BEYAZ ÇİLEK YENİ AMA TALEP GÜÇLÜ

Türkiye'de henüz yaygın olmayan beyaz çilek, özellikle gastronomi alanında ilgi görüyor. Ürün, daha çok şefler, butik restoranlar ve özel pastaneler tarafından tercih ediliyor.

İlk etapta tüketiciler tarafından alışılmadık bulunan bu çilek türü, tadıyla beklentinin ötesine geçiyor. Muz ve ananas aromasıyla öne çıkan ürün, deneyenler tarafından yeniden talep ediliyor.