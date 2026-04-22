Kişiler bakım sigortasını kendileri veya aile üyeleri için yaptırabilecek ve hemşirelik, bakım hizmeti ile tıbbi ekipman gibi desteklere erişebilecek.

Türkiye'de yaşlanan nüfus için Uzun Süreli Bakım Sigortası Sistemi hayata geçirilecek ve yaşlılık döneminde evde veya bakımevinde oluşacak giderler sigortadan karşılanacak.

Devlet katkılı bakım sigortasında yaşlılık döneminde ister evde ister bakımevinde oluşacak giderler sigortadan karşılanacak. Kişiler bakım sigortasını kendileri için de aile üyeleri için de yaptırılabilecek.

Türkiye'de yaşlanan nüfus için Uzun Süreli Bakım Sigortası Sistemi hayata geçirilecek ve yaşlılık döneminde evde veya bakımevinde oluşacak giderler sigortadan karşılanacak. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv, Sabah ve AA'dan alınmıştır.) Hükümetler yaşlanan nüfus için önlemler alırken Türkiye de bu konuda düğmeye bastı. Türkiye'de yaşlı nüfusun artmasıyla yaşlı bakımı hizmetlerinde sorun yaşanmaması için 'Uzun Süreli Bakım Sigortası' devreye alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " Orta Vadeli Programımız çerçevesinde ülkemizin değişen demografik yapısına uyum sağlamak ve yaşlı nüfusumuz için bakım hizmetlerini güçlendirmek öncelikli hedeflerimiz arasında " dedi.





YAŞLI NÜFUS %10'U GEÇTİ



Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bir otelde düzenlenen 2.

Yaşlılık Şurası'nın kapanış programına katıldı.



Demografik dönüşüm sürecine işaret eden Yılmaz, Türkiye'nin, 2025 yaşlı nüfus oranına göre 194 ülke arasında 75. sırada yer aldığını, yaşlı nüfus oranının 2000'de toplam nüfusun yüzde 5.7'siyken 2023'te ilk kez yüzde 10'un üzerine çıkıp, ülkeyi çok yaşlı ülkeler kategorisine taşıdığını belirtti.

Yılmaz, "65 yaş üstü nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 10'u aştığında o ülke artık çok yaşlı ülke kategorisine girmiş oluyor. Bu devam ederse 2025'te bu oran yüzde 11.1'e çıkacak. 2030'da yüzde 13.5'e, 2100'de ise nüfusun üçte birine ulaşacak" dedi.

Yaşlı nüfus için bakım hizmetlerini güçlendirmenin öncelikli hedefleri olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bu doğrultuda Uzun Süreli Bakım Sigortası Sistemi'nin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaları sürdürüyoruz. Bu sistemle vatandaşlarımızın yaşlılık döneminde ister evlerinde ister bakım merkezlerinde hemşirelik, bakım hizmeti ve tıbbi ekipman gibi desteklere daha kolay, güvenli ve sürdürülebilir şekilde erişmelerini sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.