ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin küresel risk iştahı ve emtia fiyatları üzerinde doğrudan etkili olması bekleniyor.

ABD ile İran arasındaki gerilim ve Hürmüz Boğazı'na yönelik arz endişeleri nedeniyle Brent petrol fiyatları haftalık bazda yüzde 7,4 yükseldi.

Piyasaların yeni haftadaki ana gündemi ise ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi olacak. Bu veri, küresel risk iştahı ve emtia fiyatları üzerinde doğrudan etkili olabilir.

Emtia piyasaları geride kalan haftada jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının mesajlarıyla yön buldu. ABD ile İran arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı'na yönelik arz endişeleri ve küresel para politikası sinyalleri fiyatlamalarda belirleyici oldu.

Jeopolitik riskler, emtia piyasalarında fiyat dalgalanmalarını artırdı. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

JEOPOLİTİK GELİŞMELER FİYATLARI DALGALANDIRDI

Hafta boyunca ABD-İran hattından gelen haber akışı piyasalarda dalgalı bir görünüm yarattı. ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakereleri askıya aldığını açıklamasına rağmen, İran'ın yeni bir teklif sunduğuna yönelik haberler tansiyonu düşürmedi.

ABD'nin İran limanlarına yönelik olası uzun süreli abluka hazırlığı ve Hürmüz Boğazı'ndan enerji geçişine ilişkin riskler, özellikle petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskıyı artırdı.

Her ne kadar ABD yönetimi İran ile savaşın "sona erdiği" yönünde resmi bir bildirimde bulunsa da, enerji arzına ilişkin belirsizlikler piyasalarda temkinli duruşun korunmasına neden oldu.