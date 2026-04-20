Küresel piyasalar geçtiğimiz haftayı Ortadoğu'daki gelişmelerin etkisiyle pozitif bir havada geçirdi. Borsa İstanbul da ateşkes açıklamalarıyla önceki hafta başlayan yükseliş ivmesini devam ettirirken, yeni rekorlara imza attı. BIST 100 endeksi, geçtiğimiz haftayı 14.587,93 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek kapanışıyla tamamlarken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 14.601,12 puana taşıdı. Önceki hafta yüzde 8.79, geçtiğimiz hafta da yüzde 3.65 yükselen endeks, iki haftada toplam yüzde 12.77 artış kaydetmiş oldu. 2025'i 11.261,52 puandan tamamlayan BIST 100 endeksinin, yıl başından bu yana kaydettiği yükseliş de yüzde 29.54'e ulaştı. Böylece 2025'te yüzde 14.56 yükselen endeksin 2026'daki artışı, şimdiden geçen yılın iki katını geçmiş oldu.



Piyasalar, geçen haftayı, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin ilk turunun iyimserlikle tamamlanması ve Hürmüz Boğazı’nın açılmasıyla yükselişle geçirdi. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

GÖZLER MERKEZ'DE



Analistler, bu hafta Ortadoğu'daki gelişmelerin yanı sıra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası kararı, kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da üretici enflasyonu, İngiltere ve Japonya'da ise tüketici enflasyonu verilerinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.800 puanın direnç, 14.500 ve 14.400 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.



Bu arada, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.





KÜRESEL YÜKSELİŞ



Geçen hafta New York borsasında da rekorlar kırıldı. Haftalık bazda Dow Jones endeksi yüzde 3.19, S&P 500 endeksi yüzde 4.54 ve Nasdaq endeksi yüzde 6.84 değer kazandı. S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde rekor seviye görüldü. Asya borsalarında da geçen hafta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5.68, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1.03, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2.73 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1.64 yükseldi.

Nikkei 225 endeksi 59.688 puanla rekor kırdı. Avrupa'da ise geçen hafta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0.63, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2.64, Almanya'da DAX endeksi yüzde 3.77 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2 arttı.