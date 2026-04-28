Akaryakıtta yeni promosyon dönemi başladı: Puanlar depoyu dolduracak

Akaryakıt sektöründe promosyon uygulamalarına yönelik düzenleme yapıldı. “Önce bindir sonra indir”, “...den başlayan” veya “...e varan” gibi ibarelerle reklamlarında genel bir indirim algısı yaratan istasyonlara izin verilmeyecek.

  • EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt istasyonlarının 'önce bindir sonra indir' ve 'den başlayan' gibi ibarelerle tüketiciyi yanıltan kampanyalara izin verilmeyeceğini açıkladı.
  • Yenilenebilir enerjide 33 bin megavat kapasite tahsisi yapıldı ve bu yatırımlar tamamlandığında 10 yılda 52 milyar dolarlık doğalgaz ithalatının önüne geçilecek.
  • Nisan ayında yapılan yüzde 25'lik elektrik ve doğalgaz zammının büyük ölçüde dağıtım maliyetlerinden kaynaklandığı belirtildi.
  • Türkiye'nin 90 günlük petrol stoku bulunduğu ve tedarikin 15 farklı ülkeden sağlandığı açıklandı.
  • Yeni düzenleme ile tüketiciler biriktirdikleri puanları ücretsiz yakıt, market alışverişi veya dijital cüzdan entegrasyonu ile değerlendirebilecek.

Akaryakıtta promosyon dönemi yeniden başlarken Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt istasyonlarını uyardı.

"Önce bindir sonra indir", "...den başlayan" gibi ibarelerle reklamlarında genel bir indirim algısı yaratan istasyonlara izin verilmeyeceğini belirten EPDK Başkanı Yılmaz, "Tüketiciyi yanıltan kampanyalara izin verilmeyecek. Promosyonlar rekabetin tamamlayıcı unsurudur, fiyatın önüne geçemez" dedi.

Akaryakıtta promosyon dönemi başladı. (Fotoğraflar AA Arşiv'den alınmıştır.)

ŞEFFAFLIK KORUNACAK

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt sektöründe promosyon uygulamalarına yönelik yapılan önemli düzenlemeyle fiyat şeffaflığının korunacağını söyledi.

Dolaylı indirimler ve karmaşık kampanyalarla fiyat mekanizmasının bulanıklaştırılmasının piyasa işleyişine zarar verdiğini belirten Yılmaz "Tüketicinin gerçek maliyeti net şekilde görmesi gerekiyor. Rekabet şeffaf fiyat üzerinden yapılmalı" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Türkiye genelinde 12 bin 600'ü aşkın istasyonda Avrupa standartlarında yakıt sunulduğunu, kaliteyi korumak için denetimlerin süreceğini kaydetti.

AĞIRDAN ALANA YAPTIRIM

Yenilenebilir enerjide sürekliliğin sağlanması için depolamanın kritik olduğunu dile getiren Yılmaz, 33 bin megavat kapasite tahsisi yapıldığını açıkladı. Bu kapasitenin 2 bin 100 megavatlık kısmında yatırımların başladığını, 208 megavatın ise devreye alındığını kaydetti.

Yılmaz, "Bu yatırımlar tamamlandığında 10 yılda 52 milyar dolarlık doğalgaz ithalatının önüne geçilecek. Bizimle koşanın elinden tutarız, ağırdan alan yarış dışı kalır" şeklinde konuştu.

ZAM DAĞITIM MALİYETİNDEN

Nisan ayında yapılan yüzde 25'lik elektrik ve doğalgaz düzenlemesine ilişkin konuşan Yılmaz, artışın büyük ölçüde dağıtım maliyetlerinden kaynaklandığını söyledi. Yılmaz, devletin sübvansiyonlarının sürdüğünü vurgulayarak vatandaşın korunmaya devam edileceğini ifade etti.

Türkiye'nin arz güvenliğinde sorun yaşanmayacağını belirten Yılmaz, 90 günlük petrol stokunun bulunduğunu ve tedarikin 15 farklı ülkeden sağlandığını söyledi.
"Promosyon ve Sadakat Programı" düzenlemesi ile tüketiciler, biriktirdikleri puanları şu şekillerde değerlendirebilecek:

  • Ücretsiz veya indirimli yakıt: Puanlar doğrudan litre bazında indirim veya bedava akaryakıt olarak kullanılabilecek.
  • Market harcamaları: İstasyon marketlerinde puanla alışveriş imkânı sunulacak.
  • Dijital Cüzdan entegrasyonu: Mobil ödeme sistemleri üzerinden anlık indirimler ve nakit iade kampanyaları düzenlenebilecek.



Haber: Barış Şimşek

81 ilde ucuz kiralık evler geliyor: İstanbul'da 15 bin konut inşa edilecek
