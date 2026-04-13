Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yürütülen çalışmalarla, geçen yıl elde edilen kazançlara yönelik yaklaşık 5.5 milyon vergi beyannamesi verilerek rekor kırıldı, 401 bin mükellef de ilk defa beyanname verdi.



MATRAH % 232 ARTTI

Mart ayı boyunca devam eden beyan döneminde ticari, zirai ve serbest meslek kazancı yönünden gelir vergisi mükellefi olanlar tarafından 2 milyon 899 bin beyanname verildi. Beyan edilen matrah tutarı da 2025 gelirleri için 897.3 milyar liraya ulaştı. Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı elde edenler tarafından verilen beyanname sayısı üç yıllık dönemde yüzde 11 artarken, beyan edilen matrah tutarı yüzde 232 arttı.

Hazır Beyan Sistemi üzerinden kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve irat türlerinden gelir elde eden 2 milyon 558 bin mükellef de beyanname verdi.



1 trilyon 458 milyar lira matrah beyan edilirken, hesaplanan vergi 446 milyar liraya çıktı. Gelir İdaresi verilerine göre, 2024'te 4.4 milyon ve geçen yıl da yaklaşık 5 milyon beyanname verilirken, bu yıl verilen beyanname sayısı 5 milyon 457 bin ile rekor düzeye ulaştı.



702 MİLYAR TL VERGİ



Beyan edilen gelir vergisi matrahı 2023'te elde edilen gelirler için 669 milyar, 2024'te elde edilen gelirler için 1 trilyon 370 milyar lirayken, bu yıl 2 trilyon 355 milyar liraya yükseldi. Hesaplanan vergi tutarı da 2023 için 202 milyar ve 2024 için 411 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Bu tutar, geçen yıl elde edilen kazançlara yönelik olarak da üç yıllık dönemde yüzde 247 artış göstererek 702 milyar liraya çıktı. Başkanlık, gelirleri beyan etmeyen ya da eksik beyan eden mükellefleri tespit etmek üzere çalışmalara başladı.

Bu mükelleflerin bilgileri, cezalı işlem yapılmak üzere vergi dairelerine gönderilecek.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2025 yılında elde ettikleri gelirlerini süresinde beyan etmeyen ya da eksik beyanda bulunan mükellefler, pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyanname verebilir. Pişmanlık hükümlerinden faydalanarak beyanname verenlere vergi ziyaı cezası kesilmiyor" dedi.



Gelir İdaresi personelini tebrik eden Şimşek, "OVP'nin kararlı uygulanması sayesinde vergilemede adalet ve etkinliği artırırken, son üç yıllık dönemde beyanname sayısı, vergi tahsilatı ve matrah tutarlarında rekor artışlara imza attık" ifadesini kullandı.