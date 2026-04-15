Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından sınırlı sayıda üretilen "Tedavül Para Seti", 16 Nisan itibarıyla satışa sunulacak. Yalnızca 5 bin adet basılan setin fiyatı 800 TL olarak açıklandı.
SINIRLI SAYIDA ÜRETİLDİ
İki yılda bir hazırlanan özel set, koleksiyon meraklıları için yeniden satışa çıkıyor. Sınırlı üretimle piyasaya sunulan ürünlerin kısa sürede tükenmesi bekleniyor.
SETİN İÇERİĞİNDE NELER VAR?
Satışa sunulacak setin içinde 2025 yılına ait tüm madeni paralar yer alıyor. Paralar "çil" kondisyon olarak adlandırılan, kullanılmamış ve yüksek kalite seviyesinde sunuluyor.
Set içerisinde ayrıca bu koleksiyona özel basılmış bir Darphane parası da bulunuyor.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR
KOLEKSİYONCULARIN YAKIN TAKİBİNDE
Sınırlı sayıda üretilen bu tür setler, koleksiyon piyasasında yoğun ilgi görüyor. Uzmanlara göre, piyasada zor bulunan bu ürünler zamanla değer kazanabiliyor.
İKİNCİ EL PİYASASINDA DEĞERLENMESİ BEKLENİYOR
Benzer koleksiyon ürünlerinde olduğu gibi, bu setin de kısa sürede tükenmesi ve ikinci el piyasasında daha yüksek fiyatlardan alıcı bulması öngörülüyor.
"GİZLİ SERVET" OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR
Koleksiyon dünyasında bu tür sınırlı üretimler yalnızca bir hobi ürünü olarak değil, aynı zamanda uzun vadeli yatırım aracı olarak görülüyor. Uzmanlar, bu setin ilerleyen dönemde avantaj sağlayabileceğine dikkat çekiyor.
Darphane tarafından hazırlanan sınırlı üretim para seti, hem koleksiyon hem de yatırım amacıyla ilgi gören ürünler arasında yer alıyor. Satışın başlamasıyla birlikte yoğun talep oluşması bekleniyor.