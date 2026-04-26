İstanbul'da ev sahibi olma hayali kuran yüz binlerce vatandaş için kritik süreçte sona gelindi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak duyurulan "Ev Sahibi Türkiye" projesi kapsamında başlatılan kura çekimlerinde bugün son gün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hafta sonu başlayan süreçte kuraların büyük bölümü tamamlandı.
İlk etapta şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşlara yönelik çekilişler gerçekleştirilirken, sonraki aşamada gençler, 3 çocuklu aileler ve diğer kategorisinin bir kısmı için kura çekimleri yapıldı. Bugün ise diğer kategorisinin tamamının çekilmesiyle süreç sona erecek.
BAŞVURUDA REKOR: 1 MİLYONU AŞTI
Sabah'tan Mustafa Bakırhan'ın haberine göre, projeye İstanbul özelinde yoğun ilgi gösterildi. 100 bin konut için toplam 1 milyon 72 bin 660 kişi başvuruda bulundu. Şu ana kadar kuraların yüzde 60'tan fazlası tamamlanırken, çekilişler noter huzurunda ve elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Süreç aynı zamanda TOKİ'nin sosyal medya yayınları üzerinden de anlık olarak takip edilebiliyor.
Türkiye genelinde ise 500 bin sosyal konutu kapsayan projeye toplam 8 milyon 840 bin 314 kişi başvurdu. Yapılan değerlendirme sonucunda 5 milyon 242 bin 766 başvuru geçerli sayıldı. Başvurular; şehit yakını ve gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve diğer kategorilerde alındı.
BAKAN KURUM: "HAK SAHİPLİĞİ NETLEŞTİ"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehit yakını ve gazi kontenjanına ilişkin önemli bir bilgi paylaştı. Bu kategoride başvuru yapan tüm vatandaşların hak sahibi olduğunu açıkladı. Diğer kategorilerde ise belirleme kura yöntemiyle yapılmaya devam ediyor.
SONUÇLAR NASIL SORGULANACAK?
Kura çekimine katılan vatandaşlar sonuçlarını farklı kanallar üzerinden öğrenebilecek. En hızlı yöntem e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak sorgulama olacak. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaralarıyla "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" ekranından sonuçlara ulaşabilecek.
Ayrıca başvuru sırasında alınan dekontta yer alan başvuru numarası ile de sonuç kontrolü yapılabilecek. Kura sürecinin tamamlanmasının ardından TOKİ'nin resmi internet sitesinde de sonuçlar ilan edilecek.
ÖDEME PLANI: YÜZDE 10 PEŞİNAT 20 YIL VADE
Kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşlar ödemelere hemen başlamayacak. Süreç TOKİ ile sözleşme imzalanmasının ardından başlayacak. Projede yüzde 10 peşinat alınacak ve kalan tutar 20 yıl vadeyle ödenecek.
Taksitler yılda iki kez memur maaş artış oranına göre güncellenecek. Ancak bu oran üst sınır olarak uygulanacak ve TOKİ gerekli durumlarda artışı daha düşük tutabilecek. Konutların, kura tarihinden itibaren en geç 2 yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor.
İSTANBUL'DA KONUT FİYATLARI VE TAKSİTLER
Projede farklı metrekare ve planlara göre belirlenen örnek ödeme seçenekleri şöyle:
55 metrekare 1+1 konut
Fiyat: 1 milyon 950 bin TL
Peşinat: 195 bin TL
Aylık taksit: 7 bin 313 TL
65 metrekare 2+1 konut
Fiyat: 2 milyon 450 bin TL
Peşinat: 245 bin TL
Aylık taksit: 9 bin 188 TL
80 metrekare 2+1 konut
Fiyat: 2 milyon 950 bin TL
Peşinat: 295 bin TL
Aylık taksit: 11 bin 63 TL
TESLİM SÜRECİ 2 YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK
Projeyle birlikte depreme dayanıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması hedefleniyor. Hak sahiplerine konutların teslim süreci, kura tarihinden itibaren en geç 2 yıl içinde başlayacak. Böylece hem barınma ihtiyacına çözüm sağlanması hem de güvenli şehirleşmenin güçlendirilmesi amaçlanıyor.