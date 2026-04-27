Özel sektör çalışanlarının en büyük güvencelerinden biri kıdem tazminatı. Hem işten çıkartılanlar hem de bazı hallerde kendi isteğiyle ayrılanlar bu ödemeyi alabiliyor. Emekli olamayan ancak yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gün şartlarını sağlayanlara da tazminatını alma imkanı var. Burada sigorta ve prim şartları işe giriş tarihine göre değişiyor.

Öyle ki; ilk sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1999 ve öncesinde olanlar 3600 prim gün sayısını tamamladıklarında kendi istekleri ile kıdem tazminatını alıp işten ayrılabiliyor. 3600 prim günüyle tazminat almak için 15 yıl sigortalılık süresi şartı da var. Ancak bu süre dolmuş durumda. TARİHE DİKKAT Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında olanlar ise ya 25 yılı sigortalılık süresi (ilk sigortalı olunan tarihten itibaren geçen süre) ve 4500 prim günü doldurduklarında ya da sigortalılık süresine bakılmaksızın 7000 prim günü tamamladıklarında tazminatını alıp işten ayrılabiliyor. Sigorta giriş tarihi bu aralıkta olanlardan 4500 günü tamamlayarak tazminat almayı planlayanlar için 25 yıl şartı 9 Eylül 2024'ten itibaren dolmaya başladı. 2008 SONRASI FARKLI İlk sigortalı olduğu tarih Mayıs 2008 ve sonrası olanların ise başlangıç tarihine göre en az 4600-5400 arası prim gününü doldurmaları halinde iş yerlerinden kıdem tazminatını alıp ayrılmaları mümkün. Bu kişiler için 25 yıllık sigortalılık süresi şartı yok. Sadece, işe başladıkları tarihe göre değişen prim günü koşulunu yerine getirip getirmediklerine bakılıyor.