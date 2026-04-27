Borsa İstanbul'da yine rekor seviye: BIST 100 endeksi yüzde 1,28 değer kazanarak kapattı

27 Nisan Pazartesi günü BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki negatif seyre rağmen 14.594,01 puanla rekor kırarak günü tamamladı. Finansal kiralama sektörünün damga vurduğu günde işlem hacmi 188 milyar lirayı aşarken; analistler 14.700 ve 14.800 direnç seviyelerine dikkat çekiyor.

  • Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 değer kazanarak 14.594,01 puanla rekor seviyeden tamamladı.
  • BIST 100 endeksi gün içinde en yüksek 14.621,97 puanı görerek zirve seviyesini tazeledi.
  • Piyasalarda toplam işlem hacmi 188,1 milyar lira olarak gerçekleşti.
  • Sektör endeksleri arasında en çok kazancı yüzde 6,16 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybı ise yüzde 1,64 ile gıda içecek sektörü yaşadı.
  • Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.800 puanın direnç, 14.500 ve 14.400 puanın ise destek konumunda olduğunu belirtti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 değer kazanarak 14.594,01 puanla rekor seviyeden tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 184,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 188,1 milyar lira oldu.

Veri KalemiDeğer / Oran
Kapanış Puanı14.594,01 (Rekor)
Gün İçi Zirve14.621,97 (Rekor)
Günlük Değişim%1,28 Artış
Puan Artışı+184,94 Puan
Toplam İşlem Hacmi188,1 Milyar TL

Bankacılık endeksi yüzde 0,59 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 6,16 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,64 ile gıda içecek oldu.

Endeks / SektörDeğişim OranıDurum
Finansal Kiralama & Faktoring+%6,16En Çok Kazandıran
Holding Endeksi+%0,17Pozitif Kapanış
Bankacılık Endeksi-%0,59Negatif Ayrışma
Gıda & İçecek-%1,64En Çok Kaybettiren

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu İran'la müzakereleri askıya aldığını açıklamasının ardından İran'ın uzlaşmacı yeni bir teklif sunduğuna yönelik haber akışına karşın negatif bir seyir izliyor. Yatırımcıların odağı ise hafta boyunca büyük merkez bankalarının açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise Avrupa borsalarındaki negatif seyre karşın gün içinde 14.621,97 puan seviyesini görerek rekor tazeledi ve 14.594,01 ile rekor seviyeden günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündemi sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.800 puanın direnç, 14.500 ve 14.400 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: "Programın özü tek hane"
SONRAKİ HABER

"Programın özü tek hane"

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler