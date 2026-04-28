ZAM DAĞITIM MALİYETİNDEN

Nisan ayında yapılan yüzde 25'lik elektrik ve doğalgaz düzenlemesine ilişkin konuşan Yılmaz, artışın büyük ölçüde dağıtım maliyetlerinden kaynaklandığını söyledi. Yılmaz, devletin sübvansiyonlarının sürdüğünü vurgulayarak vatandaşın korunmaya devam edileceğini ifade etti.

Türkiye'nin arz güvenliğinde sorun yaşanmayacağını belirten Yılmaz, 90 günlük petrol stokunun bulunduğunu ve tedarikin 15 farklı ülkeden sağlandığını söyledi.

"Promosyon ve Sadakat Programı" düzenlemesi ile tüketiciler, biriktirdikleri puanları şu şekillerde değerlendirebilecek:

Ücretsiz veya indirimli yakıt: Puanlar doğrudan litre bazında indirim veya bedava akaryakıt olarak kullanılabilecek.

Market harcamaları: İstasyon marketlerinde puanla alışveriş imkânı sunulacak.

Dijital Cüzdan entegrasyonu: Mobil ödeme sistemleri üzerinden anlık indirimler ve nakit iade kampanyaları düzenlenebilecek.





Haber: Barış Şimşek