Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanlığı'na seçilen ve bünyesinde Quick Sigorta ile Corpus Sigorta'yı barındıran Maher Holding'in Sigorta Grubu Başkanı olan Ahmet Yaşar, küresel ölçekte artan risklerin sigortacılığı stratejik bir konuma taşıdığını ifade etti.



Doğal afetler, iklim krizi, jeopolitik gelişmeler ve demografik dönüşümün etkisine dikkat çeken Yaşar, şu değerlendirmede bulundu: "Artık riskler istisna değil, yeni normal. Bu yeni dünyada sigorta, yalnızca hasar ödeyen bir yapı değil; riskleri yöneten, ekonomiyi dengeleyen ve sürdürülebilirliği sağlayan temel bir mekanizmadır."



Ahmet Yaşar, Türkiye sigorta sektörünün önümüzdeki dönemde 4 ana eksende ilerleyeceğini açıkladı:



GÜÇLÜ KOORDİNASYON: Kamu otoriteleri ve tüm paydaşlarla sürekli ve şeffaf iş birliği,



VERİ VE TEKNiK DiSiPLiN: Sağlıklı fiyatlama ve sürdürülebilir rekabet için veri temelli yönetim,



DiJiTAL VE iNSAN ODAKLI DÖNÜŞÜM: Teknolojiyi araç, insanı merkez alan yeni ekosistem,



SiGORTANIN STRATEJiK KONUMU: Ekonomik büyüme ve finansal istikrarın ana unsuru.



Yaşar, bu yaklaşımın sektörde parçalı yapıdan bütünleşik yapıya geçişi hızlandıracağını vurguladı.

Sektörün uzun vadeli hedeflerine de değinen Yaşar, Türkiye'nin sigortacılıkta küresel ligde üst sıralara çıkacağını belirterek, 2030 vizyonuna ilişkin temel hedefleri şöyle sıraladı:



50 milyar dolar prim üretimi,

Yüzde 4.7 sigortalılık oranı,

BES ve OKS'de 25 milyon katılımcı,

100 milyar dolar fon büyüklüğü,

Dünya sigorta pazarında ilk 10 hedefi.



SİGORTA OLMADAN SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME MÜMKÜN DEĞİL



Sigorta sektörünün ekonomik sistem içindeki rolüne dikkat çeken Ahmet Yaşar, şu ifadeleri kullandı:



"Sigorta, sadece bireyleri değil; ticareti, yatırımı ve üretimi güvence altına alır. Sigorta olmadan sürdürülebilir büyümeden söz etmek mümkün değildir."