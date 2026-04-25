Turizmde üst gelir grubunu çeken Formula 1
, ekonomide doping etkisi yaratacak.
Otel doluluklarını yüzde 20, yeme-içme sektöründeki ciroyu ise yüzde 50-60 artırması beklenen etkinlik, uluslararası alanda da tanıtıma büyük katkı sağlayacak.
Formula 1 Türkiye Grand Prix 2027 yılından itibaren İstanbul Park'ta 5 sezon boyunca düzenlenecek ve 100 milyon doları aşan ekonomik katkı sağlaması bekleniyor. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)
Ev sahibi ülkelere milyarlarca dolarlık ekonomik etki yaratma potansiyeline sahip, devasa bir organizasyon olan Formula 1'in (F1) yeniden İstanbul Park'ta düzenlenecek olması turizmden perakendeye pek çok sektörde hareketlilik yaratacak.
Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Formula 1 kapsamında 2027 yılından itibaren İstanbul Park'ta 5 sezon boyunca gerçekleştirilecek Türkiye
Grand Prix'sinin milyonlarca izleyiciyi ülkemize yönlendirmesi bekleniyor.
Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre; kişi başı ortalama 3 bin dolardan fazla harcama yapan üst gelir grubunun takip ettiği Formula 1, turizmden perakende ve yeme-içme sektörüne kadar birçok alanda ciddi bir hareketlilik yaratacak. En son 2021 yılında Türkiye'de düzenlenen etkinlik 100 milyon dolarlık katkı sağlamıştı. F1'in 2027'de 100 milyon doları aşan bir ekonomik hareketlilik yaratması bekleniyor.