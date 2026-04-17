ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi. Petrol fiyatları gerilerken altın yükselişe geçti, düşen enerji maliyetleri beklentisi ise borsalara alım getirdi. İşte piyasalarda son durum…

ALTIN VE GÜMÜŞTE HAREKETLİ GÜNLER

Küresel piyasalarda son gelişmeler değerli metallerde sert fiyat hareketlerine yol açtı. Özellikle gram altının 7 bin TL seviyesini aşması yatırımcıların dikkatini çekerken, gümüşte de güçlü bir yükseliş gözlemleniyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI ETKİSİ PİYASALARI DEĞİŞTİRDİ

ABD ile İran arasında sağlanan ateşkes sonrası Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, enerji piyasalarında dengeleri hızla değiştirdi. Petrol arzına yönelik endişelerin azalmasıyla birlikte fiyatlarda düşüş yaşanırken, bu durum diğer yatırım araçlarına yönelimi artırdı.

PETROL FİYATLARI GERİ ÇEKİLDİ

Boğazın açılmasıyla birlikte petrol fiyatları 90 doların altına indi. Arz tarafındaki rahatlama, enerji maliyetlerinin düşebileceği beklentisini güçlendirdi ve piyasalarda yeni bir yön arayışını beraberinde getirdi.

ONS ALTINDA TARİHİ SEVİYELER

Uluslararası piyasalarda ons altın yükselişini sürdürerek 4880 dolar seviyesine ulaştı. Bu artış, yatırımcıların riskten kaçınarak güvenli limanlara yöneldiğini gösteriyor.

GRAM ALTIN 7 BİN TL'Yİ GEÇTİ

Türkiye'de ise hem döviz kurundaki hareketlilik hem de ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altın 7065 TL seviyelerine kadar çıktı. Böylece altın, yatırımcısına kazandırmaya devam eden araçlardan biri oldu.

GÜMÜŞTE DİKKAT ÇEKEN SIÇRAMA

Jeopolitik risklerin artması yalnızca altını değil, gümüşü de yukarı taşıdı. Ons gümüş yaklaşık yüzde 4 değer kazanarak 81 dolara yükselirken, yurt içinde gram fiyatı 119 TL seviyesine ulaştı.

DALGALANMA DEVAM EDİYOR

Petrol fiyatlarındaki düşüşe karşın altın ve gümüşteki yükseliş, küresel piyasalarda belirsizliğin sürdüğüne işaret ediyor. Uzmanlar, jeopolitik gelişmelerin fiyatlar üzerindeki etkisinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtiyor.