Ekonomiye ilişkin çeşitli düzenlemeleri kapsayan kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çok sayıda başlık içeren düzenlemeyle; gelir ve kurumlar vergisinden SGK primlerine, bedelli askerlikten depremzedelere konut ve iş yerlerine kadar farklı alanlarda yeni hükümler getirildi. ÖTV'siz araçta %40 detayı: Teklifte son anda yapılan değişiklikle, ortopedik engel oranı yüzde 40'ın üzerinde olan kişilerin ÖTV'siz araç alabilmesinin önü açıldı. Engelleri nedeniyle ehliyet alamayan kişiler, 10 yılda bir kez olmak üzere ÖTV muafiyetli araç satın alabilecek.

%40 ve üzeri engelliler de yararlanabilecek. (Fotoğraflar: Anadolu Ajansı Arşiv) Bedelli askerlikte yeni tarife: Kanunla, bedelli askerlik için esas alınan tutar 240 bin liradan 300 bin liraya çıkarıldı. Bedelli askerlik ücreti, memur aylık katsayısına göre hesaplandığı için ödenecek tutar yaklaşık 417 bin lira seviyesine yükseldi.