Limit belirleme sürecinde son 12 aylık en yüksek kullanım oranı esas alınacak ve bankaların limitleri 1 Ocak 2027'ye kadar gelir düzeyiyle uyumlu hale getirmesi planlanıyordu.

Düzenlemede eğitim ve sağlık harcamalarının toplam limitten düşülmemesi ve bu kalemlerin olumsuz etkilenmemesi vurgulandı.

Planlanan düzenlemeye göre 400 bin TL üzerindeki toplam kredi kartı limitlerinin yüzde 50 ile 80 arasında azaltılması öngörülüyordu.

BDDK, kredi kartı limitlerine ilişkin 29 Ocak 2026 tarihli kurul kararı kapsamındaki çalışmaların devam ettiğini ve yeni bir karar alınmadığını açıkladı.

BDDK, kredi kartı limitlerine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtirken, kamuoyuna yansıyan "askıya alındı" iddialarına da dolaylı yanıt vermiş oldu.

Kredi kartı limitlerine yönelik yeni düzenlemenin ertelendiği ve uygulamanın askıya alındığı yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) konuya ilişkin açıklama geldi. Kurum, söz konusu düzenlemelerle ilgili henüz alınmış yeni bir karar bulunmadığını duyurdu.

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 29.01.2026 tarihli ve 11367 sayılı Kararı kapsamında, kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde; bankalar ve ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde yürütülen teknik ve idari çalışmalar devam etmektedir. Mevcut durum itibarıyla, söz konusu düzenlemelere ilişkin alınmış yeni bir karar bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

BDDK tarafından yapılan yazılı açıklamada, 29 Ocak 2026 tarihli kurul kararı kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

“Askıya alındı” iddialarına resmi açıklamayla yanıt verildi.

LİMİT DÜZENLEMESİ NE GETİRİYORDU?

Planlanan düzenlemeye göre, tüketicilerin tüm bankalardaki kredi kartı limitlerinin toplamı 400 bin TL'nin üzerinde olan kısmı için kademeli bir düşüş öngörülüyordu. Bu kapsamda limitlerin yüzde 50 ile 80 arasında azaltılması gündeme gelmişti.

Limit belirleme sürecinde ise son 12 aylık en yüksek kullanım oranı esas alınacaktı. Ayrıca bankaların, kredi kartı limitlerini 1 Ocak 2027'ye kadar müşterilerin gelir düzeyiyle uyumlu hale getirmesi planlanıyordu.