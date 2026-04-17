Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda geçen yıl başlayan eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonlarının (TRO) uçuş başına ortalama 352 kilogram yakıt tasarrufu ve bin 112 kilogram karbondioksit emisyon azaltımı sağladığını belirtti.
Bu kazanımların yıllık bazda yaklaşık 50 bin ton karbon salımının önlenmesi anlamına geldiğine dikkat çeken Uraloğlu, Türkiye'nin bu operasyonu Avrupa'da uygulayan ilk ülke olduğunu söyledi.
Bunun Avrupa havacılığı için dönüm noktası niteliğinde olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Operasyon, yoğun saatlerde trafiği yönetmede yüksek esneklik ve verimlilik sağladı. Bunun sonucu olarak 29 Kasım 2025'te bir saatte 78 iniş, 2 Temmuz 2025'te ise bir saatte 81 kalkışı başarıyla gerçekleştirerek rekorlara imza attık. Uçuş mesafelerinde yüzde 21 oranında iyileşme gerçekleştiğini tespit ettik" ifadelerini kullandı.
SÜRELER KISALDI
Uraloğlu, üçlü pist operasyonlarının önemli verimlilik sağladığını belirterek, "Uçaklarda taksi sürelerinin yüzde 10.2, kalkışlarda ise yüzde 2.8 kısaldığını; buna bağlı olarak yakıt tüketiminde yüzde 6.6 ile yüzde 14.4 arasında düşüş sağlandığını gösteriyor" diye konuştu.