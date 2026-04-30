CANLI YAYIN
Geri

Başkan Erdoğan vergi teşvikini imzaladı karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı vergi istisnaları ve teşviklerinin kapsamı genişletildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı ve Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre hizmet ihracatında kazanç indirimi, gelirin tamamının Türkiye'ye getirilmesi şartıyla yüzde 80'den yüzde 100'e çıkarıldı. Söz konusu düzenlemelerle, kazançların Türkiye'ye getirilmesi teşvik edilerek, yatırımların ve Türkiye'nin döviz kazandırıcı faaliyetlerinin artırılması, hizmet ihracatının desteklenmesi amaçlanıyor.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Hizmet ihracatında kazanç indirimi, gelirin tamamının Türkiye'ye getirilmesi şartıyla yüzde 80'den yüzde 100'e çıkarıldı.
  • Yurt dışı iştirak kazançlarında asgari iştirak oranı yüzde 50'den yüzde 20'ye indirildi ve istisna oranı yüzde 50'den yüzde 80'e yükseltildi.
  • Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karar Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2026'da başlayan vergilendirme dönemlerinde uygulanacak.
  • Gelir vergisi istisnasından yararlanmak için aranan asgari iştirak oranı yüzde 50'den yüzde 20'ye düşürülürken istisna oranı yüzde 50 olarak korundu.
  • Düzenlemelerle kazançların Türkiye'ye getirilmesi teşvik edilerek yatırımların ve döviz kazandırıcı faaliyetlerin artırılması amaçlanıyor.

Bazı vergi istisnaları ve teşviklerinin kapsamı genişletilirken hizmet ihracatında kazanç indirimi hakkı yüzde 100'e çıkarıldı ve yurt dışı iştirak kazançlarına ilişkin istisna şartlarında önemli değişiklikler yapıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN İMZALADI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Konuya ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2026'da başlayan vergilendirme dönemleri gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

Başkan Erdoğan imzaladı

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre düzenleme kapsamında, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, eğitim ve sağlık gibi hizmetlerden elde edilen kazançlara uygulanan yüzde 80 oranındaki indirim, elde edilen gelirin tamamının Türkiye'ye getirilmesi şartıyla yüzde 100'e çıkarıldı.

Bu kapsamda, yüksek katma değerli hizmet ihracatının güçlü şekilde teşvik edilmesiyle küresel alanda daha büyük pazar payı elde edilmesi bekleniyor.

Ayrıca, bu teşvik, Türkiye'nin hizmet ihracatında çok daha güçlü bir konuma taşınması hedefine doğru önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Vergi

VERGİ AVANTAJLARININ KAPSAMI DA GENİŞLETİLDİ

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışı iştiraklerden elde edilen kar paylarına yönelik vergi avantajlarının kapsamı da genişletildi.

7491 sayılı Kanun'da 2023 yılından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki yabancı kurumların sermayesine iştirak eden kurumların, bu iştiraklerinden elde ettikleri iştirak kazançları için istisna oranı, iştirak payını elinde tutan şirketin yurt dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az yüzde 50'sine sahip olunması ve kazancın elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olması şartıyla, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen diğer şartlar aranmaksızın iştirak kazancı istisnasının yüzde 50 oranında uygulanması düzenlenmişti.

Vergi

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2026 yılı kazançlarına uygulanmak üzere, kurumlar vergisi mükelleflerinin, yurt dışı iştirak kazançlarında yüzde 50 olan asgari iştirak oranı yüzde 20'ye indirilirken bu kazançlara uygulanan istisna oranı yüzde 80'e yükseltildi.

Mevcut uygulamada, gelir vergisi istisnasından yararlanabilmek için aranan en az yüzde 50 iştirak oranı yüzde 20'ye düşürülürken istisna oranı yüzde 50 olarak korunuyor.

Söz konusu düzenlemelerle, kazançların Türkiye'ye getirilmesi teşvik edilerek, yatırımların ve Türkiye'nin döviz kazandırıcı faaliyetlerinin artırılması, hizmet ihracatının desteklenmesi amaçlanıyor.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler