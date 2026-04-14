Koruyucu aile olan memurlar çocuğun teslim tarihinden itibaren 10 gün izin kullanabilecek.

Analık izni sonrası anneler çocuk sayısına göre 6 aya kadar yarı zamanlı çalışıp tam maaş alabilecek.

Anneler doktor raporuyla doğum öncesi izinlerini doğum sonrasına aktarabilecek ve doğum sonrası izin süresi 5,5 aya kadar uzayabilecek.

Babalık izni hem kamu hem özel sektörde 5 günden 10 güne yükseltiliyor.

TBMM'de bu hafta görüşülmesi beklenen yasa teklifi ile annelerin doğum sonrası izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarılıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta görüşülmesi beklenen yasa teklifi, çalışan anne ve babaların izin haklarında önemli değişiklikler öngörüyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde, doğum sonrası izin süreleri uzarken ebeveynlere daha esnek kullanım imkanı da tanınacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte doğum öncesi 8 haftalık süre korunurken doğum sonrası izin süresi 16 haftaya çıkarılıyor. Böylece anneler toplamda daha uzun süre çocuklarıyla birlikte olma imkanına kavuşacak.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, mevcut uygulamada çalışan anneler doğum iznini toplam 16 hafta olarak kullanabiliyor. Bu sürenin 8 haftası doğum öncesi, 8 haftası ise doğum sonrası dönemi kapsıyor.

İZİNLERDE ESNEK KULLANIM DÖNEMİ

Teklifin dikkat çeken başlıklarından biri de esneklik. Buna göre anneler, sağlık durumlarının uygun olduğunu doktor raporuyla belgelemeleri halinde doğum öncesi izinlerinin bir kısmını ya da tamamını doğum sonrasına aktarabilecek.

Ayrıca kamu çalışanı kadınlar yine doktor onayıyla doğumdan önceki son 2 haftaya kadar görevlerine devam edebilecek. Bu esnek model sayesinde doğum sonrası izin süresi 5,5 aya kadar uzayabilecek.