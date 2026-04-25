Formula 1 Türkiye Grand Prix 2027 yılından itibaren İstanbul Park'ta 5 sezon boyunca düzenlenecek ve 100 milyon doları aşan ekonomik katkı sağlaması bekleniyor. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre; kişi başı ortalama 3 bin dolardan fazla harcama yapan üst gelir grubunun takip ettiği Formula 1, turizmden perakende ve yeme-içme sektörüne kadar birçok alanda ciddi bir hareketlilik yaratacak. En son 2021 yılında Türkiye'de düzenlenen etkinlik 100 milyon dolarlık katkı sağlamıştı. F1'in 2027'de 100 milyon doları aşan bir ekonomik hareketlilik yaratması bekleniyor.