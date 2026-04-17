Kırsal kalkınmaya destek aralıksız devam ediyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK), IPARD III Programı için çağrı takvimine göre, yıl boyunca tarımsal işletmelerden kırsal altyapıya kadar pek çok alanda toplam 241 milyon euro bütçe ile yatırımlar desteklenecek.

Bu yatırımlardan ilki bu ay çıkılacak çağrıyla Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme desteği olacak. Bu programla verilecek desteğin bütçesi 25 milyon euro olarak belirlendi. Kırsal kalkınmaya verilen destekler yalnızca bununla sınırlı değil.

Bu kapsamda 2006-2025 döneminde 160 bin 535 proje desteklenirken, bu projelerle 327 milyar 482 milyon liralık yatırım yapılmış oldu.