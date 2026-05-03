Küresel piyasalarda nisan ayı jeopolitik risklerden dolayı çift yönlü oynaklığın hakim olduğu bir dönem olarak öne çıktı. Buna karşın, yurt içi pay piyasaları, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimlerin yarattığı baskıya rağmen, nisan ayında rekor tazeledi. Nisan ayında, Borsa İstanbul'da en büyük ve likiditesi yüksek şirketleri barındıran BIST 30 endeksi 16.601 puanla, BIST 100 endeksi de 14.442 puanla tüm zamanların en yüksek aylık kapanışını gerçekleştirirken, görülen en yüksek seviye rekorunu BIST 30 endeksi 16.822 puana, BIST 100 endeksi de 14.621 puana çıkardı.
YABANCILAR ALIMDA
Söz konusu dönemde, BIST 30 endeksi yüzde 14.35, BIST 100 endeksi de yüzde 12.91 artarak dünya genelinde en fazla değer kazanan borsa endeksleri arasında ilk 10'a girdi. İki endeksin dolar bazındaki kazançları da dikkati çekti. Geçen ay BIST 30 endeksi yatırımcısına dolar bazında yüzde 12.46, BIST 100 Endeksi yüzde 11.05 kazandırdı.
Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada güven veren duruşu, yabancı yatırımcıların Türk lirası varlıklara talebini artırırken, ülkenin borçlanma maliyetleri de geriledi. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), geçen ay 230 baz puana kadar inmesinin ardından ayı 249 baz puandan tamamladı. Yurt dışında yerleşik kişiler geçen ay toplam 365 milyon dolarlık tahvil, 1 milyar 120 milyon dolarlık ise hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 43 milyar 911,6 milyon dolar, DİBS stoku 15 milyar 443,9 milyon dolar olarak kaydedildi.
İLK SIRAYI ALDI
Yatırım araçlarının nisan performansında Borsa İstanbul öne çıktı. BIST 100 endeksi ayı yüzde 12.91 yükselişle tamamlarken, TL mevduat yüzde 3.60, euro yüzde 3.21 ve dolar yüzde 1.70 getiri sağladı. Gram altın ise sınırlı bir artışla yüzde 0.07 seviyesinde kaldı.
İYİMSER SENARYOLAR FİYATLANIYOR
Borsada ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle dalgalanma yaşandığını belirten ekonomist Özlem Derici Şengül, "Borsada, olumlu yönde haberleri daha fazla fiyatlamaya çalışan bir eğilim gördük. Önümüzdeki dönemde somut bir anlaşma zeminine doğru bir hareket görürsek o zaman daha da yukarıları bekleyebiliriz" dedi.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu da piyasaların temelde iyimser senaryoları fiyatladığını kaydederek, "Büyümenin devam ettiği, enflasyonun çok artmadığı ve merkez bankalarının faiz indiremediği ama artırmadığı bir noktadayız gibi gözüküyor. Borsaların görece iyi performansının ana nedeninin bu olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.