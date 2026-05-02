Nadir toprak elementlerinde büyük hedef: Türkiye ilk 5'e giriyor

Bakan Bayraktar, nadir toprak elementleri için Eskişehir'in önemli olduğunu belirterek, "Dünyada ilk 5'e girme hedefimiz var" dedi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir'in madenler konusundaki önemine vurgu yaparak, kentte hayata geçirilecek önemli projeleri şöyle değerlendirdi: "Beylikova, bütün dünyanın gözünün üstünde olduğu bir proje. Nadir toprak elementlerinde dünyada ilk 5'e girme hedefimiz var. Dünyada bugün artık maden savaşları ve nadir toprak elementlerine erişimle alakalı büyük bir mücadele var."

MİLYONLUK YATIRIM

Beylikova'nın ülkemizi bu anlamda o üst lige çıkaracak çok önemli projelerden biri olduğunu belirten Bayraktar, "Endüstriyel tesis üretimine bu sene içinde başladık. Bu 3 tesisimizde yaklaşık 600 milyon dolarlık yatırım olacak ve bin 500'e yakın yeni istihdamı Eskişehir'e kazandırmış olacağız. Yeni yatırımlar hayata geçtiğinde, Eskişehir'in sanayisinin lokomotif olacağı bir döneme gireceğiz" diye konuştu.
