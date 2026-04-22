Rekabet Kurumu
Başkanı Birol Küle, eğitim ile yemek ve kırtasiye gibi yan hizmetlerin fiyatları nedeniyle 19 özel okul için soruşturma açtıklarını anımsatarak, "Ancak bu sayının artacağını düşünüyorum
" dedi.
Özel okullara ilişkin kendilerine çok fazla şikayet geldiğini belirten Küle, "Bu şikayetler bizim soruşturma açmamıza neden oldu. Bu konuda çok sayıda şikayet vardı. Tahmin ediyorum ki özel okullar soruşturması ciddi anlamda artan sayıyla devam edecek
" ifadesini kullandı. '2026'YA HIZLI BAŞLADIK'
Küle, soruşturma ve sektör araştırmaları anlamında yıla hızlı başladıklarına işaret ederek, "Tarım sektöründe tohum, fide konusunda ciddi soruşturmalarımız var
" dedi.
Süt ve süt karşılığı yem alanlarına yönelik de soruşturmaları olduğunu anımsatan Küle, bankacılık ve sigortacılıktaki soruşturmaların sürdüğünü, burada iş gücü mobilizasyonunun engellenmesine yönelik çok sayıda ihlalle karşılaştıklarını anlattı.
Dijital platformlarla ilgili çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Küle, hızlı tüketim mallarında el terminallerinin kullanımını incelediklerini ve bu çalışmanın bitmek üzere olduğunu anlattı. Küle, ilaç sektörüyle ilgili bir incelemelerinin olduğunu, ayrıca konteyner taşımacılığı ve liman işletmeciliği hizmetlerinde incelemelerinin devam ettiğini ifade etti.
Dünyada rekabet otoritelerinin dijital mecrada, çok karmaşık ve boyutlu sorunla karşı karşıya olduğunu belirten Küle, "Hem yenilikleri engellememek için çaba sarf ediyoruz hem dijital platformların hakim durumunu kötüye kullanarak pazarı rakiplere kapatmalarının önüne geçmek istiyoruz
" dedi.
Bu sektörde verinin önemine değinen Küle, şöyle konuştu: "Bu alanda sektör incelemeleri, soruşturmalar var. Dijital Çağda Rekabet Politikaları adı altında bir sektör incelemesi başlattık. Net bir politika belirleme aşamasındayız.
"