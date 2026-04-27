Özel sektör çalışanlarının en büyük güvencelerinden biri kıdem tazminatı. Hem işten çıkartılanlar hem de bazı hallerde kendi isteğiyle ayrılanlar bu ödemeyi alabiliyor.
Emekli olamayan ancak yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gün şartlarını sağlayanlara da tazminatını alma imkanı var. Burada sigorta ve prim şartları işe giriş tarihine göre değişiyor.
Öyle ki; ilk sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1999 ve öncesinde olanlar 3600 prim gün sayısını tamamladıklarında kendi istekleri ile kıdem tazminatını alıp işten ayrılabiliyor. 3600 prim günüyle tazminat almak için 15 yıl sigortalılık süresi şartı da var. Ancak bu süre dolmuş durumda.
TARİHE DİKKAT
Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında olanlar ise ya 25 yılı sigortalılık süresi (ilk sigortalı olunan tarihten itibaren geçen süre) ve 4500 prim günü doldurduklarında ya da sigortalılık süresine bakılmaksızın 7000 prim günü tamamladıklarında tazminatını alıp işten ayrılabiliyor. Sigorta giriş tarihi bu aralıkta olanlardan 4500 günü tamamlayarak tazminat almayı planlayanlar için 25 yıl şartı 9 Eylül 2024'ten itibaren dolmaya başladı.
2008 SONRASI FARKLI
İlk sigortalı olduğu tarih Mayıs 2008 ve sonrası olanların ise başlangıç tarihine göre en az 4600-5400 arası prim gününü doldurmaları halinde iş yerlerinden kıdem tazminatını alıp ayrılmaları mümkün. Bu kişiler için 25 yıllık sigortalılık süresi şartı yok. Sadece, işe başladıkları tarihe göre değişen prim günü koşulunu yerine getirip getirmediklerine bakılıyor.
HER YIL 100 GÜN ARTIYOR
İlk sigortalı olduğu tarih 1 Mayıs-31 Aralık 2008 arasında olanlar 4600 prim gününü doldurduklarında kendi istekleri ile ayrılıp tazminata hak kazanıyor. Bu tarihten sonra en düşük prim gün şartı her yıl için 100 gün artıyor. Örneğin; ilk sigorta girişi 2009 yılı olan en az 4700, 2010 olan 4800 günü tamamlamışsa tazminatını alıp ayrılabiliyor. Sigorta başlangıcı 1 Ocak 2016 sonrası olanlar ise 5400 prim günü doldurduklarında kendi istekleri ile ayrılıp, tazminata hak kazanıyor.
ÖNCE SGK'DAN YAZI ALINMALI
Emeklilik ya da yaş dışında gerekli şartların sağlanması nedeniyle işten ayrılmayı planlayanların iş yerinden kıdem tazminatı alabilmeleri için SGK'dan yazı almaları ve bunun işverene verilmesi gerekiyor.
İşverene verilecek dilekçede de işten ayrılma nedeninin emeklilik olduğunun belirtilmesi gerekiyor. İş yeri de işten çıkışı 'emeklilik sebebiyle istifa' kodundan SGK'ya bildirmeli.
Evlilik ya da askerlik gibi nedenlerle işten ayrılma halinde de durumu gösterir belgelerle birlikte işverene başvurulmalı. İşten ayrılma gerekçesi de evlilik/askerlik olarak belirtilmeli.
|Dönem
|Gerekli Prim Günü
|8 Eylül 1999 öncesi
|3600
|8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008
|4500
|1 Mayıs – 31 Aralık 2008
|4600
|1 Ocak – 31 Aralık 2009
|4700
|1 Ocak – 31 Aralık 2010
|4800
|1 Ocak – 31 Aralık 2011
|4900
|1 Ocak – 31 Aralık 2012
|5000
|1 Ocak – 31 Aralık 2013
|5100
|1 Ocak – 31 Aralık 2014
|5200
|1 Ocak – 31 Aralık 2015
|5300
|1 Ocak 2016 ve sonrası
|5400
