Kırsal kalkınmaya destek aralıksız devam ediyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK), IPARD III Programı için çağrı takvimine göre, yıl boyunca tarımsal işletmelerden kırsal altyapıya kadar pek çok alanda toplam 241 milyon euro bütçe ile yatırımlar desteklenecek.
Bu yatırımlardan ilki bu ay çıkılacak çağrıyla Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme desteği olacak. Bu programla verilecek desteğin bütçesi 25 milyon euro olarak belirlendi. Kırsal kalkınmaya verilen destekler yalnızca bununla sınırlı değil.
Bu kapsamda 2006-2025 döneminde 160 bin 535 proje desteklenirken, bu projelerle 327 milyar 482 milyon liralık yatırım yapılmış oldu.
286 BİN İSTİHDAM
Tarım Bakanlığı, bugüne kadar Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), Makine- Ekipman Alımı Destekleri, Uzman Eller Projesi, Genç Çiftçi Projesi, Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi, IPARD ve Dezavantajlı Alanlarda Uygulanan Kırsal Kalkınma Projeleri'ni hayata geçirdi. 2006-2025 döneminde 160 bin 535 proje desteklendi ve sonucunda reel olarak 327 milyar 482 milyon lira yatırım gerçekleştirildi. Bu dönemde yapılan yatırımlarla 286 bin 705 kişi istihdam edildi.
|PROJE
|BAŞVURU DÖNEMİ
|BÜTÇE
|Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme
|Nisan-Mayıs
|25 milyon euro
|Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile ilgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar
|Haziran-Temmuz
|30 milyon euro
|Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar
|Temmuz-Ağustos
|30 milyon euro
|Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları
|Ağustos-Kasım
|156 milyon euro
|Toplam
|241 milyon euro
IPARD YATIRIMLARI
IPARD I, II ve III programlarıyla 2007-2025 döneminde 26 bin 421 projeye destek verilerek, 161.3 milyar lira yatırımla 106 bin 918 kişilik istihdam oluşturuldu.
Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi ve Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi ile 2025'te 130 projeye 860 milyon lira hibe ödendi ve toplam yatırım tutarı 1.74 milyar lira oldu. Öte yandan, 2018-2025 döneminde 559 projeye 2.3 milyar lira hibe desteği ödenerek, 3.4 milyar lira yatırım yapıldı.