Öğrencilere özel: THY Avrupa uçuşlarında yüzde 15 indirim başlattı

Türk Hava Yolları (THY), öğrenciler için yeni bir kampanya başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye çıkışlı Avrupa uçuşlarında geçerli olmak üzere yüzde 15 indirimli biletler satışa sunuldu.

  • Türk Hava Yolları, Türkiye çıkışlı Avrupa uçuşlarında öğrencilere yüzde 15 indirim kampanyası başlattı.
  • İndirimli biletler 30 Nisan'a kadar satın alınabilecek ve seyahatler 15 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
  • Kampanyadan yararlanmak için öğrencilerin Miles&Smiles sadakat programına üye olması gerekiyor.

Türk Hava Yolları, öğrencilerin Avrupa seyahatlerini daha erişilebilir hale getirmek amacıyla yeni bir indirim kampanyası başlattı. Türkiye çıkışlı Avrupa uçuşlarını kapsayan kampanya kapsamında, öğrenciler belirli şartları yerine getirerek yüzde 15 indirimli bilet satın alabilecek. Sınırlı süreyle geçerli olacak bu fırsatta, hem biletleme hem de seyahat tarihleri için belirlenen takvim dikkat çekiyor.

KAMPANYA TAKVİMİ NETLEŞTİ

Kampanyadan yararlanmak isteyen öğrencilerin belirli tarihlere dikkat etmesi gerekiyor. İndirimli biletler 30 Nisan'a kadar satın alınabilecek. Bu biletlerle yapılacak seyahatlerin ise 15 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında olması şartı bulunuyor.

KATILIM ŞARTI MILES&SMILES ÜYELİĞİ

THY'nin sunduğu bu avantajdan faydalanmak için öğrencilerin Miles&Smiles sadakat programına üye olmaları gerekiyor. Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra indirimli biletler satın alınabiliyor.

DAHA UYGUN FİYATLI SEYAHAT

Yeni kampanya ile öğrencilerin Avrupa'ya daha ekonomik koşullarda seyahat edebilmesi hedefleniyor. Kampanyaya dair tüm ayrıntılar, THY'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden incelenebiliyor.

Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı! TN1 fonunun ilk projesi Sancak Dora... Yenileri yolda
Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı

