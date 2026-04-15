Darphane gümüş para setini 800 TL'den satışa çıkarıyor: Sadece 5 bin adet üretildi

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, koleksiyoncuların heyecanla beklediği 2025 yılı "Tedavül Para Seti" için satış tarihini duyurdu. Sadece 5 bin adet üretilen ve içerisinde 505 ayar gümüş özel Darphane parasının da bulunduğu bu set 16 Nisan’da 800 TL fiyatla raflardaki yerini alacak. Hem hobi hem de "gizli servet" olarak görülen bu sınırlı üretimin ikinci el piyasasında kısa sürede değer kazanması bekleniyor.

  • Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 5 bin adet basılan Tedavül Para Seti 16 Nisan'da 800 TL fiyatla satışa sunulacak.
  • Set içerisinde 2025 yılına ait tüm madeni paralar ve koleksiyona özel basılmış bir Darphane parası bulunuyor.
  • Özel Darphane parası 505 ayar gümüş, 25 mm çap, 7 gram ağırlığında ve proof baskı türünde üretildi.
  • Özel paranın nominal değeri 1 TL olup tedavül süresi 16 Nisan 2026 ile 16 Nisan 2028 arasında geçerli olacak.
  • İki yılda bir hazırlanan sınırlı üretim setin kısa sürede tükenmesi ve ikinci el piyasasında değer kazanması bekleniyor.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından sınırlı sayıda üretilen "Tedavül Para Seti", 16 Nisan itibarıyla satışa sunulacak. Yalnızca 5 bin adet basılan setin fiyatı 800 TL olarak açıklandı.

Darphane’nin sınırlı üretim para seti satışa çıkıyor. (Haberde yer alan fotoğraflar AA ve Darphane'nin resmi sitesine aittir)

SINIRLI SAYIDA ÜRETİLDİ

İki yılda bir hazırlanan özel set, koleksiyon meraklıları için yeniden satışa çıkıyor. Sınırlı üretimle piyasaya sunulan ürünlerin kısa sürede tükenmesi bekleniyor.

SETİN İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Satışa sunulacak setin içinde 2025 yılına ait tüm madeni paralar yer alıyor. Paralar "çil" kondisyon olarak adlandırılan, kullanılmamış ve yüksek kalite seviyesinde sunuluyor.

Set içerisinde ayrıca bu koleksiyona özel basılmış bir Darphane parası da bulunuyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Ürünün öne çıkan teknik detayları şu şekilde:

  • Metal: 505 ayar gümüş (Ag)
  • Çap: 25 mm
  • Ağırlık: 7 gram (±%1)
  • Baskı türü: Proof
  • Nominal değer: 1 TL
  • Tedavül süresi: 16 Nisan 2026 – 16 Nisan 2028

5 bin adet basılan koleksiyon seti 800 TL’den sunulacak.

KOLEKSİYONCULARIN YAKIN TAKİBİNDE

Sınırlı sayıda üretilen bu tür setler, koleksiyon piyasasında yoğun ilgi görüyor. Uzmanlara göre, piyasada zor bulunan bu ürünler zamanla değer kazanabiliyor.

İKİNCİ EL PİYASASINDA DEĞERLENMESİ BEKLENİYOR

Benzer koleksiyon ürünlerinde olduğu gibi, bu setin de kısa sürede tükenmesi ve ikinci el piyasasında daha yüksek fiyatlardan alıcı bulması öngörülüyor.

505 ayar gümüş özel Darphane parası dikkat çekiyor.

"GİZLİ SERVET" OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Koleksiyon dünyasında bu tür sınırlı üretimler yalnızca bir hobi ürünü olarak değil, aynı zamanda uzun vadeli yatırım aracı olarak görülüyor. Uzmanlar, bu setin ilerleyen dönemde avantaj sağlayabileceğine dikkat çekiyor.

Darphane tarafından hazırlanan sınırlı üretim para seti, hem koleksiyon hem de yatırım amacıyla ilgi gören ürünler arasında yer alıyor. Satışın başlamasıyla birlikte yoğun talep oluşması bekleniyor.

