Barclays petrol tahminini yükseltti! Emtiada hareketli hafta: Altın neden düştü?

Küresel emtia piyasaları, jeopolitik riskler ve Fed’in faiz mesajlarıyla hareketli bir haftayı geride bıraktı. Brent petrol haftayı %7,4 yükselişle tamamlarken altın ve gümüş yatırımcısını üzdü. Tarım emtialarında ise buğday ve mısır öncülüğünde genel bir yükseliş hakim. Piyasaların gözü şimdi ABD’den gelecek tarım dışı istihdam verisinde.

Barclays petrol tahminini yükseltti! Emtiada hareketli hafta: Altın neden düştü?
  • ABD ile İran arasındaki gerilim ve Hürmüz Boğazı'na yönelik arz endişeleri nedeniyle Brent petrol fiyatları haftalık bazda yüzde 7,4 yükseldi.
  • Fed, ECB, BoE ve BoJ politika faizlerini sabit tutarken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini güçlendirdi.
  • Artan tahvil faizleri ve enflasyon beklentileri nedeniyle altın yüzde 2, platin yüzde 1,4, gümüş yüzde 0,4 değer kaybetti.
  • Enerji fiyatlarındaki artış ve biyoyakıt talebine yönelik beklentiler nedeniyle mısır yüzde 3,5, buğday yüzde 3,2, soya fasulyesi yüzde 2 yükseldi.
  • ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin küresel risk iştahı ve emtia fiyatları üzerinde doğrudan etkili olması bekleniyor.

Emtia piyasaları geride kalan haftada jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının mesajlarıyla yön buldu. ABD ile İran arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı'na yönelik arz endişeleri ve küresel para politikası sinyalleri fiyatlamalarda belirleyici oldu.

Piyasaların yeni haftadaki ana gündemi ise ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi olacak. Bu veri, küresel risk iştahı ve emtia fiyatları üzerinde doğrudan etkili olabilir.

Jeopolitik riskler, emtia piyasalarında fiyat dalgalanmalarını artırdı.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER FİYATLARI DALGALANDIRDI

Hafta boyunca ABD-İran hattından gelen haber akışı piyasalarda dalgalı bir görünüm yarattı. ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakereleri askıya aldığını açıklamasına rağmen, İran'ın yeni bir teklif sunduğuna yönelik haberler tansiyonu düşürmedi.

ABD'nin İran limanlarına yönelik olası uzun süreli abluka hazırlığı ve Hürmüz Boğazı'ndan enerji geçişine ilişkin riskler, özellikle petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskıyı artırdı.

Her ne kadar ABD yönetimi İran ile savaşın "sona erdiği" yönünde resmi bir bildirimde bulunsa da, enerji arzına ilişkin belirsizlikler piyasalarda temkinli duruşun korunmasına neden oldu.

ABD-İran hattındaki gelişmeler, enerji arzına yönelik endişeleri tetikledi.

MERKEZ BANKALARI FAİZDE BEKLEMEDE

Enflasyon risklerinin gündemde kalmaya devam ettiği haftada büyük merkez bankaları politika faizlerinde değişikliğe gitmedi.

  • ABD Merkez Bankası (Fed)
  • Avrupa Merkez Bankası (ECB)
  • İngiltere Merkez Bankası (BoE)
  • Japonya Merkez Bankası (BoJ)

Faizlerin sabit tutulmasına rağmen, merkez bankası başkanlarının açıklamalarında temkinli ton öne çıktı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın sıkı para politikasına açık kapı bırakan mesajları, piyasalarda faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini güçlendirdi.

Fed kararının 8'e karşı 4 oyla alınması ise kurul içindeki görüş ayrılıklarının belirginleştiğine işaret etti.

Hürmüz Boğazı’na ilişkin riskler, petrol fiyatlarını yukarı taşıdı.

TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELDİ, DOLAR GERİLEDİ

Makroekonomik veriler de fiyatlamalar üzerinde etkili oldu. ABD ekonomisinin ilk çeyrekte beklentilerin altında büyümesi, küresel talebe ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Buna rağmen:

  • ABD 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 10 baz puan artarak %4,39'a yükseldi
  • Dolar endeksi haftalık bazda %0,4 gerileyerek 98,2 seviyesine indi

Tahvil faizlerindeki yükseliş, özellikle değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu.

DEĞERLİ METALLERDE SATIŞ BASKISI

Jeopolitik riskler güvenli liman talebini desteklese de, artan tahvil faizleri ve enflasyon beklentileri değerli metalleri aşağı çekti.

Haftalık bazda:

  • Paladyum: %1,9 yükseldi
  • Altın: %2 geriledi
  • Platin: %1,4 düştü
  • Gümüş: %0,4 değer kaybetti

Haftanın son bölümünde gelen diplomatik haber akışı kayıpları sınırlasa da genel görünüm negatif kaldı.

Merkez bankalarının temkinli duruşu, piyasalarda belirsizliği korudu.

BAZ METALLERDE KARIŞIK SEYİR

Baz metaller cephesinde net bir yön oluşmadı. Çin'den gelen imalat verileri sınırlı destek sağlasa da, küresel büyümeye ilişkin belirsizlikler fiyatları baskıladı.

Öne çıkan değişimler:

  • Nikel: %1,2 yükseldi
  • Kurşun: yatay seyretti
  • Alüminyum: %1,8 geriledi
  • Bakır: %1,9 düştü
  • Çinko: %3,8 değer kaybetti

Uzmanlar, uzun vadede enerji dönüşümü ve altyapı yatırımlarının talebi desteklediğini ancak kısa vadede yüksek faiz ortamının baskı yarattığını belirtiyor.

PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Brent petrol, haftayı güçlü yükselişle tamamladı. Hürmüz Boğazı'na yönelik riskler ve ABD stoklarındaki düşüş fiyatları yukarı taşıdı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre:

  • Ham petrol stokları 6,2 milyon varil azaldı
  • Toplam stok 459,5 milyon varile geriledi

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılma kararı piyasada dikkatle takip edildi.

Uluslararası finans kuruluşu Barclays, Brent petrol için 2026 tahminini:

  • 85 dolardan 100 dolara yükseltti
  • Olası uzun süreli kesintilerde 110 dolar senaryosuna işaret etti

Haftalık bazda:

Brent petrol: %7,4 arttı
Doğal gaz: %10,2 yükseldi

TARIM EMTİALARINDA GENEL YÜKSELİŞ

Tarım emtiaları, kahve hariç haftayı pozitif tamamladı. Enerji fiyatlarındaki artış ve biyoyakıt talebine yönelik beklentiler tarım ürünlerini destekledi.

Chicago Ticaret Borsası verilerine göre:

  • Mısır: %3,5 arttı
  • Buğday: %3,2 yükseldi
  • Soya fasulyesi: %2 prim yaptı
  • Pirinç: %0,7 artış gösterdi

ABD'de işlem gören ürünlerde ise:

  • Pamuk: %6,2 yükseldi
  • Şeker: %6,1 arttı
  • Kahve: %1,7 geriledi
  • Kakao: %4,9 yükseldi

Hafta içinde buğday fiyatları son bir yılın en yüksek seviyesini test etti. Ancak petrol fiyatlarındaki kısmi geri çekilme ve hava koşullarındaki iyileşme beklentisi, haftanın son bölümünde kar satışlarını beraberinde getirdi.

PİYASALARIN GÖZÜ YENİ VERİDE

Emtia piyasalarında yön arayışı sürerken, yatırımcıların odağı ABD'den gelecek tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Açıklanacak verinin, küresel büyüme beklentileri ve para politikası görünümü üzerinden fiyatlamalara yön vermesi bekleniyor.

