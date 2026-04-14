Yemek siparişinde gizli komisyon devri kapandı: Fiyatlar düşecek

Yemek sipariş platformlarının restoranlardan aldığı tüm hizmet bedelleri şeffaf hale getirildi. Zorunlu ek ücret uygulamaları kaldırılırken, kampanya ve indirim süreçlerinde gönüllülük esas alındı. Fahiş komisyonu önleyip tüketicinin seçeneklerini artıran düzenleme fiyatları da düşürecek.

  • Ticaret Bakanlığı, yemek sipariş platformlarının restoranlardan aldığı komisyon, taşıma ve görünürlük gibi tüm ücretlerin satıcı panellerinde ayrıntılı gösterilmesini zorunlu hale getirdi.
  • Sipariş iletimi ve ödeme altyapısı gibi temel aracılık hizmetleri için ilave ücret talep edilmesi yasaklandı, kampanyalara katılım tek başına ücretlendirme unsuru olmaktan çıkarıldı.
  • Restoranların kampanya, indirim ve reklam uygulamalarına katılımı gönüllülük esasına bağlandı, katılmayan işletmelere yaptırım uygulanamayacak.
  • İndirimli satışlarda komisyon hesaplaması sadeleştirildi, restoranın tek başına yaptığı indirimlerde komisyon tüketicinin ödediği toplam tutar üzerinden alınacak.
  • 1 Nisan'da yürürlüğe giren düzenlemenin fahiş komisyonları önlemesi, rekabeti artırması ve fiyatları düşürmesi bekleniyor.

Ticaret Bakanlığı, son dönemde yemek sipariş hizmeti sunan elektronik ticaret pazar yerlerine yönelik artan şikâyetler üzerine kapsamlı bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Yapılan incelemeler sonucunda hem restoranlar hem de tüketiciler açısından daha şeffaf ve öngörülebilir bir sistem oluşturulması hedeflendi. Yeni düzenlemeye göre, yemek sipariş platformlarının restoranlardan tahsil ettiği tüm ücretlerin, hizmet kalemleri bazında ayrıntılı olarak satıcı panellerinde gösterilmesi zorunlu hale getirildi.

Ticaret Bakanlığı, yemek sipariş platformlarının restoranlardan aldığı komisyon, taşıma ve görünürlük gibi tüm ücretlerin satıcı panellerinde ayrıntılı gösterilmesini zorunlu hale getirdi.
İLAVE ÜCRETE GEÇİT YOK
Böylece restoranlar, komisyon, taşıma, görünürlük gibi tüm maliyet kalemlerini açık ve karşılaştırılabilir biçimde görebilecek. Ayrıca sipariş onayı aşamasında tüketicilere de ödedikleri tutarın hangi hizmet bedellerinden oluşabileceğine dair genel bilgilendirme yapılacak. Düzenleme kapsamında, aracılık hizmetinin doğası gereği sunulması gereken sipariş iletimi, ödeme altyapısı gibi temel hizmetler için ilave ücret talep edilmesinin önüne geçildi. Kampanyalara katılımın tek başına bir ücretlendirme unsuru haline getirilmesi uygulamasına da son verildi. Öte yandan, sunulacak ek hizmetler ve bunlara ilişkin ücretlerin kampanya öncesinde restoranlara açık şekilde bildirilmesi zorunlu tutuldu.

İndirimli ve kampanyalı satışlarda uygulanan komisyon hesaplamalarına ilişkin karmaşıklık da giderildi. Yeni sistemle birlikte daha sade ve anlaşılır bir yapı oluşturuldu. Buna göre İndirimin yalnızca restoran tarafından yapılması durumunda komisyon bedeli tüketici tarafından ödenen toplam tutar üzerinden hesaplanacak; indirimin restoran ve pazar yeri tarafından birlikte karşılanması halinde ise komisyon, tüketicinin ödediği tutara yalnızca pazar yeri tarafından sağlanan indirim tutarının eklenmesi suretiyle belirlenen tutar üzerinden hesaplanacak Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri de kampanya, indirim ve reklam uygulamalarında gönüllülük esasının getirilmesi oldu.
Restoranların bu tür uygulamalara katılımı tamamen kendi tercihine bırakıldı. Katılım sağlamayan işletmelere herhangi bir yaptırım uygulanamayacak.
Ayrıca restoranlar, onay verdikleri ek hizmetlerden istedikleri zaman vazgeçebilecek.

FİYATLAR GERİLEYECEK

Düzenleme ile komisyon ve ücretler şeffaf hale gelirken restoranların kampanya ve indirimlere zorlanmasının önüne geçildi. Düzenlemeyle fahiş komisyonların önüne geçilmesi ve tüketiciye daha fazla seçenek sunulması hedefleniyor. 1 Nisan'da yürürlüğe giren düzenlemenin rekabeti artırıp fiyatları da düşürmesi bekleniyor.

İLAVE BEDEL ALINAMAYACAK

Yemek siparişinde gizli komisyon devri kapandı: Fiyatlar düşecek-4 Hizmet bedelinin ayrıntılı olarak gösterilmesi zorunlu olacak.
Yemek siparişinde gizli komisyon devri kapandı: Fiyatlar düşecek-5 Aracılık hizmeti için ilave bedel alınamayacak.
Yemek siparişinde gizli komisyon devri kapandı: Fiyatlar düşecek-6 Restoranlar indirim ve kampanya yapmaya zorlanmayacak.
Yemek siparişinde gizli komisyon devri kapandı: Fiyatlar düşecek-7 İndirim yalnızca restoran tarafından yapılırsa komisyon, toplam ödenen tutar üzerinden hesaplanacak.
Yemek siparişinde gizli komisyon devri kapandı: Fiyatlar düşecek-8 İndirim restoran ve platform tarafından birlikte yapılırsa komisyon, platformun sağladığı indirim eklenerek hesaplanacak.
Yemek siparişinde gizli komisyon devri kapandı: Fiyatlar düşecek-9 Tüketiciye sipariş sürecinde oluşabilecek komisyon, taşıma, görünürlük gibi giderler hakkında bilgilendirme yapılacak.

