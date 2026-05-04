2025 yılı mart ayında yıllık enflasyon yüzde 30,87, 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 32,82 olarak gerçekleşti.

Nisan ayında sözleşme yenileyenler için kira artış oranı yüzde 32,82 olarak uygulandı.

Mayıs ayında uygulanacak kira artış oranı, kiracı ve ev sahipleri tarafından yakından izleniyor. Yeni dönemde sözleşmesini yenileyecek olanlar, artış oranının ne kadar olacağını ve hangi tarihte netleşeceğini merak ediyor.

Mayıs ayına ilişkin kira artış oranı, 4 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Açıklanacak veriyle birlikte hem konut hem de iş yerleri için uygulanabilecek üst sınır da kesinleşmiş olacak.