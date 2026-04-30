Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Hizmet ihracatında kazanç indirimi, gelirin tamamının Türkiye'ye getirilmesi şartıyla yüzde 80'den yüzde 100'e çıkarıldı.

Yurt dışı iştirak kazançlarında asgari iştirak oranı yüzde 50'den yüzde 20'ye indirildi ve istisna oranı yüzde 50'den yüzde 80'e yükseltildi.

Gelir vergisi istisnasından yararlanmak için aranan asgari iştirak oranı yüzde 50'den yüzde 20'ye düşürülürken istisna oranı yüzde 50 olarak korundu.

Düzenlemelerle kazançların Türkiye'ye getirilmesi teşvik edilerek yatırımların ve döviz kazandırıcı faaliyetlerin artırılması amaçlanıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN İMZALADI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI



Konuya ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2026'da başlayan vergilendirme dönemleri gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

Başkan Erdoğan imzaladı (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir) Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre düzenleme kapsamında, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, eğitim ve sağlık gibi hizmetlerden elde edilen kazançlara uygulanan yüzde 80 oranındaki indirim, elde edilen gelirin tamamının Türkiye'ye getirilmesi şartıyla yüzde 100'e çıkarıldı. Bu kapsamda, yüksek katma değerli hizmet ihracatının güçlü şekilde teşvik edilmesiyle küresel alanda daha büyük pazar payı elde edilmesi bekleniyor. Ayrıca, bu teşvik, Türkiye'nin hizmet ihracatında çok daha güçlü bir konuma taşınması hedefine doğru önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.