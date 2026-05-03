TBMM'yi bu hafta yoğun gündem bekliyor. Haftalık çalışmalarına yarın başlayacak TBMM Genel Kurulu, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek.
Teklife göre, site yönetimlerinin aidat artışına ilişkin yetkisi sınırlandırılacak. Böylece keyfi zamların önüne geçilecek. Düzenleme kapsamında tüm gider kalemleri site sakinlerinin onayına sunulacak. Onaylı bir bütçenin bulunmadığı durumlarda ise aidat artışı yalnızca yeniden değerleme oranıyla sınırlı kalacak.
DEPREMZEDE İÇİN DÜZENLEME
Teklifte ayrıca, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlara yönelik finansal koruma önlemleri de var. Buna göre, depremzedelerin banka ve icra süreçlerinde mağduriyet yaşamalarının önüne geçilecek.
KARAHAN SUNUM YAPACAK
Komisyon çalışmaları kapsamında ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında milletvekillerine sunum yapacak.
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından kurulan TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu toplanacak. Toplantıda çalışma takvimi ile davet edilecek uzmanların belirlenecek.
YENİ KANUN TEKLİFİ SUNULABİLİR
Küresel yatırımcıyı Türkiye'ye çekmeyi hedefleyen yeni teşvik paketinin de Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. AK Parti tarafından hazırlanan 12 maddelik düzenleme ile ithalat, ihracat ve imalat yapan ve belirli oranda yabancı sermayeye sahip şirketlere vergi avantajları sağlanması planlanıyor.
İhracatta kurumlar vergisinin düşürülmesi ve İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösteren firmalara 20 yıl vergi muafiyeti tanınması da teklif kapsamında yer alıyor.