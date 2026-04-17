Yaş meyve sebze ihracatında rekor çeyrek: 1 milyar dolar eşiği aşılınca hedef büyüdü

Türk ihracatçıları, yaş meyve sebze sektöründe bu yılın ilk çeyreğinde başarılı bir grafik ortaya koydu. İhracat, yüzde 30’luk artışla 1.7 milyar dolara ulaştı.

Yaş meyve sebze ihracatında rekor çeyrek: 1 milyar dolar eşiği aşılınca hedef büyüdü

Yaş meyve sebze ihracatı her geçen yıl katlanarak artıyor. 2025 ocak-mart döneminde 821 milyon dolar olan yaş meyve sebze ihracatı, 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 30'luk artışla 1 milyar 70 milyon dolara ulaştı.

Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 arttı.

Meyve sebze mamulleri ihracatı ise yüzde 6'lık azalışla 542 milyon dolardan 510 milyon dolara indi. Böylece yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatı toplamda yüzde 16'lık artışla 1 milyar 364 milyon dolardan 1 milyar 580 milyon dolara çıktı.

En çok ihracat yaptığımız ülkeler 263 milyon dolarla Rusya, 127 milyon dolarla Irak ve 122 milyon dolarla Romanya oldu.

HEDEF 7 MİLYAR $

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Bu yıl sonu ihracat hedefimiz 7 milyar doları aşmak. Yağışlar geçen yıllara göre çok daha iyi oldu" diye konuştu.

Ürünİhracat
Mandalina333 milyon $
Domates159 milyon $
Biber152 milyon $
Limon121 milyon $
Nar71 milyon $
Portakal57 milyon $
Greyfurt33 milyon $
Kabak30 milyon $
Kornişon29 milyon $
Kuru soğan8.5 milyon $

