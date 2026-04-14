İzinlerde 8+16 formülü: İşçi memur ayrımı yapılmayacak! Madde madde yeni doğum yasası

TBMM gündemine gelen yeni yasa teklifiyle çalışan ebeveynlerin izin hakları sil baştan değişiyor. Doğum sonrası izin süresinin 16 haftaya, babalık izninin ise 10 güne çıkarılması öngörülürken esnek çalışma ve koruyucu aile hakları da genişliyor. İşte madde madde yeni düzenlemenin tüm detayları.

  • TBMM'de bu hafta görüşülmesi beklenen yasa teklifi ile annelerin doğum sonrası izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarılıyor.
  • Babalık izni hem kamu hem özel sektörde 5 günden 10 güne yükseltiliyor.
  • Anneler doktor raporuyla doğum öncesi izinlerini doğum sonrasına aktarabilecek ve doğum sonrası izin süresi 5,5 aya kadar uzayabilecek.
  • Analık izni sonrası anneler çocuk sayısına göre 6 aya kadar yarı zamanlı çalışıp tam maaş alabilecek.
  • Koruyucu aile olan memurlar çocuğun teslim tarihinden itibaren 10 gün izin kullanabilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta görüşülmesi beklenen yasa teklifi, çalışan anne ve babaların izin haklarında önemli değişiklikler öngörüyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde, doğum sonrası izin süreleri uzarken ebeveynlere daha esnek kullanım imkanı da tanınacak.

DOĞUM SONRASI İZİN SÜRESİ İKİ KATINA ÇIKIYOR

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, mevcut uygulamada çalışan anneler doğum iznini toplam 16 hafta olarak kullanabiliyor. Bu sürenin 8 haftası doğum öncesi, 8 haftası ise doğum sonrası dönemi kapsıyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte doğum öncesi 8 haftalık süre korunurken doğum sonrası izin süresi 16 haftaya çıkarılıyor. Böylece anneler toplamda daha uzun süre çocuklarıyla birlikte olma imkanına kavuşacak.

İZİNLERDE ESNEK KULLANIM DÖNEMİ

Teklifin dikkat çeken başlıklarından biri de esneklik. Buna göre anneler, sağlık durumlarının uygun olduğunu doktor raporuyla belgelemeleri halinde doğum öncesi izinlerinin bir kısmını ya da tamamını doğum sonrasına aktarabilecek.

Ayrıca kamu çalışanı kadınlar yine doktor onayıyla doğumdan önceki son 2 haftaya kadar görevlerine devam edebilecek. Bu esnek model sayesinde doğum sonrası izin süresi 5,5 aya kadar uzayabilecek.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA VE ÜCRETSİZ İZİN HAKLARI

Analık izninin ardından annelere farklı seçenekler de sunuluyor. İsteyen anneler, işverenle anlaşarak ücretsiz izin kullanabilecek.

Bunun yanı sıra yarı zamanlı çalışma hakkı da korunuyor. Çocuk sayısına bağlı olarak anneler 6 aya kadar yarı zamanlı çalışıp tam maaş alabilecek. Dileyenler ise çocuk ilköğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışmayı sürdürerek yarım maaş alma seçeneğini değerlendirebilecek.

BABALIK İZNİ 10 GÜNE ÇIKIYOR

Yeni düzenleme yalnızca anneleri değil babaları da kapsıyor. Mevcut durumda 5 gün olan babalık izni, hem kamu hem de özel sektör çalışanları için 10 güne çıkarılıyor. Böylece işçi ve memur arasındaki uygulama farkı da ortadan kaldırılıyor.

KORUYUCU AİLELERE DE İZİN HAKKI

Teklifte koruyucu ailelere yönelik bir düzenleme de yer alıyor. Bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan memurlar, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren talep etmeleri halinde 10 gün izin kullanabilecek.

Yeni düzenlemenin kısa süre içinde yasalaşması beklenirken, değişikliklerin milyonlarca çalışan ebeveynin iş ve aile hayatı dengesine doğrudan etki etmesi öngörülüyor.

