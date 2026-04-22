Yaşlılık dönemine devlet güvencesi: Uzun süreli bakım sigortası geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin yaşlı nüfus oranının ilk kez yüzde 10’un üzerine çıkarak "çok yaşlı ülkeler" kategorisine girmesi üzerine, hükümetin "Uzun Süreli Bakım Sigortası" sistemini hayata geçireceğini açıkladı. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde yürütülen yeni modelle; vatandaşların yaşlılık döneminde evde veya bakım merkezinde alacakları hemşirelik hizmeti, tıbbi ekipman ve bakım giderleri devlet katkılı bu sigorta tarafından karşılanacak. Sistemin 2025 yılından itibaren demografik yapıdaki değişime uyum sağlamak amacıyla devreye alınması hedefleniyor.

Devlet katkılı bakım sigortasında yaşlılık döneminde ister evde ister bakımevinde oluşacak giderler sigortadan karşılanacak. Kişiler bakım sigortasını kendileri için de aile üyeleri için de yaptırılabilecek.

Hükümetler yaşlanan nüfus için önlemler alırken Türkiye de bu konuda düğmeye bastı. Türkiye'de yaşlı nüfusun artmasıyla yaşlı bakımı hizmetlerinde sorun yaşanmaması için 'Uzun Süreli Bakım Sigortası' devreye alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Orta Vadeli Programımız çerçevesinde ülkemizin değişen demografik yapısına uyum sağlamak ve yaşlı nüfusumuz için bakım hizmetlerini güçlendirmek öncelikli hedeflerimiz arasında" dedi.

YAŞLI NÜFUS %10'U GEÇTİ

Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bir otelde düzenlenen 2.
Yaşlılık Şurası'nın kapanış programına katıldı.

Demografik dönüşüm sürecine işaret eden Yılmaz, Türkiye'nin, 2025 yaşlı nüfus oranına göre 194 ülke arasında 75. sırada yer aldığını, yaşlı nüfus oranının 2000'de toplam nüfusun yüzde 5.7'siyken 2023'te ilk kez yüzde 10'un üzerine çıkıp, ülkeyi çok yaşlı ülkeler kategorisine taşıdığını belirtti.

Yılmaz, "65 yaş üstü nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 10'u aştığında o ülke artık çok yaşlı ülke kategorisine girmiş oluyor. Bu devam ederse 2025'te bu oran yüzde 11.1'e çıkacak. 2030'da yüzde 13.5'e, 2100'de ise nüfusun üçte birine ulaşacak" dedi.

Yaşlı nüfus için bakım hizmetlerini güçlendirmenin öncelikli hedefleri olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bu doğrultuda Uzun Süreli Bakım Sigortası Sistemi'nin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaları sürdürüyoruz. Bu sistemle vatandaşlarımızın yaşlılık döneminde ister evlerinde ister bakım merkezlerinde hemşirelik, bakım hizmeti ve tıbbi ekipman gibi desteklere daha kolay, güvenli ve sürdürülebilir şekilde erişmelerini sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

YENİ BİR DEMOGRAFİK DÖNEM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dünyanın yeni bir demografik döneme girdiğine işaret ederek, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 60 yaş ve üzeri nüfusun 2030'da 1.4 milyara, 2050'de 2.1 milyara çıkacağının öngörüldüğünü kaydetti.

Yaşlılık politikalarının merkezinde büyüklerin kendi çevresinden kopmadan, aile bağlarını koruyarak desteklenmesinin yer aldığını dile getiren Göktaş, bu anlayışın en güçlü karşılıklarından birinin gündüzlü yaşlı bakım merkezleri olduğunu ifade etti.

