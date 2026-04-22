AJet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuk yolcuları kapsayan yeni bir kampanya başlattı. Şirket, yurt içi uçuşlarda 0-11 yaş aralığındaki çocuklar ile 0-2 yaş grubundaki bebekler için bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim uygulayacağını duyurdu.
KAMPANYA İKİ GÜNLE SINIRLI
Kampanya, 22-23 Nisan 2026 tarihlerinde satın alınacak biletler için geçerli olacak. Belirtilen tarihler dışında yapılan alımlarda indirim uygulanmayacak.
İndirimli biletler, sınırlı süre nedeniyle kısa sürede yoğun talep görebilecek.
SEYAHAT TARİHLERİ SONBAHAR DÖNEMİNİ KAPSIYOR
Kampanya kapsamında satın alınan biletler, 14 Eylül 2026 ile 15 Aralık 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda kullanılabilecek.
Bu tarih aralığı, özellikle sonbahar döneminde seyahat planı yapan aileler için avantaj sağlıyor.
TÜM YURT İÇİ UÇUŞLAR DAHİL
İndirim, AJet'in gerçekleştirdiği tüm yurt içi tarifeli seferlerde geçerli olacak. Kampanya yalnızca şirketin kendi uçuşlarını kapsıyor.
Çocuk yolcuların indirimden yararlanabilmesi için biletleme işleminin bir yetişkin yolcu ile birlikte yapılması gerekiyor.
TÜM BİLET PAKETLERİNDE GEÇERLİ
Kampanya, tek bir bilet türüyle sınırlı tutulmadı. AJet, farklı ihtiyaçlara hitap eden tüm paketlerde indirimi geçerli kıldı:
İndirim oranı, vergiler hariç olmak üzere yüzde 50 olarak uygulanıyor.
SATIŞ KANALLARI AÇIKLANDI
Kampanya kapsamında indirimli biletler yalnızca AJet'in resmi satış kanalları üzerinden temin edilebilecek. Biletler:
ÖNE ÇIKAN KAMPANYA ŞARTLARI
AJet'in 23 Nisan'a özel kampanyası, çocuklu aileler için sonbahar dönemine yönelik planlarda önemli bir maliyet avantajı sunuyor.