Tarımda dev destek paketi: IPARD III Programı ile kırsala 241 milyon euro yatırım

Tarım Bakanlığı’nın kırsal kalkınmaya desteği kesintisiz sürerken, TKDK’nın IPARD III programı kapsamında bu ay çıkılacak çağrıyla üreticiye 25 milyon euroluk destek verilecek.

Kırsal kalkınmaya destek aralıksız devam ediyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK), IPARD III Programı için çağrı takvimine göre, yıl boyunca tarımsal işletmelerden kırsal altyapıya kadar pek çok alanda toplam 241 milyon euro bütçe ile yatırımlar desteklenecek.

Bu yatırımlardan ilki bu ay çıkılacak çağrıyla Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme desteği olacak. Bu programla verilecek desteğin bütçesi 25 milyon euro olarak belirlendi. Kırsal kalkınmaya verilen destekler yalnızca bununla sınırlı değil.

Bu kapsamda 2006-2025 döneminde 160 bin 535 proje desteklenirken, bu projelerle 327 milyar 482 milyon liralık yatırım yapılmış oldu.

286 BİN İSTİHDAM

Tarım Bakanlığı, bugüne kadar Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), Makine- Ekipman Alımı Destekleri, Uzman Eller Projesi, Genç Çiftçi Projesi, Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi, IPARD ve Dezavantajlı Alanlarda Uygulanan Kırsal Kalkınma Projeleri'ni hayata geçirdi. 2006-2025 döneminde 160 bin 535 proje desteklendi ve sonucunda reel olarak 327 milyar 482 milyon lira yatırım gerçekleştirildi. Bu dönemde yapılan yatırımlarla 286 bin 705 kişi istihdam edildi.

PROJEBAŞVURU DÖNEMİBÜTÇE
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş GeliştirmeNisan-Mayıs25 milyon euro
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile ilgili Fiziki Varlıklara Yönelik YatırımlarHaziran-Temmuz30 milyon euro
Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik YatırımlarTemmuz-Ağustos30 milyon euro
Kırsal Alanda Kamu Altyapı YatırımlarıAğustos-Kasım156 milyon euro
Toplam 241 milyon euro

IPARD YATIRIMLARI

IPARD I, II ve III programlarıyla 2007-2025 döneminde 26 bin 421 projeye destek verilerek, 161.3 milyar lira yatırımla 106 bin 918 kişilik istihdam oluşturuldu.

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi ve Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi ile 2025'te 130 projeye 860 milyon lira hibe ödendi ve toplam yatırım tutarı 1.74 milyar lira oldu. Öte yandan, 2018-2025 döneminde 559 projeye 2.3 milyar lira hibe desteği ödenerek, 3.4 milyar lira yatırım yapıldı.

