Yaş meyve sebze ihracatı her geçen yıl katlanarak artıyor. 2025 ocak-mart döneminde 821 milyon dolar olan yaş meyve sebze ihracatı, 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 30'luk artışla 1 milyar 70 milyon dolara ulaştı.
Meyve sebze mamulleri ihracatı ise yüzde 6'lık azalışla 542 milyon dolardan 510 milyon dolara indi. Böylece yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatı toplamda yüzde 16'lık artışla 1 milyar 364 milyon dolardan 1 milyar 580 milyon dolara çıktı.
En çok ihracat yaptığımız ülkeler 263 milyon dolarla Rusya, 127 milyon dolarla Irak ve 122 milyon dolarla Romanya oldu.
HEDEF 7 MİLYAR $
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Bu yıl sonu ihracat hedefimiz 7 milyar doları aşmak. Yağışlar geçen yıllara göre çok daha iyi oldu" diye konuştu.
|Ürün
|İhracat
|Mandalina
|333 milyon $
|Domates
|159 milyon $
|Biber
|152 milyon $
|Limon
|121 milyon $
|Nar
|71 milyon $
|Portakal
|57 milyon $
|Greyfurt
|33 milyon $
|Kabak
|30 milyon $
|Kornişon
|29 milyon $
|Kuru soğan
|8.5 milyon $