1990'lı yıllarda adı bile anılmayan kentsel dönüşüm faaliyetleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın 2012'de başlattığı seferberlikle eşi benzeri görüşmemiş bir sıçrama yaşadı. 14 yıllık süre zarfında acil müdahale gerektiren 2 milyon 350 bin riskli yapı kentsel dönüşüm sürecine dahil edildi. Bu konutlardan 2.1 milyonunda çalışmalar başarıyla tamamlandı. Böylece deprem korkusuyla yaşayan yaklaşık 10 milyon vatandaş güvenli yuvalarına yerleşmiş oldu. Halihazırda yurt genelinde 250 bine yakın konutun dönüşüm faaliyetleri devam ediyor.

'YARISI BİZDEN' SÜRÜYOR

Deprem korkusunu derinden hisseden İstanbul da bu süreçte tarihi bir dönüşümden geçti. 14 yılda 930 bine yakın riskli yapı, depreme dayanıklı konutlara dönüştü. 150 bine yakın konutta ise inşaat çalışmaları sürüyor.

Bu çalışmaların da tamamlanmasıyla birlikte kentte yeni yuvasına yerleşen vatandaş sayısı 4 milyonu aşacak.

Halen 600 bin riskli konut ve iş yerinin bulunduğu megakentte, 'Yarısı Bizden' kampanyası ile evini yenilemek isteyenlere her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği sağlanıyor.