Mersin'in Tarsus ilçesinde iki kardeşin kurduğu yapay zeka destekli topraksız sera, Türkiye'de nadir görülen bir üretim modeline sahne oluyor. Ziraat mühendisi Yasin Çiner ile yazılım mühendisi Bülent Samed Çiner'in birlikte yürüttüğü projede yetiştirilen beyaz çilekler, iç pazarın yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor.
İlk etapta geleneksel tarımla yola çıkan kardeşler, zamanla üretim modelini dönüştürerek teknolojiyi merkeze alan bir sisteme geçti. Kurulan sera, hem üretim kapasitesi hem de ürün çeşitliliği açısından dikkat çekiyor.
TARIMDAN TEKNOLOJİYE UZANAN DÖNÜŞÜM
Çiner kardeşler, yıllar önce geniş bir alanda şeftali, narenciye ve tropikal meyve üretimi yapmaya başladı. Ancak süreç içinde arazinin bir bölümünü farklı bir modele ayırarak yapay zeka destekli seraya dönüştürdü.
Toplam 22 dönümlük bu alanda kurulan sistemde yalnızca klasik kırmızı çilek değil, beyaz çilek üretimi de gerçekleştiriliyor. Böylece üretim, standart tarımın dışına taşınarak daha katma değerli bir yapıya kavuştu.
TÜM SÜREÇ YAPAY ZEKA İLE YÖNETİLİYOR
Serada üretim yalnızca insan kontrolüne bırakılmıyor. Dronlar, sensörler ve yüksek çözünürlüklü kameralar aracılığıyla elde edilen veriler sürekli analiz ediliyor.
gibi kritik parametreler anlık olarak izleniyor. Bu sayede ekimden hasada kadar geçen tüm süreçler kontrollü şekilde ilerliyor. Sistem, gerektiğinde otomatik müdahalelerde bulunarak üretim risklerini minimuma indiriyor.
VERİMLİLİKTE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ
Topraksız tarım modeli, üretim kapasitesinde ciddi bir fark yaratıyor. Açık alanda dönüm başına 6-7 bin fide dikilebilirken, serada bu sayı 16 bine kadar çıkıyor.
Bu artış, doğrudan rekolteye yansıyor ve üretimin daha verimli hale gelmesini sağlıyor. Aynı zamanda kontrollü ortam, ürün kalitesinde de standart yakalanmasına katkı sunuyor.
BEYAZ ÇİLEK YENİ AMA TALEP GÜÇLÜ
Türkiye'de henüz yaygın olmayan beyaz çilek, özellikle gastronomi alanında ilgi görüyor. Ürün, daha çok şefler, butik restoranlar ve özel pastaneler tarafından tercih ediliyor.
İlk etapta tüketiciler tarafından alışılmadık bulunan bu çilek türü, tadıyla beklentinin ötesine geçiyor. Muz ve ananas aromasıyla öne çıkan ürün, deneyenler tarafından yeniden talep ediliyor.
ÜRETİMİN BÜYÜK BÖLÜMÜ İHRACATA GİDİYOR
Serada yıllık yaklaşık 20 ton beyaz çilek üretiliyor. Bu üretimin önemli bir kısmı yurt dışına gönderiliyor.
Başlıca ihracat yapılan ülkeler:
Beyaz çileğin dünya pazarında kırmızı çileğe kıyasla daha yüksek fiyatla alıcı bulması, ürünü ekonomik açıdan da cazip hale getiriyor.
İSTİHDAM VE GELECEK PLANI
Kurulan sistem yalnızca üretim değil, istihdam açısından da katkı sağlıyor. Serada 30'u sürekli, 50'si sezonluk olmak üzere toplam 80 kişi çalışıyor. Çalışanların büyük bölümünü kadınlar oluşturuyor.
Artan talep doğrultusunda üretim kapasitesinin önümüzdeki dönemde artırılması planlanıyor. Özellikle ihracat pazarından gelen geri dönüşler, beyaz çileğin daha geniş ölçekte üretileceğine işaret ediyor.
KONTROLLÜ İKLİM KESİNTİSİZ ÜRETİM
Serada iklim koşulları tamamen sistem tarafından yönetiliyor. Meteorolojik verilerle entegre çalışan altyapı, içerideki hava dengesini otomatik olarak ayarlıyor.
Bu sayede üretim, dış koşullardan bağımsız hale geliyor. Rüzgar, nem ve sıcaklık gibi değişkenler kontrol altında tutulurken, üretim süreci kesintisiz şekilde sürdürülebiliyor.
KATMA DEĞERİ YÜKSEK YENİ BİR TARIM MODELİ
Tarsus'ta kurulan bu sistem, klasik tarım anlayışının ötesine geçen bir model sunuyor. Teknoloji ile desteklenen üretim, hem verimliliği artırıyor hem de ihracat potansiyelini güçlendiriyor.
Beyaz çilek ise bu dönüşümün en dikkat çeken ürünü olarak öne çıkıyor. Talebin artmasıyla birlikte, önümüzdeki dönemde bu modelin daha geniş alanlara yayılması bekleniyor.
