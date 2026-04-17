Yeni ankette ekonomistler nisan enflasyonunu yüzde 2.93, mayıs enflasyonunu yüzde 1.82, haziran enflasyonunu da yüzde 1.52 olarak tahmin etti. Bu tahminler gerçekleşirse bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 17.08 olarak gerçekleşecek.

Bu tahmine göre memurlara ve memur emeklilerine temmuz ayında yüzde 5.48 enflasyon farkı oluşacak. Bu farkla da temmuzdaki zam oranı yüzde 12.86'ya ulaşacak.

MEMURA EN AZ 69 BİN 849 TL

Bu tahmine göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı temmuz ayında 69 bin 849 liraya yükselecek. 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise enflasyon tahminlerine göre 31 bin 343 lirayı bulacak.