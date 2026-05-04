Mayıs ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? İş yeri ve ev sahibi olanlar için yeni kira hesabı

Mayıs ayı kira artış oranı milyonlarca kiracı ve mülk sahibinin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Nisan ayı enflasyon verileri yeni dönemde uygulanacak kira zammı tavan fiyatını belirleyecek. Peki mayıs ayı kira artış oranı ne kadar olacak? Kira zammı hesaplama tablosu haberimizde.

  • Mayıs ayı kira artış oranı 4 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.
  • Kira zam oranı TÜİK'in açıkladığı 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınarak hesaplanıyor.
  • Nisan ayında sözleşme yenileyenler için kira artış oranı yüzde 32,82 olarak uygulandı.
  • 2025 yılı mart ayında yıllık enflasyon yüzde 30,87, 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 32,82 olarak gerçekleşti.
  • Açıklanacak oran hem konut hem de iş yerleri için uygulanabilecek üst sınırı belirleyecek.

Mayıs ayında uygulanacak kira artış oranı, kiracı ve ev sahipleri tarafından yakından izleniyor. Yeni dönemde sözleşmesini yenileyecek olanlar, artış oranının ne kadar olacağını ve hangi tarihte netleşeceğini merak ediyor.

Mayıs ayına ilişkin kira artış oranı, 4 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Açıklanacak veriyle birlikte hem konut hem de iş yerleri için uygulanabilecek üst sınır da kesinleşmiş olacak.

TÜFE verisi, kira artışında belirleyici olmaya devam ediyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL BELİRLENİYOR?

Kira zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınarak hesaplanıyor. Bu oran, sözleşme yenileme döneminde uygulanabilecek en yüksek artış sınırını oluşturuyor.

Dolayısıyla her ay açıklanan enflasyon verileri, kira artış oranı açısından doğrudan belirleyici oluyor.

Nisan verileri kira artışında yüzde 32,82 seviyesini işaret etti.

NİSAN AYI VERİLERİ NE GÖSTERDİ?

Son açıklanan verilere göre, 2026 yılı mart ayında:

  • Aylık enflasyon: %1,94
  • Yıl başından bu yana artış: %10,04
  • Yıllık enflasyon: %30,87
  • 12 aylık ortalamalara göre artış: %32,82

Bu tabloya göre, nisan ayında kira sözleşmesini yenileyenler için uygulanabilecek zam oranı %32,82 olarak hesaplandı.

12 aylık TÜFE ortalaması kira zam oranının temelini oluşturuyor.

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Kira artışı hesaplanırken mevcut kira bedeline, açıklanan zam oranı uygulanıyor. Örnek bir hesaplama şu şekilde:

  • Mevcut kira: 20.000 TL
  • Zam oranı: %33,98
  • Zam tutarı: 6.796 TL
  • Yeni kira bedeli: 26.796 TL

Bu hesaplama yöntemi, sözleşmesini yenileyen kiracılar için uygulanacak yeni kira bedelinin belirlenmesinde temel alınır.

