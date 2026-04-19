Kredi kartı limitlerine yönelik yeni düzenlemenin ertelendiği ve uygulamanın askıya alındığı yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) konuya ilişkin açıklama geldi. Kurum, söz konusu düzenlemelerle ilgili henüz alınmış yeni bir karar bulunmadığını duyurdu.
BDDK, kredi kartı limitlerine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtirken, kamuoyuna yansıyan "askıya alındı" iddialarına da dolaylı yanıt vermiş oldu.
BDDK: YENİ BİR KARAR ALINMIŞ DEĞİL
BDDK tarafından yapılan yazılı açıklamada, 29 Ocak 2026 tarihli kurul kararı kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği vurgulandı.
BDDK'nın yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 29.01.2026 tarihli ve 11367 sayılı Kararı kapsamında, kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde; bankalar ve ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde yürütülen teknik ve idari çalışmalar devam etmektedir. Mevcut durum itibarıyla, söz konusu düzenlemelere ilişkin alınmış yeni bir karar bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
LİMİT DÜZENLEMESİ NE GETİRİYORDU?
Planlanan düzenlemeye göre, tüketicilerin tüm bankalardaki kredi kartı limitlerinin toplamı 400 bin TL'nin üzerinde olan kısmı için kademeli bir düşüş öngörülüyordu. Bu kapsamda limitlerin yüzde 50 ile 80 arasında azaltılması gündeme gelmişti.
Limit belirleme sürecinde ise son 12 aylık en yüksek kullanım oranı esas alınacaktı. Ayrıca bankaların, kredi kartı limitlerini 1 Ocak 2027'ye kadar müşterilerin gelir düzeyiyle uyumlu hale getirmesi planlanıyordu.
"ASKIYA ALINDI" İDDİALARI NE ANLAMA GELİYOR?
Bankacılık çevrelerinden gelen bilgiler, düzenlemenin uygulamaya alınmasının şimdilik durdurulduğu yönündeydi. Ancak BDDK'nın son açıklaması, sürecin tamamen iptal edilmediğini, yalnızca çalışmaların devam ettiğini ortaya koydu.
Bu durum, mevcut kredi kartı limit uygulamasının geçerliliğini koruduğu anlamına geliyor. Yani şu aşamada tüketicilerin kart limitlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.
BANKALARA EK SÜRE VERİLDİ
BDDK, daha önce aldığı karar kapsamında bankalara hazırlık için belirli bir süre tanımıştı. İlk etapta 15 Şubat'a kadar süre verilirken, daha sonra bu süre uzatıldı.
Kurul ayrıca, eğitim ve sağlık harcamalarının toplam limitten düşülmemesi gerektiğini vurguladı. Bu kalemler dışındaki harcamalar için ise limitlerin yeniden düzenlenmesi planlandı.
BANKALARDAN YENİ SİSTEM TALEBİ
BDDK'nın bankalara gönderdiği son yazıda kredi kartı limitlerinin yeniden belirlenmesi sürecinde müşterilerle iletişime geçilmesi istendi. Ayrıca dijital kanallar üzerinden gelir belgelerinin temin edilmesi ve doğrulanmasına yönelik sistemlerin oluşturulması gerektiği belirtildi.
Yazıda özellikle eğitim ve sağlık harcamalarının olumsuz etkilenmemesi için teknik altyapının güçlendirilmesi talep edilirken, bankaların tüm operasyonel hazırlıklarını en geç 3 ay içinde tamamlaması istendi.
LİMİT HESAPLAMASINDA YENİ KRİTERLER
Ocak ayı sonunda alınan kararlara göre, kredi kartı limitleri belirlenirken bireyin sahip olduğu tüm kartların toplam limiti esas alınacak. Ayrıca değerlendirmelerde 2025 yılı sonuna kadar yapılan harcamaların dikkate alınması planlanıyor.
Tüm bu gelişmeler, kredi kartı limitlerine yönelik düzenlemenin tamamen rafa kaldırılmadığını, ancak uygulama takviminin netleşmesi için çalışmaların sürdüğünü gösteriyor.