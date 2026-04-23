Türk Telekom ile İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayinin dijitalleşme sürecine yön verecek stratejik bir iş birliğine imza attı.
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'in katılımıyla düzenlenen imza töreniyle hayata geçirilen iş birliği kapsamında; 5G teknolojisinin sanayideki kullanım alanlarının gerçek uygulama senaryoları üzerinden gösterilmesi ve işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlanması hedefleniyor.
İSO üyelerine özel avantajlı mobil iletişim paketlerin de sunulacağı iş birliği; pilot uygulamalar ve demonstrasyon projeleriyle uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasını ve sanayinin dijital dönüşümünü destekleyecek ortak proje ve platformların geliştirilmesini kapsıyor.
DÖNÜŞÜM HIZLANACAK
Tam da bu nedenle iş birliği protokolü stratejik önem taşımakta. Bu protokol kapsamında Türk Telekom, teknoloji altyapısı, yenilikçi dijital çözümleri ve mühendislik birikimiyle İSO üyelerimizin dijital dönüşümünü hızlandıracak, verimlilik, rekabetçilik ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkılar sağlayacak" dedi. İSO Başkanı Bahçıvan da "5G teknolojisiyle sanayide dijital dönüşüm artık bir tercih değil, var olma meselesidir. Protokol kapsamında duyurulan 5G teknolojisi, yalnızca bir iletişim hızı anlamına gelmiyor; üretimden lojistiğe, enerjiden operasyonel verimliliğe kadar uzanan bir ekosistemin anahtarı konumunda. Bu iş birliğiyle, sanayide her alanda dijital bir sıçrama olmasını hedefliyoruz" diye konuştu. 5G artık lüks bir teknoloji değil, sanayimizin geleceğidir.
VERİMLİLİĞİ ARTIRACAK ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ
Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin ise şunları söyledi: "Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonumuz doğrultusunda, sanayimizin teknoloji ile güçlenmesini önceliklendiriyoruz. İSO ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği ile 5G'nin sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme avantajlarını sanayicilerimizle buluşturuyor, üretimde verimlilik ve rekabetçiliği artıracak çözümleri hayata geçiriyoruz. Bu iş birliğiyle aynı zamanda sanayi işletmelerinin dijital olgunluk seviyelerinin artırılmasını, verimlilik ve rekabetçiliklerinin güçlendirilmesini ve sürdürülebilir üretim modellerinin yaygınlaşmasını hedefliyoruz. İSO'nun sanayi ekosistemindeki güçlü rolü ile Türk Telekom'un ileri teknoloji altyapısı ve mühendislik gücünü bir araya getirerek, Türkiye sanayisinin dijital dönüşüm yolculuğuna liderlik etmeyi amaçlıyoruz."