AJet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuk yolcuları kapsayan yeni bir kampanya başlattı. Şirket, yurt içi uçuşlarda 0-11 yaş aralığındaki çocuklar ile 0-2 yaş grubundaki bebekler için bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim uygulayacağını duyurdu.

Kampanya, 22-23 Nisan 2026 tarihlerinde satın alınacak biletler için geçerli olacak. Belirtilen tarihler dışında yapılan alımlarda indirim uygulanmayacak.

SEYAHAT TARİHLERİ SONBAHAR DÖNEMİNİ KAPSIYOR

Kampanya kapsamında satın alınan biletler, 14 Eylül 2026 ile 15 Aralık 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda kullanılabilecek.

Bu tarih aralığı, özellikle sonbahar döneminde seyahat planı yapan aileler için avantaj sağlıyor.

TÜM YURT İÇİ UÇUŞLAR DAHİL

İndirim, AJet'in gerçekleştirdiği tüm yurt içi tarifeli seferlerde geçerli olacak. Kampanya yalnızca şirketin kendi uçuşlarını kapsıyor.

Çocuk yolcuların indirimden yararlanabilmesi için biletleme işleminin bir yetişkin yolcu ile birlikte yapılması gerekiyor.

TÜM BİLET PAKETLERİNDE GEÇERLİ

Kampanya, tek bir bilet türüyle sınırlı tutulmadı. AJet, farklı ihtiyaçlara hitap eden tüm paketlerde indirimi geçerli kıldı:

Basic

Flex

Premium

İndirim oranı, vergiler hariç olmak üzere yüzde 50 olarak uygulanıyor.