



28 MİLYAR DOLAR YATIRIM



Finansmanın yüksek voltajlı elektrik iletim yatırımlarında kullanılması, elektrik enerjisinin, üretildiği santrallerden şehirlere ve sanayi bölgelerine daha az kayıpla, daha güvenilir ve verimli şekilde taşınmasını sağlayan altyapının güçlendirilmesi anlamına geliyor. Türkiye ayrıca Dünya Bankası ile HVDC hatlar için kullanılmak üzere 6 milyar dolarlık kredi finansman paketi üzerine çalışıyor. Söz konusu finansman paketi, rüzgâr ve güneş kurulu gücünde 2035 için belirlenen 120 bin megavat hedefine ulaşmada yapılacak yüksek voltajlı elektrik iletim yatırımlarında kullanılacak.Finansmanın yüksek voltajlı elektrik iletim yatırımlarında kullanılması, elektrik enerjisinin, üretildiği santrallerden şehirlere ve sanayi bölgelerine daha az kayıpla, daha güvenilir ve verimli şekilde taşınmasını sağlayan altyapının güçlendirilmesi anlamına geliyor.





Türkiye, 2035 yılına kadar söz konusu hatlar için 28 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedefliyor. Yüksek voltajlı elektrik iletim yatırımlarıyla, hatların kapasitesinin artırılması, böylece bölgelerarası elektrik akışının iyileştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonunun kolaylaştırılması ve sistemdeki arıza risklerinin azaltılması amaçlanıyor.Türkiye, 2035 yılına kadar söz konusu hatlar için 28 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedefliyor.