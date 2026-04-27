Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Hükümet İstanbul'da ilk etapta 15 bin sosyal kiralık konut inşa edecek, ilk 2 bin konut ağustos ayında teslim edilecek.

Sosyal kiralık konutlar piyasa rayicinin yarısından düşük fiyatla 3 yıl süreyle kiralanacak ve süre sonunda yeni hak sahiplerine devredilecek.

Başvurular haziran ayında açıklanacak, TOKİ eliyle yapılacak kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek.

Alt gelir grubu, memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kiralık evlerin Ataşehir gibi merkezi bölgelerde de verileceğini açıkladı.

Vatandaşın barınma sorununu çözmeye odaklanan hükümet, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için ilk aşamayı tamamladı. İllerdeki sosyal konutlarda tüm kuralar çekildi, hak sahipleri belirlendi. Sıra sosyal kiralık evlere geldi. Kiralık konutlar ilk etapta İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında yapılacak. İlk teslimat ağustos ayında olacak. Kiralık konutlarda başvurular nasıl olacak? Kimler faydalanabilecek? Fiyatlar ne olacak? İşte detaylar...

Kaç konut kiralanacak? Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre, ilk etapta Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 15 bin konut inşa edilecek. Şu anda biten 2 bin konut ağustosta teslim edilecek. Geriye kalanlar ise inşa edildikçe kuraları çekilip, hak sahiplerine kiralanacak. Tüm evlerin inşaatının üç yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. Başvurular ne zaman olacak? Ağustosta planlanan 2.000 konut için haziran ayında başvuru sürecinin açıklanması bekleniyor. Evler TOKİ eliyle inşa edilecek ve duyuru sonrası talep toplanacak. Daha sonra kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. Kurada hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak.