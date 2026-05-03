Emtia piyasaları geride kalan haftada jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının mesajlarıyla yön buldu. ABD ile İran arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı'na yönelik arz endişeleri ve küresel para politikası sinyalleri fiyatlamalarda belirleyici oldu.
Piyasaların yeni haftadaki ana gündemi ise ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi olacak. Bu veri, küresel risk iştahı ve emtia fiyatları üzerinde doğrudan etkili olabilir.
JEOPOLİTİK GELİŞMELER FİYATLARI DALGALANDIRDI
Hafta boyunca ABD-İran hattından gelen haber akışı piyasalarda dalgalı bir görünüm yarattı. ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakereleri askıya aldığını açıklamasına rağmen, İran'ın yeni bir teklif sunduğuna yönelik haberler tansiyonu düşürmedi.
ABD'nin İran limanlarına yönelik olası uzun süreli abluka hazırlığı ve Hürmüz Boğazı'ndan enerji geçişine ilişkin riskler, özellikle petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskıyı artırdı.
Her ne kadar ABD yönetimi İran ile savaşın "sona erdiği" yönünde resmi bir bildirimde bulunsa da, enerji arzına ilişkin belirsizlikler piyasalarda temkinli duruşun korunmasına neden oldu.
MERKEZ BANKALARI FAİZDE BEKLEMEDE
Enflasyon risklerinin gündemde kalmaya devam ettiği haftada büyük merkez bankaları politika faizlerinde değişikliğe gitmedi.
Faizlerin sabit tutulmasına rağmen, merkez bankası başkanlarının açıklamalarında temkinli ton öne çıktı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın sıkı para politikasına açık kapı bırakan mesajları, piyasalarda faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini güçlendirdi.
Fed kararının 8'e karşı 4 oyla alınması ise kurul içindeki görüş ayrılıklarının belirginleştiğine işaret etti.
TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELDİ, DOLAR GERİLEDİ
Makroekonomik veriler de fiyatlamalar üzerinde etkili oldu. ABD ekonomisinin ilk çeyrekte beklentilerin altında büyümesi, küresel talebe ilişkin soru işaretlerini artırdı.
Tahvil faizlerindeki yükseliş, özellikle değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu.
DEĞERLİ METALLERDE SATIŞ BASKISI
Jeopolitik riskler güvenli liman talebini desteklese de, artan tahvil faizleri ve enflasyon beklentileri değerli metalleri aşağı çekti.
Haftanın son bölümünde gelen diplomatik haber akışı kayıpları sınırlasa da genel görünüm negatif kaldı.
BAZ METALLERDE KARIŞIK SEYİR
Baz metaller cephesinde net bir yön oluşmadı. Çin'den gelen imalat verileri sınırlı destek sağlasa da, küresel büyümeye ilişkin belirsizlikler fiyatları baskıladı.
Uzmanlar, uzun vadede enerji dönüşümü ve altyapı yatırımlarının talebi desteklediğini ancak kısa vadede yüksek faiz ortamının baskı yarattığını belirtiyor.
PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ
Brent petrol, haftayı güçlü yükselişle tamamladı. Hürmüz Boğazı'na yönelik riskler ve ABD stoklarındaki düşüş fiyatları yukarı taşıdı.
Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılma kararı piyasada dikkatle takip edildi.
Haftalık bazda:
Brent petrol: %7,4 arttı
Doğal gaz: %10,2 yükseldi
TARIM EMTİALARINDA GENEL YÜKSELİŞ
Tarım emtiaları, kahve hariç haftayı pozitif tamamladı. Enerji fiyatlarındaki artış ve biyoyakıt talebine yönelik beklentiler tarım ürünlerini destekledi.
Hafta içinde buğday fiyatları son bir yılın en yüksek seviyesini test etti. Ancak petrol fiyatlarındaki kısmi geri çekilme ve hava koşullarındaki iyileşme beklentisi, haftanın son bölümünde kar satışlarını beraberinde getirdi.
PİYASALARIN GÖZÜ YENİ VERİDE
Emtia piyasalarında yön arayışı sürerken, yatırımcıların odağı ABD'den gelecek tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Açıklanacak verinin, küresel büyüme beklentileri ve para politikası görünümü üzerinden fiyatlamalara yön vermesi bekleniyor.