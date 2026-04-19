Emekliye 4,22 puanlık zam farkı: Temmuzda refah payı ve eşitleme modeli gündemde

Milyonlarca emekli ve memur için Temmuz zammı sinyali geldi. İki kesim arasındaki maaş artış farkı sonrası hükümet "Eşitleme" ve "Refah Payı" modellerini masaya yatırdı. En düşük emekli maaşı yeniden mi belirlenecek? 20 bin TL olan taban maaşta yeni rakam ne olacak? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in aktardığı son verilerle zam senaryoları haberimizde.

  • Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17,08, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 12,86 oranında maaş artışı öngörülüyor.
  • İki kesim arasındaki 4,22 puanlık farkın giderilmesi için hükümet eşitleme modeli veya refah payı modeli olmak üzere iki seçenek üzerinde çalışıyor.
  • Haziran ayı enflasyon verisiyle 6 aylık enflasyon netleşecek ve Temmuz maaş artışları kesinlik kazanacak.
  • Ocak ayında en düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltilmişti ve Temmuz ayında taban maaşın yeniden belirlenmesi bekleniyor.
  • Ocak-Mart döneminde üç aylık enflasyon yüzde 10,04 olarak gerçekleşti ve 2026'nın ilk yarısı için 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 17,08 seviyesinde.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Temmuz ayı maaş artışlarına ilişkin ilk güçlü sinyalleri verdiğini aktardı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için artış yüzde 17,08 olarak hesaplanırken, memurlar ve memur emeklileri için bu oran yüzde 12,86 seviyesinde kalıyor.

İki kesim arasındaki yaklaşık 4,22 puanlık farkın nasıl giderileceği yeni düzenleme ihtimalini gündeme taşıdı.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ
Ocak-Mart dönemini kapsayan üç aylık enflasyon yüzde 10,04 olarak gerçekleşti. Nisan, Mayıs ve Haziran verileriyle birlikte 6 aylık oran kesinleşecek.
Merkez Bankası anketine göre 2026'nın ilk yarısı için 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 17,08. Bu oran doğrudan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını belirliyor.

MEMUR ZAMMI NEDEN FARKLI HESAPLANIYOR?
Memurlar ve memur emeklileri için artış hesabı farklı bir sistemle yapılıyor. Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı birlikte değerlendiriliyor.

KesimArtış Oranı
SSK / Bağ-Kur Emeklisi%17,08
Memur / Memur Emeklisi%12,86
İki Kesim Arası Fark4,22 puan

FARKI KAPATMAK İÇİN İKİ MODEL MASADA

Ortaya çıkan farkın giderilmesi için hükümetin iki seçenek üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Eşitleme Modeli: Tüm emekliler aynı sistem üzerinden zam alacak. Ya herkes toplu sözleşme artışından yararlanacak ya da tüm kesimler 6 aylık enflasyona göre zam alacak.

Refah Payı Modeli: Mevcut sistem korunuyor ancak düşük kalan kesime ek artış veriliyor. Zam oranı düşük olan gruba refah payı eklenerek artışlar fiilen eşitleniyor. Bu uygulama geçmiş yıllarda da devreye alınmıştı.

KRİTİK VERİ: HAZİRAN ENFLASYONU

Kesin zam oranı için gözler Haziran ayı enflasyonunda olacak. Bu veriyle birlikte 6 aylık enflasyon netleşecek ve Temmuz artışları kesinlik kazanacak. Hükümetin farkı kapatmaya yönelik adım atıp atmayacağı da bu aşamada belli olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YENİDEN BELİRLENECEK

Her yıl Ocak ve Temmuz dönemlerinde en düşük emekli maaşı yeniden belirleniyor. Ocak ayında yapılan düzenlemeyle taban maaş 20 bin liraya yükseltilmişti. Kök maaşı bu seviyenin altında kalan emeklilere aradaki fark Hazine desteğiyle ödeniyor.

Temmuz ayında yalnızca oran artışı değil, taban maaşın da yeniden ele alınması bekleniyor.

