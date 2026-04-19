6 aylık enflasyon beklentisi %17,08

FARKI KAPATMAK İÇİN İKİ MODEL MASADA

Ortaya çıkan farkın giderilmesi için hükümetin iki seçenek üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Eşitleme Modeli: Tüm emekliler aynı sistem üzerinden zam alacak. Ya herkes toplu sözleşme artışından yararlanacak ya da tüm kesimler 6 aylık enflasyona göre zam alacak.

Refah Payı Modeli: Mevcut sistem korunuyor ancak düşük kalan kesime ek artış veriliyor. Zam oranı düşük olan gruba refah payı eklenerek artışlar fiilen eşitleniyor. Bu uygulama geçmiş yıllarda da devreye alınmıştı.