CANLI YAYIN
Geri

23 Nisan’a özel AJET'ten kampanya: Yüzde 50 indirimli bilet hangi tarih ve uçuşlarda geçerli?

AJet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak yurt içi uçuşlarda çocuk ve bebek yolcular için yüzde 50 indirim kampanyası başlattı. Sadece 22-23 Nisan tarihlerinde yapılacak biletlemelerde geçerli olan kampanya eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan sonbahar dönemini hedefliyor. İşte AJet indirimli bilet kampanyasının tüm detayları ve uygulama şartları.

Giriş Tarihi:
23 Nisan'a özel AJET'ten kampanya: Yüzde 50 indirimli bilet hangi tarih ve uçuşlarda geçerli?
ai haber özet Hızlı Özet Göster
AJet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuk yolcuları kapsayan yeni bir kampanya başlattı. Şirket, yurt içi uçuşlarda 0-11 yaş aralığındaki çocuklar ile 0-2 yaş grubundaki bebekler için bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim uygulayacağını duyurdu.

23 Nisan’a özel kampanyayla çocuk yolcular için biletler yarı fiyatına sunuluyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

KAMPANYA İKİ GÜNLE SINIRLI

Kampanya, 22-23 Nisan 2026 tarihlerinde satın alınacak biletler için geçerli olacak. Belirtilen tarihler dışında yapılan alımlarda indirim uygulanmayacak.

İndirimli biletler, sınırlı süre nedeniyle kısa sürede yoğun talep görebilecek.

Yurt içi uçuşlarda geçerli indirim, 0-11 yaş arası çocuk yolcuları kapsıyor.

SEYAHAT TARİHLERİ SONBAHAR DÖNEMİNİ KAPSIYOR

Kampanya kapsamında satın alınan biletler, 14 Eylül 2026 ile 15 Aralık 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda kullanılabilecek.

Bu tarih aralığı, özellikle sonbahar döneminde seyahat planı yapan aileler için avantaj sağlıyor.

TÜM YURT İÇİ UÇUŞLAR DAHİL

İndirim, AJet'in gerçekleştirdiği tüm yurt içi tarifeli seferlerde geçerli olacak. Kampanya yalnızca şirketin kendi uçuşlarını kapsıyor.

Çocuk yolcuların indirimden yararlanabilmesi için biletleme işleminin bir yetişkin yolcu ile birlikte yapılması gerekiyor.

TÜM BİLET PAKETLERİNDE GEÇERLİ

Kampanya, tek bir bilet türüyle sınırlı tutulmadı. AJet, farklı ihtiyaçlara hitap eden tüm paketlerde indirimi geçerli kıldı:

  • Basic
  • Flex
  • Premium

İndirim oranı, vergiler hariç olmak üzere yüzde 50 olarak uygulanıyor.

Basic, Flex ve Premium biletlerde çocuklar için indirim fırsatı sunuluyor.

SATIŞ KANALLARI AÇIKLANDI

Kampanya kapsamında indirimli biletler yalnızca AJet'in resmi satış kanalları üzerinden temin edilebilecek. Biletler:

  • AJet'in internet sitesi
  • Mobil uygulaması

üzerinden satın alınabilecek.

ÖNE ÇIKAN KAMPANYA ŞARTLARI

Kampanyaya ilişkin dikkat çeken kurallar şöyle:

  • İndirim yalnızca 0-2 yaş bebekler ve 2-11 yaş çocuklar için geçerli
  • İndirim oranı vergiler hariç uygulanıyor
  • Tek yön biletlerde geçerli olup, gidiş-dönüş alımlarda da kullanılabiliyor
  • Kampanya sadece tarifeli seferleri kapsıyor
  • Şirket, kampanya koşullarında değişiklik yapma veya kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutuyor

AJet'in 23 Nisan'a özel kampanyası, çocuklu aileler için sonbahar dönemine yönelik planlarda önemli bir maliyet avantajı sunuyor.

Piyasanın gözü Merkez Bankası'nın "faiz" kararında
SONRAKİ HABER

Merkez'in kararı ne olacak

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler