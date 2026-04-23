Bakan Işıkhan: "Ulusal Staj Programı’nda hedef 3 yılda 800 bin genç"

Staj Programı’na 333 bin başvuru geldiğini belirten Işıkhan, ‘Bu yıl 200 bin, 3 yılda 800 bin gence staj yaptırmayı hedefliyoruz’ dedi

Bakan Işıkhan: "Ulusal Staj Programı’nda hedef 3 yılda 800 bin genç"-1 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulusal Staj Programı'na 333 bin başvuru geldiğini belirterek, "Bu yıl 200 bin öğrencimizi staj programına dahil etmeye çalışıyoruz. 3 yılda 800 bin gencimize staj yaptırmayı hedefliyoruz" dedi.

Bakanlık olarak, "istihdamı korumanın ve artırmanın" odak noktaları olduğunu söyleyen Işıkhan, bu kapsamda İŞKUR'un hayata geçirdiği Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Projesi'nin önemli olduğunu söyledi.

Staj programına 333 bin başvuru. (Fotoğraf Anadolu Ajansı Arşiv'e aittir.)

"Biz burada sadece gençlerimizi mercek altına aldık. Çünkü gençler bizim geleceğimiz. Bizim yarınımızı oluşturan hedef grubumuz. Gençleri Ne İstihdamda Ne Eğitimde (NEET) tuzağına düşmeden önce işle buluşturmamız gerekiyor. Bu kapsamda İŞKUR aracılığıyla gençlerimizin beceri sahibi olmaları için programlar yürütüyoruz."

