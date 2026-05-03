Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, ikinci el araçta dolandırıcıların yeni oyununu açıkladı. Son zamanlarda ikinci el satışlara ilişkin "param güvende" uygulaması üzerinden yaygınlaşan dolandırıcılık yöntemine karşı uyarıda bulunan Kılıç, "Dolandırıcılar, alıcı gibi davranarak satıcıdan 'hesap onayı' bahanesiyle kendi adlarına açtıkları hesaba para aktarmalarını istiyor. Ardından satıcıya gelen doğrulama kodunu talep ederek, hesaba erişim sağlıyor ve parayı kendi hesaplarına aktarıyor. Hiçbir güvenli ödeme sisteminde hesap onayı için para gönderme ya da doğrulama kodu paylaşma gibi bir uygulama bulunmuyor" dedi.
SAVCILIĞA BAŞVURUN
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcılık yöntemlerinin de değiştiğini anlatan Kılıç, "Size para gönderdik, kodu paylaşın" şeklindeki taleplerin kesinlikle dolandırıcılık olduğunu vurguladı. Kılıç, dolandırıcılıkla karşılaşan vatandaşların, Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunabileceklerini söyledi. Tüketici uyuşmazlıklarına da değinen Kılıç, parasal sınırlar dahilinde tüketici hakem heyetlerine, tüketici arabulucusuna başvuru yapılabileceğini aktardı.
RESMİ PLATFORM KULLANIN
Dolandırıcıların çoğu zaman farklı kişilere ait IBAN hesaplarını kullandığını da anımsatan Kılıç, bu nedenle süreçlerin zaman alabileceğini kaydetti. Kılıç, tüketicilerin yalnızca resmi platformlar üzerinden işlem yapmaları gerektiğinin altını çizerek, güvenli ödeme sistemlerini tercih etmeleri ve şüpheli durumlarda işlemi hemen sonlandırmaları gerektiğini sözlerine ekledi.