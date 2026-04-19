Araştırma sonuçlarına göre; doğumdan sonraki 6 ay içinde kadınların yüzde 39.9'u, 12 ay içinde kümülatif olarak yüzde 56.5'i işten ayrılıyor. Bu veriler, doğum sonrası işten ayrılmanın çoğunlukla bakım yükünün artmasıyla birlikte kademeli olarak gerçekleşen bir süreç olduğunu gösteriyor.

KÜÇÜK İŞLETMELERDE İŞTEN AYRILMA DAHA MI FAZLA?



Araştırmada özellikle dikkat çeken bir diğer unsur ise işten ayrılmanın iş yeri ölçeğine göre farklılaşması olarak görülüyor.

Mikro ölçekli işletmelerde işten ayrılma oranı yüzde 83.5 iken, büyük işletmelerde ise yüzde 65.5 düzeyinde oluyor. Bu fark, kurumsal insan kaynakları uygulamaları, esnek çalışma imkânları ve iş yeri destek mekanizmalarının kadınların istihdamda kalıcılığında kritik rol oynadığını ortaya

DÖNÜŞÜ HIZLANDIRAN 3 NEDEN...

DOĞUM YAPANLARIN İŞE DÖNME ORANI NE KADAR?

Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından bir tanesi de doğum sonrası işten ayrılan kadınların önemli bir kısmının yeniden istihdama katılması. Buna göre, kadınların yüzde 64.3'ü yeniden kayıtlı istihdama döndü. Ortalama işe dönüş süresi 13.3 ay olarak hesaplandı.

İŞE DÖNÜŞÜ HIZLANDIRMAK İÇİN YAPILACAK ÜÇ ŞEY NE?



Nitel bulgular, kadınların işe dönüş kararında üç temel faktörün belirleyici olduğunu gösteriyor. Bu bulgular; bakım hizmetlerine erişim, gelir kaybının azaltılması, işe dönüş sürecinin planlı ve destekli olması olarak öne çıkıyor. koyuyor. Ayrıca emek yoğun ve vardiyalı çalışma düzenlerinin yaygın olduğu sektörlerde işten ayrılma oranlarının yüzde 80'in üzerine çıkması, sorunun yalnızca bireysel değil, aynı zamanda işin niteliğine bağlı yapısal bir mesele olduğunu gösteriyor.