Hürmüz kilidi açıldı: Gram altın 7 bin TL’yi aştı petrol geriledi

Küresel piyasalarda yaşanan son gelişmeler, enerji ve emtia tarafında dengeleri hızla yeniden şekillendirdi. Hürmüz Boğazı’nın yeniden faaliyete geçmesiyle petrol fiyatlarında sert bir düşüş görülürken, yatırımcıların yönü farklı varlıklara kaydı. Bu süreçte güvenli liman talebinin artmasıyla birlikte altın ve gümüş değer kazandı. Özellikle yurt içinde gram altın, hem ons fiyatındaki yükseliş hem de kur etkisiyle 7 bin TL seviyesini aşarak 7.065 TL civarında işlem görmeye başladı.

  • ABD ile İran arasında sağlanan ateşkes sonrası Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla petrol fiyatları 90 doların altına geriledi.
  • Uluslararası piyasalarda ons altın 4880 dolara, Türkiye'de gram altın 7065 TL seviyesine yükseldi.
  • BIST 100 endeksi yüzde 2'nin üzerinde artışla 14.143 puana çıkarak yeni rekor kırdı.
  • Ons gümüş yüzde 4 değer kazanarak 81 dolara, gram gümüş ise 119 TL seviyesine ulaştı.
  • Düşen enerji maliyetleri beklentisi hisse senedi piyasalarına alım getirirken bankacılık hisseleri güçlü yükseliş gösterdi.

ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi. Petrol fiyatları gerilerken altın yükselişe geçti, düşen enerji maliyetleri beklentisi ise borsalara alım getirdi. İşte piyasalarda son durum…

ALTIN VE GÜMÜŞTE HAREKETLİ GÜNLER

Küresel piyasalarda son gelişmeler değerli metallerde sert fiyat hareketlerine yol açtı. Özellikle gram altının 7 bin TL seviyesini aşması yatırımcıların dikkatini çekerken, gümüşte de güçlü bir yükseliş gözlemleniyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI ETKİSİ PİYASALARI DEĞİŞTİRDİ

ABD ile İran arasında sağlanan ateşkes sonrası Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, enerji piyasalarında dengeleri hızla değiştirdi. Petrol arzına yönelik endişelerin azalmasıyla birlikte fiyatlarda düşüş yaşanırken, bu durum diğer yatırım araçlarına yönelimi artırdı.

PETROL FİYATLARI GERİ ÇEKİLDİ

Boğazın açılmasıyla birlikte petrol fiyatları 90 doların altına indi. Arz tarafındaki rahatlama, enerji maliyetlerinin düşebileceği beklentisini güçlendirdi ve piyasalarda yeni bir yön arayışını beraberinde getirdi.

ONS ALTINDA TARİHİ SEVİYELER

Uluslararası piyasalarda ons altın yükselişini sürdürerek 4880 dolar seviyesine ulaştı. Bu artış, yatırımcıların riskten kaçınarak güvenli limanlara yöneldiğini gösteriyor.

GRAM ALTIN 7 BİN TL'Yİ GEÇTİ

Türkiye'de ise hem döviz kurundaki hareketlilik hem de ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altın 7065 TL seviyelerine kadar çıktı. Böylece altın, yatırımcısına kazandırmaya devam eden araçlardan biri oldu.

GÜMÜŞTE DİKKAT ÇEKEN SIÇRAMA

Jeopolitik risklerin artması yalnızca altını değil, gümüşü de yukarı taşıdı. Ons gümüş yaklaşık yüzde 4 değer kazanarak 81 dolara yükselirken, yurt içinde gram fiyatı 119 TL seviyesine ulaştı.

DALGALANMA DEVAM EDİYOR

Petrol fiyatlarındaki düşüşe karşın altın ve gümüşteki yükseliş, küresel piyasalarda belirsizliğin sürdüğüne işaret ediyor. Uzmanlar, jeopolitik gelişmelerin fiyatlar üzerindeki etkisinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtiyor.

GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞI SÜRÜYOR

Artan küresel riskler ve belirsizlik ortamı, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen varlıklara yönlendiriyor. Bu eğilim de altın ve gümüş fiyatlarının yukarı yönlü hareketini desteklemeye devam ediyor.

