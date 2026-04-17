CANLI YAYIN
Geri

TCMB'den nisan ayı piyasa katılımcıları anketi: TÜFE 27,53'e çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi’nde yıl sonu artış beklentisi yüzde 25,38’den yüzde 27,53 seviyesine çıktı.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • TCMB'nin nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu TÜFE artış beklentisi yüzde 25,38'den yüzde 27,53'e yükseldi.
  • Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 50,9685'ten 51,2285'e, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 52,6965'ten 53,6195'e çıktı.
  • Yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 31,6 milyar dolardan 44,3 milyar dolara yükseldi.
  • Cari yıl için GSYH artış beklentisi yüzde 3,8'den 3,5'e, gelecek yıl için yüzde 4,3'ten 4,1'e geriledi.
  • Nisan ayı TÜFE artışı beklentisi yüzde 2,11'den yüzde 2,93'e çıktı.

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,11 olan nisan ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,93'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 25,38'den yüzde 27,53'e yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,17'den 23,39'a, 24 ay sonrası için ise yüzde 17,30'dan 18,02'ye çıktı.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 50,9685'ten 51,2285'e, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 52,6965'ten 53,6195'e yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 31,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 44,3 milyar dolara, gelecek yıl için de 32,3 milyar dolardan 39,8 milyar dolara çıktı.

Piyasa katılımcılarının enflasyon beklentileri açıklandı, Fotoğraflar: Takvim, DHA

CARİ YIL İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3,5'E GERİLEDİ

Ankette cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,8'den 3,5'e, gelecek yıl için de yüzde 4,3'ten 4,1'e indi.

Nisanda TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 37,75, ikinci toplantı beklentisi yüzde 37,38 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 36,53 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 29,56'ya yükseldi.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler