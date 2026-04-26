İlk etapta şehit yakınları ve gaziler için çekiliş tamamlandı. BAKAN KURUM: "HAK SAHİPLİĞİ NETLEŞTİ" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehit yakını ve gazi kontenjanına ilişkin önemli bir bilgi paylaştı. Bu kategoride başvuru yapan tüm vatandaşların hak sahibi olduğunu açıkladı. Diğer kategorilerde ise belirleme kura yöntemiyle yapılmaya devam ediyor.

Vatandaşlar sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. SONUÇLAR NASIL SORGULANACAK? Kura çekimine katılan vatandaşlar sonuçlarını farklı kanallar üzerinden öğrenebilecek. En hızlı yöntem e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak sorgulama olacak. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaralarıyla "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" ekranından sonuçlara ulaşabilecek. Ayrıca başvuru sırasında alınan dekontta yer alan başvuru numarası ile de sonuç kontrolü yapılabilecek. Kura sürecinin tamamlanmasının ardından TOKİ'nin resmi internet sitesinde de sonuçlar ilan edilecek.

Projede yüzde 10 peşinat ve 20 yıl vade uygulanacak. ÖDEME PLANI: YÜZDE 10 PEŞİNAT 20 YIL VADE Kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşlar ödemelere hemen başlamayacak. Süreç TOKİ ile sözleşme imzalanmasının ardından başlayacak. Projede yüzde 10 peşinat alınacak ve kalan tutar 20 yıl vadeyle ödenecek. Taksitler yılda iki kez memur maaş artış oranına göre güncellenecek. Ancak bu oran üst sınır olarak uygulanacak ve TOKİ gerekli durumlarda artışı daha düşük tutabilecek. Konutların, kura tarihinden itibaren en geç 2 yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor.

Konutların 2 yıl içinde teslim edilmesi hedefleniyor. İSTANBUL'DA KONUT FİYATLARI VE TAKSİTLER Projede farklı metrekare ve planlara göre belirlenen örnek ödeme seçenekleri şöyle: 55 metrekare 1+1 konut

Fiyat: 1 milyon 950 bin TL

Peşinat: 195 bin TL

Aylık taksit: 7 bin 313 TL



65 metrekare 2+1 konut

Fiyat: 2 milyon 450 bin TL

Peşinat: 245 bin TL

Aylık taksit: 9 bin 188 TL



80 metrekare 2+1 konut

Fiyat: 2 milyon 950 bin TL

Peşinat: 295 bin TL

Aylık taksit: 11 bin 63 TL