Yeni ekonomi paketi Resmi Gazete'de: ÖTV muafiyeti, bedelli ücreti ve deprem konutu indirimi yürürlükte

ÖTV muafiyetli araçlarda kapsam genişletildi. Yeni karara göre, % 40 ve üzeri engelli bireyler ÖTV ödemeden araç sahibi olabilecek. Araç alımında, 10 yılda bir satın alma şartı da bulunuyor.

Yeni ekonomi paketi Resmi Gazete'de: ÖTV muafiyeti, bedelli ücreti ve deprem konutu indirimi yürürlükte-1 Ekonomiye ilişkin çeşitli düzenlemeleri kapsayan kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çok sayıda başlık içeren düzenlemeyle; gelir ve kurumlar vergisinden SGK primlerine, bedelli askerlikten depremzedelere konut ve iş yerlerine kadar farklı alanlarda yeni hükümler getirildi.

Yeni ekonomi paketi Resmi Gazete'de: ÖTV muafiyeti, bedelli ücreti ve deprem konutu indirimi yürürlükte-2 ÖTV'siz araçta %40 detayı: Teklifte son anda yapılan değişiklikle, ortopedik engel oranı yüzde 40'ın üzerinde olan kişilerin ÖTV'siz araç alabilmesinin önü açıldı. Engelleri nedeniyle ehliyet alamayan kişiler, 10 yılda bir kez olmak üzere ÖTV muafiyetli araç satın alabilecek.

Yeni ekonomi paketi Resmi Gazete'de: ÖTV muafiyeti, bedelli ücreti ve deprem konutu indirimi yürürlükte-2 Bedelli askerlikte yeni tarife: Kanunla, bedelli askerlik için esas alınan tutar 240 bin liradan 300 bin liraya çıkarıldı. Bedelli askerlik ücreti, memur aylık katsayısına göre hesaplandığı için ödenecek tutar yaklaşık 417 bin lira seviyesine yükseldi.

Yeni ekonomi paketi Resmi Gazete'de: ÖTV muafiyeti, bedelli ücreti ve deprem konutu indirimi yürürlükte-4 Peşin ödemede indirim imkanı: Depremzedelere, konut ve iş yerleri için borçlandırma bedellerinin 31 Aralık'a kadar peşin ödenmesi halinde indirim uygulanacak. En fazla bir konut için yüzde 74, en fazla bir iş yeri için yüzde 48 indirim yapılacak.

