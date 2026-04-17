Pandemi sonrasında Diyanet, Mehmetçik ve Lösev gibi vakıflara yapılan bağışlar ile kurumsal satışlar toplam satışın yüzde 40'ına ulaştı.

Bu yıl Türkiye'de 2.5 milyon küçükbaş ve 850 bin büyükbaş hayvan kurbanlık olarak ayrıldı ve toplamda 330 milyar TL'lik ciro bekleniyor.

Buna göre büyükbaş kurbanlık canlı hayvanların kilogram fiyatı 500 TL iken karkas et kilogram fiyatı 1.000 TL olarak piyasaya çıkıyor. Küçükbaşta ise canlı hayvanın kilogramı 700 TL, karkas etin kilogramıı ise 1.400 TL'den satışa sunuluyor.

Mayıs ayının son haftası kutlayacağımız Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar kurban fiyatlarını araştırmaya başladı. Henüz ve marketlerin fiyatları açıklanmamış olsa da üreticilerde kurbanlık satışları hızlandı.

Kurbanlık fiyatları belli oldu. (Fotoğraflar Anadolu Ajansı Arşiv'e aittir.)

330 MİLYAR TL'LİK CİRO BEKLENİYOR

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre; büyükbaş fiyatı 250 bin TL'den başlarken 700 bin liraya kadar çıkıyor. Ortalama fiyat ise 300 bin TL civarında seyrediyor. Büyükbaşta kişi başı hisse fiyatı da hayvanın kilogram ve büyüklüğüne göre değişmekle birlikte 35 bin TL ile 50 bin TL arasında seyrediyor.

Küçükbaş fiyatları ise 25-30 bin TL'den başlayıp 50 bin liraya kadar yükseliyor. Hemen her yıl olduğu gibi bu yıl da 2.5 milyon küçükbaş, 850 bin de büyükbaş hayvan kurbanlık olarak ayrılmış durumda.