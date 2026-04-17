Yaş meyve sebze ihracatı her geçen yıl katlanarak artıyor. 2025 ocak-mart döneminde 821 milyon dolar olan yaş meyve sebze ihracatı, 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 30'luk artışla 1 milyar 70 milyon dolara ulaştı.

Meyve sebze mamulleri ihracatı ise yüzde 6'lık azalışla 542 milyon dolardan 510 milyon dolara indi. Böylece yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatı toplamda yüzde 16'lık artışla 1 milyar 364 milyon dolardan 1 milyar 580 milyon dolara çıktı.

En çok ihracat yaptığımız ülkeler 263 milyon dolarla Rusya, 127 milyon dolarla Irak ve 122 milyon dolarla Romanya oldu.