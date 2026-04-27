81 ilde ucuz kiralık evler geliyor: İstanbul'da 15 bin konut inşa edilecek

81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konutun kuraları tamamlandı, hak sahipleri belirlendi. Sıra sosyal kiralık evlere geldi. İlk etapta Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 15 bin konut inşa edilecek. Şu anda biten 2 bin konut ağustosta teslim edilecek. İşte kiralık konutların detayları...

  • Hükümet İstanbul'da ilk etapta 15 bin sosyal kiralık konut inşa edecek, ilk 2 bin konut ağustos ayında teslim edilecek.
  • Sosyal kiralık konutlar piyasa rayicinin yarısından düşük fiyatla 3 yıl süreyle kiralanacak ve süre sonunda yeni hak sahiplerine devredilecek.
  • Başvurular haziran ayında açıklanacak, TOKİ eliyle yapılacak kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek.
  • Alt gelir grubu, memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor.
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kiralık evlerin Ataşehir gibi merkezi bölgelerde de verileceğini açıkladı.

Vatandaşın barınma sorununu çözmeye odaklanan hükümet, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için ilk aşamayı tamamladı. İllerdeki sosyal konutlarda tüm kuralar çekildi, hak sahipleri belirlendi.

Sıra sosyal kiralık evlere geldi. Kiralık konutlar ilk etapta İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında yapılacak. İlk teslimat ağustos ayında olacak. Kiralık konutlarda başvurular nasıl olacak? Kimler faydalanabilecek? Fiyatlar ne olacak? İşte detaylar...

(Fotoğraflar Anadolu Ajansı Arşiv'e aittir.)

Kaç konut kiralanacak?

Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre, ilk etapta Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 15 bin konut inşa edilecek. Şu anda biten 2 bin konut ağustosta teslim edilecek. Geriye kalanlar ise inşa edildikçe kuraları çekilip, hak sahiplerine kiralanacak. Tüm evlerin inşaatının üç yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

Başvurular ne zaman olacak?

Ağustosta planlanan 2.000 konut için haziran ayında başvuru sürecinin açıklanması bekleniyor. Evler TOKİ eliyle inşa edilecek ve duyuru sonrası talep toplanacak. Daha sonra kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. Kurada hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak.

Kimler kiralayabilecek?

TOKİ eliyle yapılacak konutlardan alt gelir grubu faydalanacak. Sosyal konutta olduğu gibi ihtiyaç sahiplerine özel kontenjanlar ayrılması bekleniyor. Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor. Belirli bir süre İstanbul'da ikamet etme şartı ve hanehalkı geliri gibi kriterler dikkate alınacak.

Ne kadar süreyle kiralama yapılacak?

Evler üç yıllığına kiralanacak. Üç yılın ardından kiracı tahliye edilecek, evlerin bakımı yapıldıktan sonra yeni hak sahibine kiralanacak.

Kira fiyatları nasıl olacak?

Kiralık sosyal konutlar piyasa rayicinin yarısı kadar olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, piyasa rayicinin yarısından da düşük fiyat belirleneceğini açıklamıştı. Kurum, "Örneğin bölgede kira bedeli 30 bin lira diyelim; bunun yarısı bedelle, belki yarısının da altında hesaplayacağız. Bir kira bedeliyle çok uygun şartlarda o evde 3 yıl oturacak. Sonra oraya başka bir ihtiyaç sahibi daha gelecek. 3 yılı uzatmayacağız. Çünkü yeni başvuru olacağını düşünüyoruz. O başvuruyla birlikte herkese o imkânı tanıyalım ki, daha çok insan faydalansın. O üç yıl içinde gerekirse evini alsın, işte kentsel dönüşüme girdiyse evi tamamlanır zaten. Yani süreci o yüzden 3 yıl olarak belirledik. TOKİ ev sahibi, vatandaşımız TOKİ'nin kiracısı olacak. Rayiç bedelin yarısının altında bir bedelle uygun şartlarda oturacak" ifadelerini kullanmıştı.

Evler nerede olacak?

Evler şehrin dışında olmayacak. Geçtiğimiz haftalarda Bakan Kurum, "Ataşehir'de bile kiralık ev vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL KONUTTA ÖDEME PLANI

Cumhuriyet tarihinin en büyük 500 bin sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi"nde hak sahipleri belirlendi. Gözler konut fiyatları ve ödeme planına çevrildi. TOKİ'nin sosyal konut projelerinde vatandaşlara uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleri sunuluyor. Ayrıca ödeme planının konut tipi, proje alanı ve vade seçeneğine göre değişmesi bekleniyor.

Peşinat oranı ve vade sistemi nasıl işleyecek?

TOKİ projelerinde konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade imkânıyla satışa sunuluyor. Bu modelle dar ve orta gelirli vatandaşların uzun vadede konut sahibi olması hedefleniyor. Kalan borç tutarı, belirlenen ödeme planı çerçevesinde taksitlendirilerek tahsil edilecek.

Taksitler ne zaman başlayacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasına göre, peşinat ödemeleri sözleşme aşamasında tahsil edilecek. Hak sahiplerinin, konut bedelinin yüzde 10'u oranındaki ilk ödemeyi sözleşme imzalanırken yatırması gerekiyor. Taksitler ise sözleşme sonrasında başlayacak. Bununla birlikte başlangıç taksit tutarı 6 ayda 1 önceki memur maaş artışı oranına göre güncellenecek.

Evler ne zaman teslim edilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında konutların etap etap teslim edilmesi planlanırken, ilk anahtar teslimlerinin 2027 sonu ve 2028 başında yapılması öngörülüyor.

TAKSİTLER 7 BİN 313 LİRADAN BAŞLIYOR

İSTANBUL'DA FİYATLAR:

  • 55 metrekare 1+1 evin fiyatı 1 milyon 950 bin TL, taksit 7 bin 313 TL
  • 65 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 450 bin TL, taksit 9 bin 188 TL
  • 80 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 950 bin TL, taksit 11 bin 63 TL

ANADOLU İLLERİNDE FİYATLAR

  • 55 metrekare 1+1 evin fiyatı 1 milyon 800 bin TL, taksit 6 bin 750 TL
  • 65 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 200 bin TL, taksit 8 bin 250 TL
  • 80 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 650 bin TL, taksit 9 bin 938 TL

