NİSAN AYI VERİLERİ NE GÖSTERDİ?
Son açıklanan verilere göre, 2026 yılı mart ayında:
Bu tabloya göre, nisan ayında kira sözleşmesini yenileyenler için uygulanabilecek zam oranı %32,82 olarak hesaplandı.
KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
Kira artışı hesaplanırken mevcut kira bedeline, açıklanan zam oranı uygulanıyor. Örnek bir hesaplama şu şekilde:
Bu hesaplama yöntemi, sözleşmesini yenileyen kiracılar için uygulanacak yeni kira bedelinin belirlenmesinde temel alınır.