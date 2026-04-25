Türkiye’ye olan güvenin en büyük göstergesi: Ekonomide Formula 1 dopingi

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından Formula 1 (F1), 2027 yılından itibaren 5 sezon boyunca yeniden İstanbul Park’ta düzenlenerek Türkiye ekonomisine milyarlarca dolarlık katkı sağlayacak. Kişi başı ortalama 3 bin doların üzerinde harcama yapan üst gelir grubunu İstanbul’a çekecek olan dev organizasyonun; otel doluluklarını yüzde 20, yeme-içme sektörü cirolarını ise yüzde 60 oranında artırarak turizmden perakendeye kadar geniş bir alanda doping etkisi yaratması bekleniyor.

Türkiye’ye olan güvenin en büyük göstergesi: Ekonomide Formula 1 dopingi
  • Formula 1 Türkiye Grand Prix 2027 yılından itibaren İstanbul Park'ta 5 sezon boyunca düzenlenecek ve 100 milyon doları aşan ekonomik katkı sağlaması bekleniyor.
  • TÜROB Başkanı Müberra Eresin, yarış döneminde otel doluluklarının en az yüzde 20 artacağını ve oda gelirlerinin yükseleceğini öngördü.
  • TURYİD Başkanı Kaya Demirer, Formula 1 etkinliğinin yeme-içme sektöründe ciroya yüzde 50-60 katkı sunmasını beklediklerini açıkladı.
  • TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, yarışları daha çok üst gelir grubundaki kişilerin yerinde izlediğini ve etkinliğin destinasyon imajına ciddi katkı sağlayacağını belirtti.
  • BMD Başkanı Sinan Öncel, yarış haftası boyunca oluşacak turist hareketliliğinin markalı perakende sektöründe ciddi canlılık yaratacağını ifade etti.
Turizmde üst gelir grubunu çeken Formula 1, ekonomide doping etkisi yaratacak.
Otel doluluklarını yüzde 20, yeme-içme sektöründeki ciroyu ise yüzde 50-60 artırması beklenen etkinlik, uluslararası alanda da tanıtıma büyük katkı sağlayacak.
Formula 1 Türkiye Grand Prix 2027 yılından itibaren İstanbul Park'ta 5 sezon boyunca düzenlenecek ve 100 milyon doları aşan ekonomik katkı sağlaması bekleniyor.

Ev sahibi ülkelere milyarlarca dolarlık ekonomik etki yaratma potansiyeline sahip, devasa bir organizasyon olan Formula 1'in (F1) yeniden İstanbul Park'ta düzenlenecek olması turizmden perakendeye pek çok sektörde hareketlilik yaratacak.

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Formula 1 kapsamında 2027 yılından itibaren İstanbul Park'ta 5 sezon boyunca gerçekleştirilecek Türkiye Grand Prix'sinin milyonlarca izleyiciyi ülkemize yönlendirmesi bekleniyor.
Türkiye’ye olan güvenin en büyük göstergesi: Ekonomide Formula 1 dopingi-3

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre; kişi başı ortalama 3 bin dolardan fazla harcama yapan üst gelir grubunun takip ettiği Formula 1, turizmden perakende ve yeme-içme sektörüne kadar birçok alanda ciddi bir hareketlilik yaratacak. En son 2021 yılında Türkiye'de düzenlenen etkinlik 100 milyon dolarlık katkı sağlamıştı. F1'in 2027'de 100 milyon doları aşan bir ekonomik hareketlilik yaratması bekleniyor.
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin

DOLULUK % 20 ARTACAK

Türkiye’ye olan güvenin en büyük göstergesi: Ekonomide Formula 1 dopingi-4 Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, etkinliğin turizm sektöründe doping etkisi yaratacağını söyledi. Eresin, "Organizasyonun gerçekleştirileceği dönemde, konaklama sektöründe doluluk oranlarına önemli ölçüde olumlu katkı sağlaması bekliyoruz. Söz konusu dönemde otel doluluklarına en az yüzde 20 katkı sağlayacağını öngörüyoruz. Aynı zamanda oda gelirlerini de artırmasını bekliyoruz" dedi.

Eresin, etkinliğin şehrin uluslararası tanıtımına ve turizm gelirlerinin çeşitlenmesine de çok ciddi bir katkı sağlayacağını ekledi.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya

ZENGİN TURİSTİ ÇEKİYOR

Türkiye’ye olan güvenin en büyük göstergesi: Ekonomide Formula 1 dopingi-5 Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ise "Dünya genelinde m ilyonlarca insanın canlı olarak ekranları üzerinden takip ettiği Formula 1 yarışları, düzenlendiği şehirlerdeki turizm hareketlerini artırmanın yanında destinasyon imajına da ciddi manada katkı sağlıyor. Yarışmayı daha çok üst gelir grubundaki kişiler yerinde izliyor" diye konuştu.

Bağlıkaya, "Ülkemizin yeniden Formula 1 takvimine girmesi Türkiye'ye uluslararası düzeyde gösterilen güvenin de çok önemli bir göstergesi" dedi.
Türkiye’ye olan güvenin en büyük göstergesi: Ekonomide Formula 1 dopingi-6

ÇOK GÜÇLÜ BİR KATKI SUNUYOR


Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, "Daha önce düzenlenen Formula 1 etkinliklerinde müthiş bir ivme yakaladık. Bu etkinlik özellikle harcama kapasitesi yüksek nitelikli turisti çekiyor. Bu açıdan sektörümüze de çok güçlü bir katkı sunuyor. Formula 1'in düzenleneceği tarihte yeme-içme sektöründe ciroya en az yüzde 50-60 katkı sunmasını bekliyoruz" dedi.

Bu etkinliğe uzun vadeli bakılması gerektiğinin altını çizen Demirer, "Sektör bu dönemi fırsat bilerek fiyatları artırırsa uzun vadede kaybeder" diye konuştu.
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel

PERAKENDEDE CANLILIK YARATACAK


Etkinliğin uzun bir aradan sonra İstanbul'da düzenlenmesini turizm, perakende ve ülke imajı açısından da çok boyutlu bir fırsat olarak değerlendirdiğini söyleyen Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Bu tür organizasyonlar, ülkelerin tanıtımına güçlü katkı sağlarken, aynı zamanda ekonomiye de doğrudan olumlu yansıyor. Yarış haftası boyunca oluşan turist hareketliliği, özellikle markalı perakende açısından ciddi bir canlılık yaratıyor" ifadelerini kullandı.
Formula 1in dönüşünün arka planı | Kültürel açıdan da ekonomik katma değer sağlayacak


114 milyon takipçisi var

En son düzenlendiği ülke olan Singapur'da 300 bin 614 kişinin izlediği etkinlik, büyük bir ekonomik hareketlilik de yaratıyor. Formula 1'in resmi hesaplarındaki toplam takipçi sayısı 114 milyondan fazla. 2025'te sağlanan toplam etkileşim ise 2.3 milyar kişiyi aştı.

